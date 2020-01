Pirkkalassa yrtit kasvavat ilman auringonvaloa – vertikaaliviljelyssä säästyy vettä, energiaa ja maaperää

Vähenevä viljelymaa ja pula makeasta vedestä ovat synnyttäneet uusia innovaatioita ruokakasvien kasvatukseen.

Esimerkiksi vertikaaliviljelyssä lyhytvartiset ruokakasvit kasvavat sisätiloissa led-valolla.

Pirkkalassa toimiva Netled Oy tuottaa erilaisia valojärjestelmiä muun muassa Englantiin. Myös Japanin markkinoille olisi nyt kova halu päästä, myöntää toimitusjohtaja Niko Kivioja.

– Siellä on kova tarve tällaiselle teknologialle, koska maapinta-alaa on hyvin rajallisesti vieljelyyn. Se on kiinnostava markkina.

Yrityksen mukaan vuosi 2015 oli käännekohta, jolloin vertikaaliviljely alkoi kiinnostaa maailmalla samalla, kun teknologia saavutti hintatason, joka on kilpailukykyistä perinteisten viljelymenetelmiin verrattuna.

– Meiltä ei pääse ollenkaan hiilidioksidipäästöjä ulos niin kuin perinteisestä kasvihuoneesta, Netledin Kivioja kertoo ympäristöeduista.

Energian säästö kiinnostaa pohjoisessa, vedenkulutus etelässä

Pirkkalan lentokentän tuntumassa hallissa testausmielessä kasvatetut kasvit Netled myy paikalliselle ruokakauppiaalle.

– Me pystymme kierrättämään myös energiaa. Tällä hetkellä tätä tilaa ei lämmitetä millään eli ledit tuottavat kaiken energian, mitä tarvitsemme.

Energiaa kuluu Pirkkalan hallissa noin kilowattitunti yhtä salaattikerää kohden, kun perinteisessä kasvihuoneviljelyssä luku on noin 2,6 kilowattituntia.

Pohjolassa viljelijöitä kiinnostavat erityisesti juuri energiankulutus ja kuumissa maissa kasvatuksessa käytettävä veden määrä.

– Me kierrätämme kaiken veden takaisin eli kasvien haihduttama vesi palaa kiertoon. Näin pystymme minimoimaan makean veden kulutuksen.

Suomessa on Kiviojan arvion mukaan viitisen vertikaaliviljelylaitosta kaupallisessa tuotannossa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti.

– Voidaan sanoa että olemme pioneereja tässä porukassa edistämässä tätä teknologiaa.

Lue myös:

Kajaanista löytyy maailman pohjoisin vertikaalipuutarha – perinteiset kasvihuoneen kasvatuspöydät on pinottu päällekkäin

Kotimaiset tomaatit kisaavat hiilijalanjäljessä jo eteläeurooppalaisten kanssa – kasvihuoneala parantaa ilmastomainettaan

Nyhtökauran tekijät ja vertikaaliviljelijä tienaavat jo – sirkkaruokien kehittäjät odottavat vielä rikastumistaan