Oslo saa jälleen uuden maamerkin – Edvard Munchin taiteelle omistettu valtava museo ja sen edustalle nouseva jättiveistos vihitään käyttöön kesällä

Tracey Eminin The Mother -teos pystytetään uuden Munch-museon edustalle. Prototyyppi siitä on esillä lontoolaisessa White Cube -galleriassa huhtikuun 2020 alkuun. Facundo Arrizabalaga / EPA / AOP

Valtavassa pronssiveistoksessa on outoa hellyyttä. Brittitaiteilija Tracey Eminin yhdeksänmetrinen veistos esittää lasta syleilevää äitiä. The Mother -teoksen hahmo on kumarainen ja massiivisuudestaan huolimatta herkkä.

Eminin veistos tullaan pystyttämään saarelle Oslon kaupungin edustalle vielä paljastamattomana ajankohtana kesällä 2020. The Mother -veistos juhlistaa Norjan tunnetuinta taidemaalaria Edvard Munchia (1863–1944).

Teos voitti kilpailun, jolla haettiin julkista taideteosta kesällä avattavan Munch-museon yhteyteen.

Taidekilpailuun osallistui tunnettuja tekijöitä Pohjoismaista kuten tanskalainen Olafur Eliasson ja islantilainen Ragnar Kjartansson. Tunnettu brittiläinen nykytaiteilija Tracey Emin vei kuitenkin voiton heistä.

Oslon Munch-museosta suurin yhdelle taiteilijalle omistettu museo

Tracey Emin on ihaillut Edvard Munchia jo pitkään. Eminin mukaan Munchin taiteessa heijastuu lapsena koettu menetys. Taiteilijan äiti kuoli tuberkuloosiin, kun poika oli vain viisivuotias. Kasvatuksesta vastasi sen jälkeen ankara ja uskonnollinen isä.

– Haluan antaa veistoksellani Edvard Munchille äidin, joka häneltä puuttui kasvuvuosinaan, Emin sanoo The Guardian-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Edvard Munchin Huuto (Skrik) -teoksesta on olemassa useita eri versioita. Munch museossa oleva versio on maalattu 1910. Teoksen on sanottu kuvaavan eksistentiaalista ahdistusta. Halvor Bjørnegård / Rena Li / Munchmuseet

Edvard Munchin tunnetuin teos on Huuto (1893–1910), josta Munch teki useita versioita. Alkuun realistina tunnettu taiteilija vaihtoi myöhemmin ilmaisunsa symbolistiseen jopa ekspressionistiseen suuntaan.

Munch oli jo elinaikanaan varteenotettava taiteilija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Oslon edustalle Bjørvikan ranta-alueelle kohosi vuonna 2008 norjalaisen arkkitehtitoimisto Snøhettan suunnittelema oopperatalo. Rakennus on saanut muun muassa Euroopan unionin Mies van der Rohe -arkkitehtuuripalkinnon. Talosta tuli heti suosittu matkailukohde ja uusi maamerkki Osloon.

Nyt uusi Munch-museo on nousemassa sen viereen. Museon on suunnitellut espanjalainen arkkitehtiryhmä Estudio Herreros. Siinä tulee olemaan 13 kerrosta. Rakennus kohoaa korkeuksiin ja kääntää matkalla suuntaa. Se kallistuu yläkerroksissa oopperatalon puoleen.

Edvard Munchin taiteelle omistetun museon avajaisia vietetään Oslossa kesällä 2020. Ylhäältä kaartuvan rakennuksen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. FutureBuild

Museoon tulee maailman kattavin Munch-näyttely. Huuto-teos tulee olemaan esillä jatkuvasti. Lisäksi museo esittelee vaihtuvien näyttelyiden tiloissaan taidetta eri ajanjaksoilta, myös nykytaidetta.

Munch-museosta tulee maailman suurin jollekin taiteilijalle omistettu taidemuseo.

Traceyn sänky herätti pahennusta ja houkutti tyynysotaan

Munch-taidekilpailun voittaneen Tracey Eminin tunnetuin teos on nimeltään My Bed. Se on taiteilijan sänky ryppyisine lakanoineen usean päivän sängyssä lojumisen ja ryypiskelyn jäljiltä. Sängyn vieressä lojuu viinapulloja, kondomeja, savukkeita ja vaatteita. Kaikki kuuluvat teokseen, joka kuvaa sydänsuruja ja niissä rypemistä.

Teos herätti huomiota vuonna 1999, kun se oli esillä Tate Britain -taidemuseossa. My Bed kilpaili tuolloin arvostetusta Turner-palkinnosta. Palkintoa teos ei saanut, mutta sen sijaan taiteilijasta ja hänen sängystään tuli maailmankuuluja. (siirryt toiseen palveluun)

Tracey Eminin My Bed -teos herätti ihmetystä ja närkästystä Tate Britain -museossa vuonna 1999. Sänky kilpaili arvostetusta Turner-palkinnosta. Rex Features / AOP

Lisää kuuluisuutta teos sai, kun se houkutteli kaksi taiteilijaa performanssiin. Yan Chain ja Jian Jun Xin Two Naked Men Jump into Tracey's Bed eli Kaksi alastonta miestä hyppää Tracyn sänkyyn ehti kestää viitisentoista minuuttia ennen kuin Tate Britainin turvallisuuushenkilöt keskeyttivät sen. (siirryt toiseen palveluun)

Munchille omistettu The Mother on teoksena toista maata. Emin muovaili veistoksen muodon savesta. Sen jälkeen se suurennettiin valtavaan kokoonsa. Suuri prototyyppi tehtiin muovista. Siinä ja tulevassa pronssivaloksessa näkyvät yhä taiteilijan saveen jääneet sormenjäljet ja painaumat.

Valtavaa kokoa pohtiessaan Tracey Emin ajatteli valtavista hämähäkkiveistoksistaan tunnettua ranskalaistaiteilija Louise Bourgeoisia.

– Ajattelin, miten Louise Bourgeois pystyi vaihtamaan pienestä jättimäiseen. Mitä tahansa ei voi tehdä suuresti. Piti löytää oikeanlainen muoto, Emin sanoo Guardianin haastattelussa.

Teoksen toteuttaa yritys, jossa tehdään muun muassa sukellusveneitä. Se kootaan 97 erillisestä pronssisesta palasta. The Mother matkaa Osloon kolmena valtavana palana rahtilaivalla.