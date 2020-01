Herätys: Valeartistit huijaavat rahaa sosiaalisessa mediassa, USA:lla ilmaisku Irakissa, sote-vapauksia suunnitellaan vain Uudellemaalle

Juha Metso / All Over Press

Laulaja Juha Tapio SuomiLOVE-ohjelman päätöskortissa huhtikuussa 2019. Juha Metso / All Over Press

Poliisi tutkii röyhkeää temppua: Vale "Juha Tapio" lähestyi fania ja pyysi 10 000 euroa

Poliisi tutkii uudenlaisia artistipetoksia, joissa on käytetty hyväksi tunnettuja suomalaisia laulajia. Juha Tapiosta ja Kaija Koosta oli tehty sosiaaliseen mediaan valeprofiilit, joilla lähestyttiin artistien ihailijoita. Heiltä pyydettiin rahaa. Juha Tapiota ja Kaija Koota ei epäillä rikoksista.

Yhdysvaltojen ohjusisku Bagdadissa tappoi iranilaisen komentajan

Iranin tukemat PMF-joukot ja heidän kannattajansa yrittivät tunkeutua Yhdysvaltojen Bagdadin-lähetystöön tiistaina. Perjantain isku oli mahdollisesti Yhdysvaltojen vastaus alkuviikon välikohtaukseen. Ahmed Jalil / EPA

Yhdysvallat on tehnyt Bagdadissa ilmaiskun, jossa kuoli Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleimani. Isku toteutettiin perjantain vastaisena yönä Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä. Ohjusiskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä. Yhdysvaltojen mukaan iskun tarkoituksena on suojella alueella olevia yhdysvaltalaisia.

Ministeriö jyrkkänä: Vain Uudellemaalle pohditaan sote-vapauksia – Turku ja Tampere eivät luovuta

Suurten kaupunkien on turha haaveilla uusista, niille räätälöidyistä sote-alueista. Laura Hyyti / Yle

Keskustelu sote-uudistuksen ympärillä käy jälleen kuumana. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tyrmää suurten kaupunkien toiveet uusista, niille räätälöidyistä sote-alueista. Varhila sanoo ykskantaan, että hallitusohjelmassa mainitaan vain Uudenmaan erillisratkaisua koskeva selvitys. Tampereen pormestarin Lauri Lylyn (sd.) mukaan järjestelmään pitää saada joustavuutta eikä pyrkiä sovittaa yhtä mallia koko Suomeen.

Yhdysvaltain pörssivuosi alkoi uusilla ennätyksillä

Wall Streetin kolme keskeistä indeksiä nousivat torstaina uusiin ennätyslukemiinsa. AOP

Pörssivuosi 2020 on alkanut Yhdysvalloissa Wall Streetillä nousuhuumassa. Wall Streetin kolme keskeistä indeksiä - Dow Jones, teknologiayhtiöiden Nasdaq ja 500 suuryrityksen S&P 500 - nousivat torstaina uusiin ennätyslukemiinsa. Pörssiä on piristänyt lieventyneet pelot Yhdysvaltojen ajautumisesta taantumaan sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluissa saavutettu läpimurto.

Teknologiateollisuuden neuvottelut jatkuvat tänään

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto jatkavat työehtosopimusneuvotteluja aamukymmeneltä Etelärannassa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto jatkavat työehtosopimusneuvotteluja aamukymmeneltä Etelärannassa. Osapuolet palasivat neuvottelupöytään torstaina sen jälkeen, kun keskustelut katkesivat ennen joulua molempien hylättyä sovintoesityksen. Liitot neuvottelevat nyt keskenään ilman valtakunnansovittelijaa. Sopu on edelleen kiinni palkankorotusten tasoa koskevasta erimielisyydestä.

Sateita ja liukasta

Ajokeli on huono Pohjois-Lapissa perjantaina. Ilmatieteen laitos

Aamulla pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja hajanainen sadealue liikkuu päivän aikana Suomen yli itään. Sateet tulevat pääosin vetenä, Lapissa myös räntänä tai lumena. Lämpötila on laajalti 1-6 astetta, Pohjois-Lapissa on kylmempää. Ajokeli on huono Pohjois-Lapissa. Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita lauhtumisen ja vesisateen vuoksi maan itä- ja pohjoisosassa. Tuuli on kovaa kaikilla merialueilla. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.