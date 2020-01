Poliisilla on usean partion tehtävä kauppakeskus Tikkurissa Vantaalla. Ilmoituksen mukaan henkilöllä on nähty käsiase. Poliisi on paikalla selvittämässä tilannetta. Tiedotamme tilanteen etenemisestä tällä Twitter-tilillä. #vantaa #poliisi #IUpoliisi