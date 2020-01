Pohjoismaiden suurimmalle terveysjätille mutka matkaan: Pihlajalinnan mukaan kauppa Mehiläisen kanssa voi pitkittyä

Terveysjätti Mehiläinen kertoi viime syksynä, että se on ostamassa Pihlajalinnan. Ostotarjouksen piti päättyä keväällä, mutta nyt se voi venyä.

Pihlajalinnan hallitus on antanut lausunnon Pihlajalinnan ja Mehiläisen yhdistymisestä.

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista.

Pihlajalinnan hallitus kertoo pörssitiedotteessa, että ostotarjouksen aikaa on tarkoitus jatkaa. Alun perin ostotarjouksen piti päättyä 19. maaliskuuta, mutta nyt se voi venyä jopa syksyyn.

– Tarjouksentekijä odottaa ostotarjouksen toteutuvan vasta vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppupuolella tai viimeistään 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tarjousaika voi näin ollen muodostua verraten pitkäksi, Pihlajalinnan hallitus kertoo pörssitiedotteessa.

Myös Mehiläinen kertoi vuoden loppupuolella (siirryt toiseen palveluun), että ostotarjous voi venyä syksyyn. Ennen yhdistymistä Kilpailu- ja kuluttajavirasto vielä selvittää, saako kauppa lupaa.

Kauppahinta on noin 360 miljoonaa euroa

Terveysjätti Mehiläinen kertoi viime syksynä, että se on ostamassa Pihlajalinnan. Rakenteilla on Pohjoismaiden suurin terveysjätti, joka suuntaa ulkomaille.

Pihlajalinnan hallitus suosittelee ostotarjouksen hyväksymistä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu lunastamaan muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Vielä ei tiedossa, moniko Pihlajalinnan omistaja on hyväksynyt ostotarjouksen.

Pihlajalinnan kauppahinta on noin 360 miljoonaa euroa. Uuden yhtiön liikevaihdoksi arvioidaan noin 1,4 miljardia euroa, joka merkitsisi noin seitsemän prosenttia koko Suomen sote-palveluista.

Mikko Wirénin perustama

Mehiläinen-konsernilla on vuosittain yli 1,2 miljoonasta asiakasta. Vuonna 2018 sen liikevaihto oli 916 miljoonaa euroa. Mehiläinen-konsernin palveluita tuottaa yli 18 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa yli 440 toimipisteessä.

Pihlajalinnan liikevaihto oli viime vuonna lähes 500 miljoonaa euroa. Pihlajalinnalla oli tilikauden lopussa henkilökuntaa 5 850 työntekijää.

Pihlajalinnan perustaja, pirkanmaalainen Mikko Wirén omistaa yhtiönsä kautta (siirryt toiseen palveluun) 10 prosenttia osakkeista. Näin ollen Wirén saisi kaupassa vajaat 40 miljoonaa euroa.

Suurin omistaja Pihlajalinnassa on Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, joka omistaa 15 prosenttia. Pihlajalinnan muita omistajia ovat esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja sijoitusyhtiöt.

Leena Niemistö omistaa Pihlajalinnasta 3 prosenttia, eli hänelle on tulossa myös noin kymmenen miljoonan tulot kaupasta. Niemistö oli lääkärikeskus Dextran pääomistaja, kun Pihlajalinna osti sen.

Yle ei ole vielä tavoittanut Pihlajalinnaa kommentoimaan.

Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut keskittyvät voimakkaasti Suomessa. Ennen Pihlajalinnan ja Mehiläisen yhdistymisuutista Terveystalo kertoi ostavansa Attendon terveyspalvelut.

Asiasta lisää hetken kuluttua.

Lue lisää:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää, saako Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistyminen lupaa – "Yleensä kilpailu alalla vähenee, kun kilpailijoita häviää markkinoilta"

Tutkija näkee useita riskejä – terveyspalvelut keskittyvät Suomessa kahdelle jätille: "Helpot hedelmät on jo poimittu"

Terveysjätti Mehiläinen on ostamassa Pihlajalinnan: Rakenteilla on Pohjoismaiden suurin terveysjätti, joka suuntaa ulkomaille