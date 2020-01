Miten Iran reagoi Yhdysvaltain iskuun? Asiantuntijat pitävät kriisin kiristymistä todennäköisenä

Professori Hannu Juusolan mukaan Iranin on vaikea olla vastaamatta erikoisjoukkojen komentajan tappamiseen.

Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta pitää Yhdysvaltain ohjusiskua Bagdadin lentoasemalle poikkeuksellisena.

Iskussa sai varhain perjantaina surmansa Iranin vallankumouskaartin Quds-erikoisjoukkojen komentaja, kenraali Qassem Suleimani. Hänen lisäkseen hyökkäyksessä kuoli useita muita sotilaita, joista tunnetuin oli Iranin tukeman Hashed al-Shaabin -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

– Kyllä tämä yllätti. Yhdysvalloilla on aikaisemminkin ollut mahdollisuus iskeä Suleimania vastaan, mutta tähän asti se on pidättäytynyt toimimasta niin. Iskua on pidetty liian suurena riskinä, Juusola sanoo.

Suleimanilla oli korkea asema Iranin johdosssa. Quds-erikoisjoukkojen komentaja on ollut toteuttamassa Iranin sotilasstrategiassa yli 20 vuotta.

– Epäselvää tosin on, oliko Suleimani päätösten tekijä vai lähinnä niiden pelkkä toteuttaja. Tämä roolien epäselvyys ei ole mitenkään poikkeuksellista lännen ulkopuolella. Iranissa etenkin poliittinen, sotilaallinen ja uskonnollinen valta sekoittuvat, Juusola analysoi.

Yhdysvallat iski varhain perjantaina Bagdadin kansainvälisella lentoasemalla kenraali Qassem Suleimanin saattueeseen. Irakin asevoimat / EPA

Professori luonnehtii Suleimania aggressiivisen ulkopolitiikan tukijaksi, joka kannatti Iranin aktiivista vaikuttamista rajojensa ulkopuolelle.

Suleimanin kuolemalla on Juusolan mukaan suuri merkitys Iranin johdolle, mutta yhden kenraalin kuolema ei itsessään tule väistämättä vaikuttamaan maan ulkopolitiikkaan.

– Iranilaisessa valtataistelussa joku tulee tietysti ottamaan hänen asemansa, Juusola toteaa.

Paineet kasvavat

Professori Juusolan mukaan Iranin on vaikea olla tekemättä mitään vastatoimia Yhdysvaltain iskuun. Vaikeampi kysymys on, miten ja milloin Iran tulee vastaamaan.

– Voi pohtia, pyrkiikö Iran yhteen näyttävään iskuun vai pidemmällä aikavälillä kriisin tietoiseen kiihdyttämiseen. Itse veikkaisin tätä jälkimmäistä ottaen huomioon Iranin voimavarat, Juusola sanoo.

– Uskon, että iskut Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan tulevat todennäköisesti jollain aikavälillä kasvamaan, Juusola arvioi.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa arvioi STT:n haastattelussa, että Suleimanin surma johtaa väistämättä vastakkainasettelun kärjistymiseen ja Iranin vastatoimiin.

– Tämä ei jää tähän. Hyvin usein tällainen nokittelu saattaisi jäädä, kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä siihen, että on saavutettu jotain. Tämä ei tule todennäköisesti jäämään tähän, vaan aiheuttaa lisää eskalaatiota, eversti Kajanmaa sanoo.

Hänen mukaansa Iranin on pakko osoittaa jollain tavalla suuruuttaan.

– Jotain aseellisia toimia varmasti tehdään, mutta mikä se maali sitten on? Toki yhdysvaltalaiskohteet ovat mahdollisia, mutta myös Israel on potentiaalisena kohteena, Kajanmaa kertoo STT:lle.

Lähi-Idän tutkimuksen professori Hannu Juusola sanoo olevansa yllättänyt Yhdysvaltojen päätöksestä iskeä korkealle Iranin johtoon. Yle

Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet ovat kiristyneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat viime vuonna vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta ja aloitti voimakkaan taloudellisen painostuksen maata kohtaan.

Viime viikkoina jännitteet ovat muuttuneet väkivaltaisuuksiksi Irakissa, jossa kummatkin maat vaikuttavat.

Aiemmin tällä viikolla Bagdadissa tuhannet Iran-mieliset protestoijat yrittivät tunkeutua Yhdysvaltain suurlähetystöön. Tapahtumien taustalla ovat amerikkalaisjoukkojen tekemät ilmaiskut.

Joskus aggression kierre päättyy, jos vastapuolen kostotoimet pelottavat tarpeeksi. Juusola ei kuitenkaan usko, että Yhdysvaltain nyt tekemä isku voisi rauhoittaa Iranin kunnianhimoa Irakissa.

– Pitäisin sitä hyvin epätodennäköisenä, professori toteaa.

Juusola uskoo, että Iranin ja Yhdysvaltain välisen kriisin keskeinen näyttämö tulee olemaan Irak. Maassa on ollut levottomuuksia jo pitkään.

– Irakille tämä isku ei ole kyllä hyvä uutinen, Juusola pohtii.

