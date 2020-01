Jääpallojoukkue puhuu ruotsia itärajalla, jossa se ei normaalisti raikaa: “Saattaa tulla hiljaista poikaa, kun valmentaja heittää vitsiä kopissa”

Veiterän johtaa runkosarjaa ja on tehnyt alkukauden aikana eniten maaleja. Kuvassa vasemmalla kapteeni Janne Hauska.

Vaikka sää on reippaasti plussan puolella, tulee Kisapuistossa jääpallokentän vieressä nopeasti kylmä.

Kentän yläpuolelle nousee katsomo, viereisessä hallissa Saipa pelaa Tapparaa vastaan jääkiekkoa.

– Nu ska vi börja! huudahtaa itsekin luistimilla oleva Veiterän päävalmentaja Valeri Gratchev.

Pelaajat seuraavat tottelevaisesti käskyä ja pian kentällä on peli käynnissä.

Valeri Gratchev on valmentajana temperamenttisempi kuin edeltäjänsä. Entisenä pelaajana hänellä on silmää myös yksittäisiin pelitilanteisiin, joihin tulee pelien jälkeen vinkkejä. Kalle Purhonen / Yle

Toisella kotimaisella

Lappeenranta sijaitsee 25 kilometrin päässä Venäjän rajalta. Suomen lisäksi Etelä-Karjalan suurimmassa kaupungissa kuulee runsaasti venäjää. Toinen kotimainen kieli on kuitenkin täysin aliedustettu. Sitä ei kuule kaupungilla, eikä perusopetusta saa ruotsin kielellä.

Siksi onkin yllättävää, että lappeenrantalaisen Veiterän työkieli harjoituksissa on ruotsi.

Syy löytyy valmentajista. Ensin Veiterää valmensi Aleksei Nikisov ja tällä kaudella remmiin liittyi Valeri Gratchev. Molemmat ovat venäläistaustaisia, mutta Ruotsin kansalaisia. Jo Nikisovin aikana pukukoppikieli vaihtui ruotsiin ja nyt kielikoulu jatkuu Gratchevin kanssa.

– Tämä on neljäs vuosi, kun koppikieli on ruotsi. Alkuun jouduin itsekin tulkkaamaan kavereille, mutta nyt jääpallosanasto osataan kyllä. Mutta silloin saattaa tulla hiljaista poikaa, kun valmentaja alkaa heittää vitsiä kopissa treenien jälkeen, kuvailee Veiterän sivutuki Aleksi Seppänen.

Aleksi Seppänen sanoo, että Veiterän harjoittelu on ulkomaisten valmentajien johdolla hyvin ammattimaista. Kalle Purhonen / Yle

Seppänen on pelannut jääpalloa myös länsinaapurissa, joten ruotsi on kielenä tutumpi. Samanlainen tausta on joukkueen kapteenilla, Janne Hauskalla.

– Sanasto on joka päivä samaa ja pojat ovat oppineet. Tai ainakaan kukaan ei kehtaa sanoa, jos ei ole tajunnut jotain. Ja toki me autamme, jos joltain mene joku ohi. Eli ei ole tullut ongelmia, Hauska kertoo.

– Alkuun en itsekään ymmärtänyt kaikkea. Mutta joukkueessa on kavereita, jotka puhuvat loistavaa ruotsia ja he ovat suomentaneet, jatkaa joukkueen nuorempaa laitaa edustava hyökkääjä Tuukka Loikkanen.

19-vuotias Tuukka Loikkanen sanoo ruotsin olleen aluksi vaikeaa ymmärtää, mutta enää se ei tuota ongelmia. Kalle Purhonen / Yle

Talven kunto rakennetaan kesällä

Veiterä johtaa bandyliigan runkosarjaa. Myös maalinteossa joukkue on omaa luokkaansa. Maalipörssin erot kertovat jotain myös bandyliigan epätasaisuudesta. Veiterä on tällä kaudella tehnyt 63 maalia. Maalivahdin ohi pallo on päässyt 12 kertaa. Sarjataulukon hännillä olevalla Botnialla samat luvut ovat 20–53.

Kovatasoiset suoritukset on rakennettu pelaajien mukaan kesällä.

– Huhtikuussa aloitetaan harjoittelu fysiikkavalmentajan johdolla. Vedetään kesäaika perusteellisesti ja huolella. Elokuussa tulee valmentaja paikalle ja nostetaan treenien määrää ja rääkkiä niin, että jaloissa tuntuu, Aleksi Seppänen sanoo.

Valmentaja Gratchev peräänkuuluttaa jokaiselta pelaajalta uskallusta pelata. Lisäksi pelaamisen pitää olla hauskaa. Gratchev sanoo joukkueen toimivan hyvin, sillä mukana on nuoria ja innokkaita pelaajia, mutta myös kokeneita vanhempia kettuja, joilta on hyvä ottaa opiksi.

– Me puhumme paljon keskenämme. Joukkueen pitää ottaa jatkuvasti kehitysaskelia eteenpäin. Tänä vuonna haluamme voittaa Suomen cupin ja liigan, Gratchev sanoo.

Kapteeni Janne Hauska ja valmentaja Valeri Gratchev. Gratchevin ohjeet tulevat ruotsiksi. Kalle Purhonen / Yle

Voitto mielessä

Perjantai-iltana Veiterä kohtaa Suomen cupin finaalipelissä Porvoon Akillesin. Lappeenrannassa pelattavaan finaaliin joukkue lähtee voitontahtoisesti.

– Kyl me voittamaan lähdetään. Viime vuonna oli katkera tappio ja sitä emme halua. Toivotaan hyvää keliä ja paljon porukkaa paikalle. Tehdään siitä hyvä tapahtuma, kapteeni Hauska sanoo.

– Ei finaaliin muuten lähdetä kuin voitto mielessä. Toivottavasti päästään illalla vähän juhlimaan Suomen cupin voittoa, Seppänen jatkaa.