Yhdysvaltain iskuista odotetut seuraukset: Öljyn ja kullan hinnat lähtivät nousuun, pörssit laskuun

Öljyn hinta on noussut välittömästi Yhdysvaltojen Irakissa tekemän ohjusiskun jälkeen.

Yhdysvallat iski varhain perjantaiaamuna Bagdadin lentokentälle. Iskussa kuoli Iranin vallankumouskaartin Quds-erikoisjoukkojen komentaja Qassem Suleimani.

Raakaöljyn hinta ampaisi iskun jälkeen yli neljän prosentin kasvuun. Hinnankorotus tasaantui kuitenkin jo aamun aikana noin kolmeen prosenttiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan tynnyri raakaöljyä maksoi perjantaina aamupäivällä 68,40 dollaria, kun hinta torstaina oli runsaat 66,30 dollaria.

Öljy on nyt kalleimmillaan puoleen vuoteen, mutta edelleen selvästi halvempaa kuin vuonna 2018. Tuolloin raakaöljyn hinta pysytteli pitkään 70–80 dollarissa tynnyriltä.

Myös kulta, jeni ja pörssit reagoivat heti

Epävakaus vähentää riskinottohalukkuutta markkinoilla.

Pörssikurssit ovat kääntyneet laskuun Aasiassa ja Euroopassa. Myös Yhdysvaltain futuurit ovat laskussa, kertoo aamun tilannetta seurannut Nordean analyytikko Lotta Lähteenmäki.

Öljyn hinnannousun lisäksi isku tuntui lähes välittömästi niin sanotuissa "talouden turvasatamissa", joihin luetaan muun muassa kulta ja Japanin valuutta jeni.

Kullan hinta nousi perjantaiaamuna vajaan prosentin 1 540 dollariin unssilta. Kullan hinta on muutenkin ollut viime kuukaudet nousussa, ja on nyt ylimmillään sitten alkuvuoden 2013. Jenin kurssi vahvistui dollariin nähden noin puoli prosenttia. Vakaan jenin suosio perinteisesti nousee, jos dollarin kurssi on uhattuna.

Euron kurssissa suhteessa dollariin ei perjantaiaamuna tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sen sijaan virtuaalivaluutta Bitcoinin kurssi on vahvistunut runsaat kaksi prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Analyytikko: Reaktiot maltillisia

S-Pankin päästrategi, Yhdysvaltain talouden hyvin tunteva Lippo Suominen pitää reaktioita maltillisina.

– Isoin reaktio on ollut pomppu öljyn hinnassa. Iran ei kuitenkaan enää kuulu tosi isoihin tuottajiin maailmanmarkkinoilla, mikä varmasti vaikuttaa siihen että reaktiot ovat olleet melko rauhallisia, Suominen sanoo.

Suominen muistuttaa, että alueen jännitteet ovat olleet tiedossa, erityisesti siitä lähtien kun Saudi-Arabian öljynjalostamoihin iskettiin syyskuussa.

Isku on kuitenkin muistutus riskeistä. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet ovat olleet normalisoitumassa, ja Ison-Britannian EU-ero Brexit näyttää selkeämmältä kuin muutama kuukausi sitten. Tähän nähden isku on maailmantaloudelle kuin märkä rätti kasvoille.

Suominen ei usko, että perjantain aikana nähdään isoja heilahteluja.

Kaikki riippuu nyt siitä, mitä Iran ja Yhdysvallat tekevät seuraavaksi.

