Kojamo tahkosi omistajilleen jättipotin – asuntovuokrabisneksen ykkösen kurssi tuplaantui

Kojamo listattiin Helsingin pörssiin kesällä 2018. Myös New Yorkissa toivotettiin uusi yhtiö tervetulleeksi pörssiin. Nasdaq Helsinki

Ilmarisen ja Varman lisäksi Kojamon suurimpien omistajien joukossa on useita ammattiliittoja.

Rahalla mitattuna Suomen suurin kiinteistösijoittaja on vuokra-asuntoja tarjoava Kojamo. Sen kiinteistöomistusten arvo on yhtiön omien ilmoitusten mukaan noin 5,3 miljardia euroa. Asuntoja sillä on noin 35 000, lähinnä suurissa kaupungeissa.

Kojamo on ollut omistajilleen kultamuna.

Helsingin pörssin viime vuoden kurssilukujen mukaan Kojamon osakkeen arvo nousi hieman yli 103 prosenttia. Kun vuoden 2018 viimeisenä pörssipäivänä osakkeen kurssi oli 8,15 euroa, niin vuoden 2019 viimeisenä päivänä päätöskurssi oli jo 16,37 euroa.

Isoista ja tunnetuista yrityksistä Kojamo oli yksi pörssin kovimpia nousijoita.

Ja tahti näyttää jatkuvan. Vuoden ensimmäisen päivän aikana yhtiön osakkeen kurssi nousi 2,8 prosenttia kaikkien aikojen ennätykseen. Esimerkiksi Teollisuusliiton omistuksen arvo Kojamossa nousi päivässä noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Ay-liikkeen kultajyvä – ei myyntiaikeita

Kun Kojamo listautui pörssiin kesällä 2018, niin sen kymmenen suurimman omistajan (siirryt toiseen palveluun) joukossa oli kahdeksan eri ammattiliittoa ja eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen sekä Varma.

Listautumisen yhteydessä sen suurin ay-omistaja, Teollisuusliitto sai silloin myymistään osakkeista noin 57 miljoonaa euroa. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL runsaat 30 miljoonaa, Rakennusliitto noin 30 ja Palvelualojen Pam, Ammattiliitto Pro ja Opettajien OAJ kukin noin 26 miljoonaa euroa.

Nyt liittojen omistusten arvo Kojamossa on kaksinkertaistunut (siirryt toiseen palveluun). Esimerkiksi Teollisuusliiton omistuksen markkina-arvo Kojamossa oli viime vuoden lopussa pörssissä noin 427 miljoonaa euroa.

Maltillista sijoituspolitiikkaa noudattavalla Teollisuusliitolla ei ole aktiivista suunnitelmaa osakkeiden myymiseksi. Edes iso potti ei houkuttele.

– Mitään erillissuunnitelmaa osakkeelle ei meillä ole. Se on markkina-arvoinen osake ja sisältyy meidän normaaliin salkkuun. Toki se muodostaa siitä ison osan. Mutta sitä käsitellään kuin muuta sijoitusomaisuutta. Jos tarve käteiselle rahalle on ja halutaan sijoituksia myydä, niin onko se sitten Kojamoa tai muuta, kertoo Teollisuusliiton talouspäällikkö Ulla Hopponen.

Edellisen kerran Teollisuusliitto myi Kojamon osakkeita marraskuussa. Noin kolmen miljoonan osakkeen myynti kartutti liiton sijoituskassaa noin 50 miljoonalla eurolla. Niistä kertyneelle potille etsitään nyt sijoituskohdetta.

Tukeva potti antaa selkänojaa toiminnalle

Talouspäällikkö Ulla Hopponen muistuttaa, että iso Kojamo-potti on markkina-arvon nousun myötä hyvä selkänoja liiton toiminnalle.

– Me joudumme sijoitustoiminnan tuotoista käyttämään osan toiminnan rahoittamiseen, koska jäsenmaksut eivät siihen riitä. Se mahdollistaa sen, että me pystymme jatkossakin toimimaan.

Kojamon runsaaseen osingonjakopolitiikkaan ja vuokrien tasoon Hopponen ei ota kantaa.

– Tämä on yhtiön kommentoitavissa oleva asia ja hallitus ottaa siihen kantaa. Minä en lähde sitä kommentoimaan.

Kojamon omistajan joukkoon kuuluvien suurimpien omistajaliittojen osakkeiden markkina-arvo oli vuoden loppuessa yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa.

Yleishyödyllisyyden takia ammattiliitot eivät maksa veroja sijoitustensa tuotoista.