Yhdysvallat vastaan Iran: Nämä neljä karttaa kertovat, miksi maat ovat sodan partaalla

Iranin pääkaupungissa Teheranissa on osoitettu mieltä kenraali Qassem Suleimanin surman takia. Abedin Taherkenareh / EPA

Yhdysvallat on jättänyt Iranin ydinsopimuksen, ja Iran on kasvattanut valtaansa Lähi-idässä.

Yhdysvaltain ja Iranin välit ovat kärjistyneet äärimmilleen, kun Yhdysvallat surmasi torstain ja perjantain välisenä yönä Iranin korkea-arvoisen kenraalin Qassem Suleimanin.

Maat ovat olleet vihamielisissä väleissä jo vuosikymmeniä. Iranin hallinto pitää Yhdysvaltoja uhkana olemassaololleen. Yhdysvallat taas vastustaa Iranin ydinohjelmaa ja valtahaluja Lähi-idässä.

Nämä neljä karttaa kertovat, miksi jännitteet ovat jälleen kasvaneet viime vuosina.

Trump veti Yhdysvallat ydinsopimuksesta

Iranin ydinohjelma on kiristänyt maiden välejä jo vuosia.

Yhdysvallat ja muu kansainvälinen yhteisö uskovat, että Iran on pyrkinyt kehittämään salaa ydinasetta. Iranin mukaan ydinohjelma on rauhanomainen.

Maalle asetettiin kansainvälisiä talouspakotteita ydinohjelman takia. Vuonna 2015 kansainväliset pakotteet kuitenkin purettiin, kun Iran suostui rajoittamaan ydinohjelmaansa.

Presidentti Donald Trump veti Yhdysvallat sopimuksesta vain kolme vuotta myöhemmin. Yhdysvallat palautti pakotteensa, jotka ovat kuristaneet Iranin taloutta.

Vastavetona Iran on alkanut herätellä henkiin ydinohjelmaansa. Se ei kuitenkaan ole toistaiseksi vetäytynyt sopimuksesta.

Iran kasvattaa valtaansa Lähi-idässä

Myös Iranin vaikutusvallan kasvu Lähi-idässä on tuonut maat törmäyskurssille. Iran on sekaantunut alueen konflikteihin tukemalla niiden shiialaisia osapuolia.

Syyrian sodassa Iran tukee presidentti Bashar al-Assadia ja Jemenin sodassa huthikapinallisia. Libanonissa se avustaa Hizbollah-järjestöä ja Irakissa shiiajärjestöjä ja niiden asejoukkoja.

Yhdysvallat pitää Iranin kasvavaa vaikutusvaltaa uhkana. Se nimesi keväällä terroristijärjestöksi Iranin Quds-erikoisjoukot, jotka toteuttavat Iranin ulkomaisia sotilasoperaatioita.

Yhdysvaltain surmaama kenraali Suleimani oli johtanut Quds-joukkoja vuodesta 2003. Hän oli Iranin vallan kasvattamisen arkkitehti ja yksi koko Lähi-idän vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.

Kireä tilanne Persianlahdella

Lähi-itä on maailman tärkeimpiä öljyntuotantoalueita. Valtaosa öljytankkereista kulkee pitkin Persianlahtea, jonka vastarannoilla Iran ja Yhdysvaltain liittolainen Saudi-Arabia kyräilevät toisiaan.

Yhdysvallat on perinteisesti turvannut keskeistä öljynkuljetusreittiä, jonka häiriöt voivat heiluttaa maailmantaloutta. Yhdysvalloilla on vahvat laivastovoimat Persianlahdella.

Viimeisen vuoden aikana Yhdysvaltain ja Iranin jäätävät välit ovat johtaneet vakaviin välikohtauksiin Persianlahdella.

Iranin merivartiosto on ottanut haltuunsa useita ulkomaisia öljytankkereita, ja Yhdysvaltain joukot ovat takavarikoineet iranilaisia tankkereita. Aluksilla on tapahtunut myös räjähdyksiä, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania.

Vakavin välikohtaus nähtiin syyskuussa, kun Saudi-Arabian öljykentille tehtiin drooni-isku. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia syyttävät myös tästä iskusta Irania.

Kostoiskuja Irakissa

Yhdysvallat surmasi kenraali Suleimanin Irakin pääkaupungin Bagdadin lentokentälle tehdyllä ohjusiskulla. Iskussa sai surmansa myös Iranin tukeman asejoukon johtajia.

Yhdysvaltojen mukaan isku tehtiin yhdysvaltalaisten suojelemiseksi. Surma olikin mitä ilmeisemmin osa koston kierrettä Irakissa.

Iranin tukemat irakilaiset shiiamielenosoittajat olivat hyökänneet aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain Bagdadin-suurlähetystöön.

Viime sunnuntaina Yhdysvallat oli puolestaan tehnyt Irakissa ilmaiskuja Iran-mielisiä taistelijoita vastaan, mikä taas oli kosto yhdysvaltalaisen siviilityöntekijän surmasta Pohjois-Irakissa.

Iran on vannonut nyt kostavansa Suleimanin kuoleman. Tulilinjalla ovat Yhdysvallat ja sen liittolaiset niin Irakissa on kuin muuallakin Lähi-idässä.

