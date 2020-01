Golden Globet jaetaan aamuyöllä – putsaako palkintopöydän Joker vai Quentin Tarantino?

Joaquin Phoenix on saanut paljon hehkutusta roolistaan Joker-elokuvassa.

Joaquin Phoenix on saanut paljon hehkutusta roolistaan Joker-elokuvassa. Warner Bros

Viime vuoden parhaita elokuvia ja tv-sarjoja palkitaan Los Angelesissa Golden Globe -gaalassa, joka alkaa yöllä klo 3 Suomen aikaa. Palkinnot jakaa Yhdysvalloissa asuvista ulkomaisista toimittajista koostuva Hollywood Foreign Press Association jo 77. kertaa.

Tällä kertaa eniten ehdokkuuksia on kerännyt Noah Baumbachin elokuva Marriage Story, joka on ehdolla kuuden palkinnon saajaksi.

Viiteen ehdokkuuteen ovat yltäneet puolestaan Martin Scorcesen The Irishman ja Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood.

Kaikki palkintoehdokkaat voi lukea täältä.

Golden Globe -palkintoja on pidetty suunnannäyttäjinä myöhemmin jaettaville Oscareille. Tänä vuonna voittajilla arvellaan olevan vähän vaikutusta varsinaiseen Oscar-kisaan, sillä elokuva-akatemian jäsenet ovat voineet äänestää voittajista jo ennen Golden Globe -gaalaa.

Netflix-elokuva Marriage Storyn pääosissa nähdään Scarlett Johansson ja Adam Driver.

Ennakkoarviot tärkeimmissä kategorioissa:

Tällä kertaa Golden Globe -palkintojen saajien ennakoiminen on ollut hankalaa monessa kategoriassa. Viime vuodelta löytyy monia hyviä elokuvia ja roolisuorituksia, mutta tyylilajit ovat kaukana toisistaan.

Palkintoja kärkkyvien etuna Golden Globeissa on se, että pystejä jaetaan erikseen draamaelokuville sekä komedia- ja musikaalielokuville.

Ennakkoarviot pohjautuvat The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun), Vanity Fairin (siirryt toiseen palveluun) ja IndieWiren (siirryt toiseen palveluun) artikkeleihin.

Paras draamaelokuva

1917

Irishman

Joker

Marriage Story

Kaksi paavia

Ennustus: Ennakkosuosikit palkinnon saajaksi ovat Martin Scorsesen The Irishman sekä Noah Baumachin Marriage Story. Yllätysvoittaja voi olla myös Todd Phillipsin Joker.

Martin Scorsese (oik) ohjaamassa The Irisman -elokuvan pääosan esittäjää Robert De Niroa. Netflix

Paras musikaali- tai komediaelokuva

Dolemite is my Name

Jojo Rabbit

Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

Ennustus: Komediaelokuvan palkinnon povataan menevän Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood -elokuvalle.

Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan pääosassa nähdään Leonardo DiCaprio (oik) ja sivuosassa Brad Pitt. CTMG

Paras miespääosa draamaelokuvassa

Christian Bale, Ford v. Ferrari

Antonio Banderas, Kärsimys ja kunnia

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Kaksi paavia

Ennustus: Parhaan miespääosan palkinnosta draamaelokuvassa tulee tiukka kamppailu Joaquin Phoenixin ja Adam Driverin välillä.

Paras miespääosa musikaali- tai komediaelokuvassa

Daniel Craig, Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton, Rocketman

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Ennustus: Komediaelokuvien palkinnon uskotaan menevän joko Leonardo DiCapriolle tai Eddie Murphylle.

Renée Zellweger esittää laulaja-näyttelijä Judy Garlandia elokuvassa Judy. David Hindley/Roadside Attractio

Paras naispääosa draamaelokuvassa

Cynthio Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Ennustus: Renée Zellwegerin arvellaan voittavan palkinnon elokuvasta Judy, jossa hän esittää laulaja-näyttelijä Judy Garlandia.

Paras naispääosa musikaali- tai komediaelokuvassa

Awkwafina, The Farewell

Ana de Armas, Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä

Beanie Feldstein, Booksmart

Emma Thompson, Late Night

Cate Blanchett, Missä olet, Bernadette

Ennustus: Komediaelokuvissa vahvoilla voittajaksi on Crazy Rich Asians -sarjasta tunnettu Awkwafina elokuvasta The Farewell.

Cho Yeo-jeong esittää pääosaa eteläkorealaisessa Parasite-elokuvassa. Future Film

Paras ohjaus

Bong Joon-ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Ennustus: Vahvin ennakkosuosikki voittajaksi on eteläkorealainen Bong Joon-hon elokuvalla Parasite, joka voitti viime keväänä Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun. Elokuvan uskotaan saavan myös parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon.

Paras käsikirjoitus

Marriage Story

Parasite

The Two Popes

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Ennustus: Palkinnon voittajaksi arvellaan Quentin Tarantinoa elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood. Kovana vastuksena pidetään Noah Baumbachia, joka on käsikirjoittanut Marriage Storyn.

HBO:n sarja Chernobyl on saanut paljon kehuja ja se sai muun muassa parhaan minisarjan Emmy-palkinnon. HBO

Golden Globe -gaalassa palkitaan myös parhaita tv-sarjoja. Voittajiksi povattaan sarjoja Chernobyl ja The Crown, jotka molemmat ovat ehdolla neljän palkinnon saajaksi.