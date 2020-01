Lux Helsinki laajenee jo Itäkeskukseen asti – valokarnevaali kirkastaa kaupungin viideksi päiväksi

Ensimmäisessä Lux Helsingissä oli yksi teos.

Kahdettatoista kertaa järjestettävä valotaidefestivaali on kasvanut vuosi vuodelta. Nyt se levittäytyy laajemmalle kuin ennen ja monipuolisempana kuin koskaan. Taiteilijoita on kahdeksasta eri maasta.

Festivaalin yhdeksän teosta kattava pääreitti alkaa Senaatintorilta. Itävaltalaisen Teresa Marin SunWind Tuomiokirkon julkisivussa kuvastaa aurinkotuulen hehkua, kirkon ja kaupungin yhteiseloa sekä pohjoismaista historiaa.

SunWind koostuu kontrasteista ja hahmoista. Jyrki Lyytikkä / Yle

Yksityiskohta SunWindista. Jyrki Lyytikkä / Yle

Kuvakollaasimainen, värikäs teos heijastetaan kirkon pintaan neljällä projektorilla, joiden kuvista muodostuu kokonaisuus.

Marin mielestä kirkko oli kuin valkoinen kangas, jota oli kiitollista maalata valolla.

– Teillä on revontulia, jotka aiheutuvat aurinkotuulesta. Ajattelin, miten kiehtovaa se on, että teillä on aurinko läsnä aina. Se hehkuu ihmisille tärkeintä valoa.

Teresa Mar aikoo mennä katsomaan teostaan yhdessä yleisön kanssa kuullakseen kommentteja ja nähdäkseen reaktioita. Jyrki Lyytikkä / Yle

Yhteiskuntatieteitä opiskellutta Maria kiehtoo julkinen taide, joka voi tavoittaa kenet tahansa.

– Kun teokseni heijastetaan, se ei enää ole minun. Siitä tulee kaikkien omaisuutta. Se on jakamista.

Retroscifiä, punaisia lankoja ja yksi pöllö

Runsaan kahden kilometrin pituinen reitti kulkee Kaisaniemen puiston kautta Tokoinrantaan kaupunginteatterille. Matkan varrella on yhdeksän teosta pienestä pöllöstä kymmeneen metriin kohoaviin liekkeihin. Punainen väri on vahvasti esillä.

Teokset ovat nähtävillä lauantaista keskiviikkoon kello 17–22. Ainoastaan Kaisaniemen puiston tuliteosta, Large Fire Tornadoa, joudutaan välillä jäähdyttämään.

Keskiviikkona Lux Helsinki huomioi myös aamuvirkut. Neljä teosta kytketään päälle seitsemän ja yhdeksän väliseksi ajaksi.

Lux Helsingin pääreitti kartalla. Lasse Isokangas / Yle

Varsinaista kattoteemaa festivaalilla ei ole, mutta monet taiteilijat vähintään sivuavat töissään luonnonsuojelua. Suuri osa teoksista hyödyntää kierrätysmateriaaleja.

Festivaali käyttää mahdollisuuksien mukaan tuulisähköä, ja kompensoi hiilidioksidipäästönsä. Lux Helsinki käyttää viiden päivän aikana kuraattori Ilkka Paloniemen mukaan energiaa suunnilleen saman verran kuin suuri uimahalli muutamassa tunnissa.

Lux Helsingin kuraattori Ilkka Paloniemi keskellä The Bridge -teosta. Jyrki Lyytikkä / Yle

Large Fire Tornado on hollantilaisen Ivo Schoofsin toteuttama kineettinen tuli-installaatio, jonka lieskat lyövät kymmeneen metriin. Ivo Schoofs

Metsätalon sisäpihalta löytyvä tsekkiläisen 3dsense-ryhmän The Colour Out of Space on Paloniemen mukaan festivaalin pääreitin kriittisin piste. Sinne saattaa syntyä ruuhkaa.

Retroscifiä ja kauhuelementtejä hyödyntävä teos kestää kuusi minuuttia, ja sitä katsomaan pääsee vain tuhat ihmistä kerrallaan.

The Colour Out Of Space luo Metsätalon pihalle kauhuelokuvista ja scifistä muistuttavan kuvaelman. Teos kestää kuusi minuuttia. 3dsense

Festivaalin suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja vilkkaimpina tunteina kerrallaan on liikkeellä 24 000 ihmistä. Kaikkiaan kävijöitä odotetaan puolta miljoonaa. Väkimäärä aiheuttaa liikenteeseen poikkeusjärjestelyjä (siirryt toiseen palveluun).

– Se on vaikuttanut kuratointiprosessiin aika paljon, että joudumme liikuttamaan niin isoja massoja paikasta toiseen. Meille eivät ihan pienimmät väylät enää riitä.

Suomalaisen Emma Rönnholmin Serve Somebody on esillä Hanasaaressa. Teoksessa muovipussikollaasi muuttaa ikkunat lasimaalauksiksi. Emma Rönnholm

Pääreitin lisäksi festivaaliin kuuluu kuusi satelliittikohdetta, joissa on yhteensä 15 teosta. Teosten lisäksi ohjelmistoon kuuluu muun muassa festivaaliväen kutsuvierassymposium, avajaisklubi ja runsasta oheistarjontaa kuten ravintoloiden erikoismenuita.

Lux Helsinki levittäytyy Espoon Hanasaaresta (siirryt toiseen palveluun) Itäkeskuksen Stoaan (siirryt toiseen palveluun) asti. Korkeasaari (siirryt toiseen palveluun) on kohteista ainoa, johon täytyy maksaa, mutta pääsylipun hinnasta euro lahjoitetaan lumileopardien suojeluun.

Hanasaaressa nähtävä Jari Haanperän FYR on kunnianosoitus majakanvaloille. Jari Haanperä

Tanskalaisen Jakob Kvistin Dichroid Sphere löytyy Torikortteleiden sisäpihalta. Se vaihtaa väriä, kun teosta katsoo eri kulmista. Kittilä

Enemmän ja mahdollisesti pidempään

Vaikka Lux Helsinki on jo suuri, se aikoo kasvaa edelleen.

– Tavoite on se, että Helsinki on tämän pallonpuoliskon coolein paikka olla tähän aikaan vuodesta, kuraattori Ilkka Paloniemi kiteyttää järjestäjien haaveet.

Lux Helsinki vetää jo nyt mukavasti kotimaan matkailijoita ja talvilomailevia venäläisiä. Toiveissa on, että jatkossa turisteja tulisi kauempaankin keskitalven valojuhlaan.

– Tarkoitus on rakentaa tästä iso ydintalven taidetapahtuma. On se sitä jo nyt, mutta Helsinkiinhän mahtuu. Kaupungissa on tilaa vielä useammille teoksille. Tavoitteena on, että festivaali kestäisi kauemmin ja ihmiset voisivat tulla useammaksi päiväksi nauttimaan taiteesta, ja ehkä myös ruuasta ja olemisesta.

Jere Suontaustan miltei kokonaan kierrätysmateriaalista rakentama Peilipöllö huhuilee Kaisaniemenrannassa. Jere Suontausta

Festivaalin järjestäminen maksaa suunnilleen miljoona euroa, josta Helsinki kustantaa kaksi kolmasosaa ja yhteistyökumppanit loput.

– Hintaa tulee noin kaksi euroa kävijää kohden. Se ei ole tuloksiin nähden kovin kallista puuhaa, toteaa Paloniemi.

Kasvupyrkimys on perusteltavissa jo silkalla perinteellä. Helsinki aloitti valotapahtumien järjestämisen jo 1995 Valon Voimat -festivaalilla. Se oli Paloniemen mukaan ensimmäisiä merkittäviä valofestivaaleja.

– Helsinki on ollut ihan edelläkävijä tässä koko Euroopan mittakaavassa, kun poisluetaan rituaaliset ja kirkolliset ja muut sellaiset kynttiläsysteemit. Valon Voimista alkoi tällainen nykytaidekontekstista ponnistava valotaidefestivaali.