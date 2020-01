Sähköliiton puheenjohtaja lakkojen pitkittymisestä: "On kaivauduttu juoksuhautoihin" – mistä kiistassa on kyse?

Sähköliiton joulukuussa alkaneet lakot koskevat noin tuhatta työntekijää. Taustalla on kiista siitä, kenellä on oikeus edustaa sähköliittolaisia työpaikoilla.

Sähköliiton työtaistelutoimet laajentuivat tällä viikolla, kun kuukauden kestäneiden lakkojen lisäksi liitto käynnisti tukilakkoja voimalaitoksissa.

Joulukuussa alkaneiden lakkojen piirissä on 12 työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden jäsenyritystä, muun muassa Konecranes, Valmet ja Meyerin Turun telakka. Tällä viikolla alkaneet tukilakot koskevat tehtaille energiaa tuottavia voimalaitoksia. Työtaistelutoimiin osallistuu noin tuhat työntekijää.

Sähköliiton neliviikkoiseksi suunnitellun lakon oli määrä päättyä tämän viikon torstaina, mutta lakkoja on jatkettu 30. tammikuuta asti.

Tämäkään ei välttämättä riitä, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti. Mikäli työtaisteluihin johtanut kysymys Sähköliiton edustuksesta työpaikoilla ei ratkea, on Sähköliitto valmis jatkamaan työtaistelutoimia vielä tammikuun jälkeenkin.

– Olemme valmiita jatkamaan, mutta toivottavasti sellaisia päätöksiä ei tarvitse tehdä, Väntti sanoo.

Riita luottamusmiehistä työpaikoilla

Työriidan ytimessä on kysymys siitä, kenellä on oikeus edustaa Sähköliiton jäseniä työpaikoilla.

Riita juontaa juurensa vuoteen 2017, kun Teknologiateollisuus ja työntekijöiden Teollisuusliitto sisällyttivät teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa. Samalla Sähköliitto menetti oman työehtosopimuksensa.

Sähköliitossa ei uskota, että Teollisuusliiton luottamusmiehet pystyisivät hoitamaan sähköasentajien edunvalvontaa, vaan sähköliittolaiset vaativat omaa edustusta työpaikoille.

Kaksi vuotta sitten riitaan haettiin välirauha valtakunnansovittelijan toimistolta, jossa sorvatun sopimuksen mukaan sähköliittolaisten edustuksesta työpaikoilla vastasivat Sähköliittoon kuuluvat yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilösopimus umpeutui viime vuoden marraskuun lopussa, ja kiista leimahti jälleen.

– On kaivauduttu juoksuhautoihin ja pyritty katsomaan, kuinka kauan kantti pitää osapuolilla. Tämä on tietysti ikävää, että työtaistelu on pitkittynyt tällä tavalla. Yritykset ja työntekijät kärsivät tilanteesta, Väntti sanoo.

Työntekijöiden kärsimyksiä lievittävät Sähköliiton poikkeuksellisen korkeat lakkoavustukset. Sähköliitto maksaa jäsenilleen 200 euroa työpäivältä.

Sähköliiton näkemyksen mukaan kiistassa on kyse työnantajan hyökkäyksestä koko ammattiliiton olemassaoloa kohtaan.

Kiistan takia Sähköliitolla on sukset ristissä sekä työnantajaa edustavan Teknologiateollisuuden että työntekijöiden Teollisuusliiton kanssa.

Sähköliittolaisten vaatimuksella omista edustajista on historia yli 60 vuoden takaa, kun sähköasentajat jättivät Teollisuusliittoa edeltäneen Metalliliiton tyytymättöminä sen edunvalvontaan.

Teknologiateollisuus pitää vaatimuksia mahdottomina toteuttaa

Teknologiateollisuuden mielestä Sähköliiton vaatimuksilla ei ole mahdollisuuksia mennä eteenpäin.

– Tässä tilanteessa ei ole mitään järkeä. Sähköliitto vaatii suhteettomilla lakoillaan tavoitetta, jota ei ole juridisesti mahdollista toteuttaa, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo.

Samankaltaista kritiikkiä antaa myös Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen jyrkkäsanaisessa blogikirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) aiheesta.

Lehtosen mukaan työpaikat, joihin Sähköliitto yrittää saada omia luottamusmiehiä, ovat Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisen työehtosopimuksen piirissä ja niihin valittu pääluottamusmies edustaa kaikkia työpaikan työntekijöitä, kuuluivat he sitten mihin tahansa liittoon.

– Sähköliitto käy omaa työtaisteluaan asiasta, jota ei voida perustella miltään osin enää järkeväksi, Lehtonen kirjoittaa.

Sähköliiton mukaan sen vaatimukset ovat kohtuullisia ja toteuttamiskelpoisia. Sähköliiton Väntti ihmettelee, miksei Teollisuusliitto ole tukenut Sähköliiton ehdotusta erillisestä sopimuksesta, joka toisi Sähköliiton jäsenille oman edustajan työpaikoille.

– Tämä malli, jota me olemme esittäneet, toteutettiin vuonna 2010 Teollisuusliittoa edeltäneen Metalliliiton vaatimuksesta hieman samantyyppisessä tilanteessa, jossa Metalliliitto ei ollut enää työehtosopimuksessa osapuoli. Silloin tämä ratkaisu oli ihan käypä. Ei tämä mitenkään kuun taivaalta tavoittelemista ole.

Sähköliitto toivoo ratkaisua valtakunnansovittelijan toimistolta

Teknologiateollisuuden Helle sanoo työnantajan tarjonneen ratkaisumallia kiistaan jo ennen joulua. Siinä sähköliittolaisten asioiden huomioon ottaminen työpaikalla sovittaisiin paikallisesti. Enempää työnantajapuoli ei Helteen mukaan voi asialle tehdä.

– Ei tämä ratkea millään muulla kuin, että Sähköliitto lopettaa lakkonsa ja ratkaisua lähdetään hakemaan esittämämme ratkaisumallin pohjalta. Tämä on jatkunut ihan turhaan liian pitkään. Kysymys on puhtaasti järjestöpolitiikasta, Helle sanoo.

Väntin mukaan Teknologiateollisuuden ehdotuksessa oli kyse hyvästä keskustelunavauksesta, mutta kiistan ratkeaminen vaatii yhteisiä neuvotteluita ja kompromissihalukkuutta.

– Olen ymmärtänyt, että Teknologiateollisuus ei ole halukas edes keskustelemaan asiasta oman suosituksensa jättämisen jälkeen. Ratkaisu alkaa löytyä, kun pystytään kokoontumaan ja ehdottomuudet unohdettaisiin, Väntti sanoo.

Viime aikoina Teknologiateollisuuden on pitänyt kiireisenä sopimuskierroksen avausneuvottelut Teollisuusliiton kanssa.

Sähköliitto toivoo, että asiaan saadaan ratkaisu valtakunnansovittelijan avustuksella. Väntin mukaan valtakunnansovittelija on ollut aktiivisesti yhteydessä Sähköliiton suuntaan viime päivien aikana.

– Siltä puolelta jotain lähiaikoina varmasti kuuluu. Olen kutsunut työehtosopimusneuvottelukunnan koolle ensi viikolle ja valmistelemme asioita eteenpäin. Toivon, että tätä kautta asia ratkeaa.

