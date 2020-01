Analyysi: Lähi-idässä pelätään ja iloitaan iranilaiskenraalin kuoleman jälkeen – Iranin kostoisku voi seuraavaksi syöstä Irakin entistä syvempään sekasortoon

Yksi asia on varma Yhdysvaltain perjantaiöisen ohjusiskun jälkeen. Iran kostaa varmasti tärkeän vallankumouskaartin johtohahmoihin kuuluneen kenraali Qassim Suleimanin tappamisen.

Suleimani surmattiin lähellä Bagdadin lentokenttää tehdyssä iskussa. Kuolleiden joukossa on myös irakilaisten puolisotilaallisten Hashd al-Shaabi -joukkojen varakomentaja. Puolisotilaallisista joukoista suurin osa on sidoksissa Iraniin ja yksi Iranin vaikutusvallan lähde Irakissa.

Yhdysvallat on perustellut iskua sanomalla, että kenraali Suleimani oli Bagdadissa suunnittelemassa uusia hyökkäyksiä Yhdysvaltoja vastaan. Lisäksi se muistutettaa, että iranilaiskenraalin johtamat joukot ovat vastuussa satojen yhdysvaltalaissotilaiden surmaamisesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin vuonna 2003. Iranin tukemat ryhmät taistelivat aktiivisesti Yhdysvaltain joukkoja vastaan useiden vuosien ajan.

Joidenkin irakilaisten demokratiamielenosoittajien kerrottiin iloitsevan Suleimanin kuolemasta. Iranin vaikutusvalta Irakissa on ollut ärtymyksen aihe uudistuksia vaativien mielenosoittajien keskuudessa ja Suleimani oli tämän vaikutusvallan symboli.

Suleimanin kerrotaan käyneen Bagdadissa useita kertoja neuvomassa Irakin hallintoa mielenosoitusten kukistamisessa, joten demokratialiikkeen parissa hän oli vihattu mies. Lokakuussa alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut yli 450 ihmistä, suurin osa heistä mielenosoittajia. Väkivallasta on syytetty erityisesti Iranin tukemia puolisotilaallisia ryhmiä.

Jännityksen raju kiristyminen on kuitenkin todennäköisesti huono uutinen myös demokratiaa ja uudistuksia toivoville voimille Irakissa. Sama taitaa koskea Irania. Irakissa tilanne voi muuttua erityisen vaaralliseksi, jos Iran-mieliset ryhmät päättävät kostaa Suleimanin kuoleman myös demokratiamielenosoittajille.

Suleimani oli Iranin vallankumouskaartin Quds-yksikön komentaja ja vastasi vallankumouskaartin ulkomaanoperaatioista. Suleimani oli monessa mukana sekä Irakissa, Libanonissa että Syyriassa, jossa Irak tukee Syyrian johtajaa Bashar al-Assadia. Myös jotkut syyrialaiset oppositioaktivistit ovat iloinneet iranilaiskenraalin kuolemasta.

Iran auttoi osaltaan Assadia opposition ja kapinallisten kukistamisessa keinoilla, joissa siviiliuhreista ei välitetty. Tosin Syyria ei näitä keinoja Suleimanilta ja Iranilta oppinut, ne kyllä osattiin ennestään.

Iranin vallankumouskaarti on eliittiyksikkö ja Qassim Suleimani oli tärkeän osaston komentaja, mutta merkittäväkin kenraali on korvattavissa toisella. Iranin ja Yhdysvaltain yhteenotto uhkaa kuitenkin kiihtyä entisestään. Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana perunut Iranin kanssa tehdyn ydinsopimuksen ja määrännyt laajoja talouspakotteita.

Irak on nyt vaarassa jäädä entistä selvemmin keskelle Iranin ja Yhdysvaltain selkkausta. On vaikea sanoa miten ja missä Iran kostaa Suleimanin kuoleman, mutta jonkinlainen kosto on tulossa. Jatkokysymys kuuluukin sitten, miten Yhdysvallat kostaa koston.