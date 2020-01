Rähjäävät äidit ja isät ajaneet leffateattereiden nuoria työntekijöitä irtisanoutumaan: "Todella törkeää käytöstä"

Huonosti käyttäytyviä vanhempia on tavattu muun muassa Biorex-ketjun elokuvateattereissa.

Aikuisten aggressiivinen käytös on noussut ongelmaksi lasten ja nuorten elokuvanäytöksissä. Vanhemmat ovat pahoittaneet mielensä siitä, ettei alaikäistä lasta ole päästetty katsomaan elokuvaa.

– Vanhemmat ovat jopa käyneet sättimässä lipunmyyjän pystyyn. Heitä itseään ei ole kuitenkaan kiinnostanut lähteä lapsensa mukaan katsomaan elokuvaa, kertoo Itä-Suomessa toimivan Savon Kinot -elokuvateatteriketjun ohjelmapäällikkö Tarja Piiroinen.

Suomen elokuvateattereissa ovat käytössä ikärajat K7, K12, K16 ja K18. Näissä voidaan viimeistä lukuunottamatta hyödyntää ikärajajoustoa, jonka puitteissa kolme vuotta nuoremmat pääsevät katsomaan elokuvaa yhdessä aikuisen kanssa.

Savon Kinoilla on elokuvateatterit viidellä paikkakunnalla, ja se työllistää noin 50 henkilöä. Piiroisen mukaan osa työntekijöistä välttelee töihintuloa tiettyjen elokuvien esitysaikoina.

– On ollut haluttomuutta ja varautuneisuutta tulla työvuoroihin, jos on K7-näytös. Motivaatio riippuu aika paljon siitä, milloin viimeksi on ripitetty kassalla. Toinen hankala ikärajaryhmä on K16.

Viime aikoina kiistoja on ollut esimerkiksi Frozen 2 -elokuvasta ja syksyllä ensi-iltaan tulleesta Se – toinen luku -kauhuleffasta. Frozen 2 on K7 ja Se – toinen luku K16.

Netflixillä ja HBO:lla eri säännöt

Elokuvateatteriliitosta ja elokuvien maahantuojia edustavasta Suomen Filmikamarista kerrotaan, että kiistely ikärajoista on kärjistynyt viime vuosina eri puolilla maata. Joissakin teattereissa osa nuorista työntekijöistä on jopa todennut, ettei ala ole heitä varten ja lopettanut työnsä.

Alan suurimman toimijan Finnkinon teattereissa ei kuitenkaan ole ollut suuria ongelmia, vaan konfliktit ovat keskittyneet pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin.

– Maakunnissa henkilökunta on kohdannut todella törkeää käytöstä. On aika karua, että aikuiset ihmiset tylyttävät ja haukkuvat nuoria työntekijöitä niin, että on jouduttu jopa vaihtamaan työpaikkaa, toteaa Elokuvateatteriliiton puheenjohtaja ja Biorex-ketjun toimitusjohtaja Aku Jaakkola.

Huonoa käytöstä on esiintynyt myös Biorexin teattereissa. Jaakkola arvelee, että hämmennystä aiheuttaa esimerkiksi suoratoistopalvelujen lisääntyminen. Suomen ikärajalainsäädäntö ei koske esimerkiksi Netflixiä ja HBO:ta. Monilla saattaa olla käsitys, että ikärajat ovat elokuvateattereissakin vain suosituksia ja siten vanhemman harkinnassa.

– Vanhemmat eivät ymmärrä, etteivät teatterit päätä elokuvien ikärajoista vaan ne perustuvat lakiin. Vanhemmat noudattavat kotona pelien ja leffojen ikärajoja, miten parhaaksi katsovat. Niitä ei valvota missään muussa kanavassa tuolla tavalla kuin leffateattereissa.

Lasten erilaisuutta eri kehitysvaiheissa on pyritty huomioimaan kolmen vuoden ikärajajoustolla. Joskus nekään eivät riitä.

Jaakkola nostaa esiin kaksi esimerkkiä: lastenelokuvan Kuinka koulutat lohikäärmeesi 1 ja viime vuonna ensi-iltaan tulleen Leijonakuninkaan. Alle 12-vuotiaat eivät päässeet kumpaankaan ilman aikuista. Viimeksi mainitussa ikäraja oli Suomessa koko Euroopan korkein.

– Kuinka koulutat lohikäärmeesi 1 oli nimenomaan lastenanimaatio. Sinne ei 8-vuotias päässyt edes vanhemman kanssa. Leijonakuninkaassa K12-ikäraja vei arviolta puolet katsojista.

Väkeä ei riitä valvontaan

Ikärajat perustuvat kuvaohjelmalakiin (siirryt toiseen palveluun), joka tuli voimaan vuonna 2012. Niistä päättävät kuvaohjelmaluokittelijat, joiden työtä ohjaa valvovan viranomaisen eli kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin kriteeristö (siirryt toiseen palveluun). Luokittelija katsoo elokuvan ja arvioi kriteerien avulla, minkäikäisille se sopii. Kriteerejä on yhteensä 37.

– Ne ovat olemassa, koska kaikki sisällöt eivät sovi kaikille. Ne ovat siinä mielessä hankalia, että lapset ovat erilaisia. K7 voi yhdelle 7-vuotiaalle liian raju, kun toinen katsoo sen ihan sujuvasti, sanoo ylitarkastaja Maarit Pietinen Kavista.

Jos elokuvateatteri rikkoo määräyksiä, Kavi voi antaa sille joko huomautuksen tai uhkasakon. Pietisen mukaan valvonta tapahtuu pääosin yleisöpalautteen kautta, koska Kavilla ei riitä väki kattavaan valvontaan.

– Yleisöpalautetta tulee eniten vääristä esitysajoista televisiossa. Lisäksi saamme palautetta ohjelmien ja elokuvien ikärajoista tai siitä, että elokuviin on päästetty alaikäisiä.

Pietinen kertoo, ettei elokuvateattereille ole annettu vuoden 2012 jälkeen yhtään uhkasakkoa, huomautuksiakin harvoin. Syy on hänen mielestään selvä.

– Yleisö ei tiedä, että meille voi reklamoida.

Monet nuoret ovat yrittäneet päästä katsomaan Jokeri-elokuvaa ilman aikuista. Sen ikäraja on K16. Kauhavan Y-Kinossa ongelma ratkesi Facebook-ryhmän kautta. Warner Bros

Ikärajoja on kierretty

Joukko nuoria tyttöjä on tullut viettämään joululoman viimeisiä päiviä kauppakeskus Pasaatiin Kotkaan. 14-vuotias Nan kertoo pitävänsä toiminta- ja fantasialeffoista, samanikäinen Patricia jännityksestä ja lastenelokuvista.

– Pari kertaa on tullut vastaan elokuva, johon ikäni ei ole riittänyt. Haluaisin mennä katsomaan elokuvan kaverini kanssa, joten ei ole tullut mieleen pyytää vanhempaa mukaan, kertoo Patricia.

Molemmat tytöt pitävät ikärajoja hyvänä asiana.

– Jos menee liian pienenä katsomaan, elokuvasta voi jäädä joku trauma. Olen itse aika herkkä, en tykkää kauhuleffoista, kertoo Nan.

Yle haastatteli myös muutamia muita nuoria, joiden iät vaihtelivat 14–17 vuoden välillä. Osa heistä kertoi kiertäneensä elokuvien ikärajoja. Nuorten mukaan heiltä ei ole kysytty kassalla papereita. Ikää kysytään joskus, mutta se on nuorten mukaan helppo valehdella pari vuotta vanhemmaksi.

Elokuvateatteriliitto ja Suomen Filmikamari ovat saaneet ikärajoista niin paljon negatiivista palautetta, että niihin puuttuminen on linjattu alan suurimmaksi kehityskohdaksi tänä vuonna.

– Tilanne on se, että olemme pyytäneet audienssia Kavilta. Toivomme heidän parantamaan ikärajoja koskevaa viestintää vanhempien suuntaan. Ajamme myös ikärajalainsäädännön tarkistamista EU:n digitaalisen kaupan direktiiviin, kertoo Suomen Filmikamarin toiminnanjohtaja Tero Koistinen.

Tavoitteena on, että lakisääteiset ikärajat vaihtuisivat suosituksiksi. Käytännössä ikärajavaatimusten loivennus suosituksiksi vaatisi lakimuutoksen. Myös Koistinen toivoo, että vanhempien vastuuta lisättäisiin.

– Helpottaisi asiakaspalvelua, jos vanhempien vastuuta lisättäisiin. Monissa muissa maissa vastuu ikärajojen noudattamisesta on enemmän vanhemmilla kuin elokuvateattereilla, toteaa Koistinen.

Laki ei ole pysynyt perässä

Ikärajat aiheuttavat elokuvateattereissa myös käytännön ongelmia, sillä alaikäiseltä ei voida vaatia henkilöllisyystodistusta näytille. Elokuvateatteriliiton puheenjohtaja Aku Jaakkola on sitä mieltä, että lakia tulisi muuttaa vanhempien toivomaan suuntaan.

– En kritisoi päätöksiä ja ymmärrän, että kriteerit on oltava. Ikärajat pitäisi kuitenkin muuttaa suosituksiksi, sillä katselun pitäisi ehdottomasti olla vanhemman päätös.

Myös Kavin ylitarkastajan Maarit Pietisen mielestä kuvaohjelmalaki kaipaisi uudelleenarviointia.

– Audiovisuaalisen median toimintaympäristö on muuttunut paljon kahdeksassa vuodessa.

Jotain on jo tapahtumassa. Pietisen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut kulttuuripolitiikan tutkimuskeskukselta selvityksen siitä, mitä mieltä vanhemmat ovat elokuvien ikärajoista.

Facebook-mainos auttoi Kauhavalla

Tällä hetkellä ainoa keino puuttua ikävään käytökseen on viestinnän parantaminen vanhempien suuntaan. Se on onnistunut yksinkertaisin keinoin ainakin Pohjanmaalla.

Kauhavan pienellä Y-Kinolla ei ole ollut varsinaisia konflikteja vanhempien kanssa, mutta teatterista jouduttiin kuitenkin taannoin käännyttämään pieniä lapsia.

– He olivat tulleet isovanhempiensa kanssa katsomaan Leijonakuningasta, mutta lapset olivat liian pieniä. Lapset ja isovanhemmat kyllä ymmärsivät, miksemme voineet päästää heitä saliin. Itku lapsille kuitenkin tuli, kertoo elokuvateatterin johtaja Ilkka Peura.

Y-Kinossa on kokemuksia on myös siitä, kuinka nuoret ovat yrittäneet päätä katsomaan Jokeri-elokuvaa. Sen ikäraja on K16. Hän kertoo eräästä 13-vuotiaasta, joka yritti tulla katsomaan elokuvaa.

– Sanoimme, että hänen pitää hakea vanhempansa mukaan. Hän toi sitten paikalle 18-vuotiaan naapurinsa eikä antanut meidän soittaa vanhemmilleen. Emme päästäneet häntä saliin.

Marraskuussa Peura laittoi Y-Kinon Facebookiin Jokeria koskevan ilmoituksen, jolle hän osti myös näkyvyyttä.

– Kirjoitin, ettei alle 16-vuotiaiden kannata yrittää tulla katsomaan elokuvaa. Pyysin, etteivät edes vanhemmat toisi sitä nuorempia. Elokuva ei sovi 13-vuotiaille.

Peuran mukaan ilmoituksen näki 2000 ihmistä.

– Sen jälkeen alaikäisten yrittäjien määrän on voinut laskea yhden käden sormilla.