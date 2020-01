Uudet akkumateriaaleja valmistavat tehtaat työllistäisivät satoja – "Minulla on raju usko, että sellainen tälle seudulle saadaan"

Suomen Malminjalostus Oy kaavailee kahta uutta akkumateriaaleja valmistavaa tehdasta Suomeen. Tehtaiden paikaksi on ehdolla vielä neljä eri satamakaupunkia.

Suomen Malminjalostus Oy kaavailee kahta uutta akkumateriaaleja valmistavaa tehdasta Suomeen. Tehtaiden paikaksi on ehdolla vielä neljä eri satamakaupunkia. Miina Sillanpää / Yle

Haminaan ja Kotkaan on yritetty houkutella akkuteollisuutta jo noin kolmen vuoden ajan.

Haminassa ja Kotkassa on tehty jo pitkään töitä akkutehtaan houkuttelemiseksi alueelle. Nyt ollaan jo hyvin lähellä.

Valtion omistama Suomen Malmijalostus Oy kertoi perjantaina aikeistaan avata kaksi uutta litiumakkujen materiaaleja valmistavaa tehdasta Suomeen. Harkinnassa on neljä paikkakuntaa, joiden joukossa ovat Kotka ja Hamina.

– Se, että suunnitelmista kerrotaan nyt julkisesti, on positiivinen asia. Se todistaa, että asiat etenevät ja tässä ollaan tosissaan. Olemme kovin iloisia ja ylpeitä, että tähän vaiheeseen on päästy, myyntijohtaja Harri Eela Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorista sanoo.

Lue lisää: Valtio-omisteinen Suomen Malmijalostus suunnittelee kahta litiumakkumateriaaleja valmistavat tehdasta – sijaintivaihtoehtoina Kokkola, Vaasa, Kotka ja Hamina

Litiumioniakkujen keskeistä komponenttia valmistava tehdas tulisi suunnitelmien mukaan joko Kokkolaan, Vaasaan, Kotkaan tai Haminaan. Tehtaasta syntyvää raaka-ainetta puolestaan hyödynnettäisiin toisessa tehtaassa, jota suunnitellaan Vaasaan tai Kotkaan.

Eela ei vielä paljasta, minne tehtaita oltaisiin tarkkaanottaen rakentamassa. Työ on vielä kesken.

– Tässä puhutaan isoista, kymmenien hehtaarien kokoisista alueista. Vaihtoehtoja ei kauhean paljon ole. Sataman alue on mahdollinen ja optimaalinenkin, koska infra ja logistiikka ovat valmiina. Mutta jos puhutaan vielä suuremmista tonteista, on katsottava sataman ulkopuolelle, Eela sanoo.

Suomen suurin vientisatama toimii sekä Haminassa että Kotkassa.

Ratkaisuja odotetaan kevään mittaan

Haminan ja Kotkan alueella ryhdyttiin uurastamaan akkutehtaiden eteen kolme vuotta sitten, kun ruotsalainen Northvolt kartoitti paikkaa akkutehtaalleen Suomesta ja Ruotsista.

Myös tuolloin tehtaasta Kotkan ja Haminan seudun kanssa kisasivat Vaasa ja Kokkola. Northvolt päätyi kuitenkin rakentamaan tehtaansa Skellefteåån Ruotsiin.

Vaikka tehdas tuolloin meni sivu suun, Haminan ja Kotkan seudulla jatkettiin työtä akkutehtaiden houkuttelemiseksi. Eelan mukaan Suomen Malmijalostuksen kanssa asiasta on neuvoteltu nyt noin vuosi.

– Pitäisin realistisena, että kevään aikana asiat menevät jo kovaa vauhtia eteenpäin.

Tehtaiden ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-prosessi käynnistetään neljällä paikkakunnalla tänä keväänä.

– Haluamme aloittaa valmistelun hyvissä ajoin, jotta pystymme löytämään parhaimman ja vastuullisimman paikan tuotannolle. Litiumakkumarkkina on vahvassa kasvussa ja haluamme valmistautua mahdollisimman nopeaan etenemiseen, jos teemme tehtaista positiivisen päätöksen, Malmijalostuksen akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto kertoo.

Raju usko

Tehdasinvestointien arvoa ei vielä tarkkaan tiedetä, mutta suuruusluokkana puhutaan muutaman sadan miljoonan euron investoinneista. Suoria työpaikkoja kumpaankin tehtaaseen tulisi muutama sata.

– Tämä olisi erittäin tärkeä asia meille, mutta kilpailu on kovaa, Eela sanoo.

Eelan mukaan Kotkan ja Haminan seudulla on monta asiaa kohdallaan: paljon isoa teollisuutta kuten sellu- ja paperiteollisuutta, pitkä teollinen perinne ja hyvä logistiikka sataman kautta maailmalle. Toisaalta yhteistyö Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa alan koulutuksen ja tuotekehityksen.

– Tämä olisi prosessiteollisuutta siinä missä sellun valmistaminenkin, raaka-aine vain on eri. Meillä on hyvät edellytykset saada tämän tyyppisiä tehtaita tänne, ja minulla on raju usko, että tänne akkuteollisuutta vielä lähitulevaisuudessa saadaan.

Ennen kaikkea on kuitenkin tarkoitus saada akkutehtaita Suomeen.

– Akkutehdasteollisuus kasvaa kovaa vauhtia. Vaikka yksi tehdas sijoittuu jollekin toiselle paikkakunnalle, muitakin toimijoita on liikkeellä, Eela sanoo.

Myös Suomen Malmijalostus haluaa tehdashankkeet käyntiin mahdollisimman nopeasti. Autoteollisuus on keskeisimpiä akkujen loppukäyttäjiä, ja yhtiön mukaan autonvalmistajat Euroopassa ovat ilmoittaneet tuovansa tänä vuonna markkinoille yli 80 uutta sähköautomallia.

– On päivänselvää, että akkujen kysyntä kasvaa vauhdilla. Me haluamme nyt mahdollisimman nopeasti vastata tähän kysyntään, Vesa Koivisto toteaa.