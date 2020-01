Ainakin 40 auton renkaat puhkottiin yhden yön aikana Tampereella – poliisilla rajatut keinot selvittää erikoinen tapaus

Tampereella on puhkottu yhden yön aikana renkaat ainakin 40 autosta. Sarjapuhkoja tai -puhkojat tekivät tuhoa Lentävänniemessä Jänislahdenkadulla ja Lielahdenkadulla sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 30. joulukuuta.

Asiasta kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Laakso sanoo Ylelle, että alustavan laskelman mukaan ilkivallasta aiheutui noin 10 000 euron vahingot.

– Meille on tähän mennessä ilmoittautunut 40 asianomistajaa.

Poliisi ei kommentoi esitutkinnan tässä vaiheessa, onko poliisilla epäiltyä. Rikossarjaa tutkitaan vahingontekona. Laakso kuvaa tapausta erikoiseksi.

– En kyllä muista, että tällaista vahingontekosarjaa olisi tullut vastaan. Jollakulla on ollut paha mieli, kun näin on päässyt käymään. Koitamme selvittää, mikä tässä on ollut, Laakso kertoo.

Poliisilla ei ole kaikkia keinoja tutkinnassa lain takia.

– Poliisin toimivalta ja keinovalikoima on porrastettu rikosten vakavuuden mukaan. Lievissä tapauksissa aivan kaikki samat keinot eivät ole käytössä kuin vakavissa rikoksissa.

Lievissä rikoksissa ei pystytä Laakson mukaan käyttämään kaikkia pakkokeinoja. Poliisin pakkokeinoja ovat esimerkiksi telekuuntelu, kiinniotto, matkustuskielto, kotietsintä, tutkimuspaikan eristäminen ja henkilöön kohdistuva etsintä.

Näistä kaikki keinot eivät ole Laakson mukaan käytössä. Hän ei yksilöi, mitä keinoja poliisi voi käyttää tutkinnassa.

– Teemme tutkinnassa kaikki asiat, joita laki antaa tehdä, mutta työkalupakki on aika vajavainen poliisin näkökulmasta. Kun ihan kaikki keinot eivät ole käytössä, yhteiskunta ottaa riskin, että kaikki rikokset eivät selviä, Laakso sanoo.