Viisi taloyhtiötä sähköisti yhdessä porilaisen parkkipaikan – "Ei ole vielä näkynyt yhtään sähköautoa"

Sampolassa sijaitsevalla parkkipaikalla on valmiudet yli sadan sähköauton lataamiseen. Tapio Termonen / Yle

Viisi taloyhtiötä päätti yhdistää voimansa Porin Sampolan kerrostaloalueella. Taloyhtiöt investoivat uuden parkkipaikan sähköistykseen. Alueelle tuli 120 autopaikkaa, joissa kaikissa on nyt mahdollisuus sähköauton hitaaseen lataamiseen. Pikalataus vaatisi muun muassa erilaisen pistokkeen.

– Jos haluaa nopean latauksen, niin silloin voi itse hankkia uudet sisäkalut laatikkoon, sanoo asunto-osakeyhtiö Hillervonpirtin hallituksen puheenjohtaja Altti Aronen.

Investointi maksoi taloyhtiöille yhteensä 150 000 euroa. Autopaikan vuokraaja maksaa paikastaan kymmenen euroa kuukaudessa. Sähkönkulutus menee oman mittarin kautta. Altti Arosen mukaan investointi maksaa itsensä takaisin noin kymmenessä vuodessa.

– Yhtiövastiketta ei tarvinnut nostaa missään yhtiössä.

Sama tilanne edessä monessa paikassa

Sampolassa yksikään viidestä yhtiöstä ei joutunut turvautumaan lainarahaan. Rahoitus löytyi taloyhtiöiden omilta tileiltä, joissa on kaikkien osakkaiden säästöjä. Tätä kautta investointiin osallistuivat myös ne, joilla ei ole lainkaan autoa.

Asunto-osakeyhtiö Hillervonpirtin hallituksen puheenjohtaja Altti Aronen sanoo, että parkkipaikan sähköistys sujui Sampolassa ilman suurempia soraääniä.

Vastaavia päätöksiä on tehtävä useissa taloyhtiöissä, jos sähköautojen yleistymiseen halutaan varautua. Autopaikkojen vanhat sähkötolpat eivät välttämättä kestä edes auton sisälämmittimen käyttöä. Kehitysinsinööri Jussi Järvinen Pori Energia Sähköverkot Oy:stä arvioi, että nykytilanteen kartoitus on tarpeen monessa taloyhtiössä. Niissä on mietittävä, minkä verran sähköautojen latausmahdollisuuteen halutaan satsata.

– Sähkösuunnittelijaan kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä, Järvinen sanoo.

Kyllä meillä kapasiteettia riittää. Jussi Järvinen

Tarkkaa arviota latauspisteiden määrästä taloyhtiöissä ei ole esimerkiksi Kiinteistöliitossa tai valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivassa. Kiinteistöliiton viimekeväisessä kyselyssä lähes neljäsosa taloyhtiöistä suunnitteli sähköautojen latauspisteiden rakentamista lähivuosina. Myös Suomen hallitus haluaa velvoittaa kiinteistönomistajat lisäämään sähköautojen latauspisteitä. Viime vuoden loppupuolella uutisoitiin, että asiaa koskeva lakiesitys on aiheuttanut kitkaa hallituksen sisällä.

Haettavissa olevan tuen määrä moninkertaistui

Latauspisteiden rakentamiseen on voinut saada tukea asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. Tukea on ollut käytettävissä kahden viime vuoden aikana 1,5 miljoonaa euroa vuodessa, mutta tänä vuonna tukea on käytettävissä jopa 5,5 miljoonaa euroa.

Tukea voivat hakea asunto-osakeyhtiöt, mutta eivät yksityiset henkilöt. Hakijana voivat olla myös taloyhtiöiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

– Tänä vuonna tukea voidaan myöntää yli 5000:n latauspisteen rakentamiselle, sanoo ylitarkastaja Kari Lappalainen ARAlta.

Sampolan parkkipaikalla odotellaan ensimmäistä sähköautoa

Sähköautojen määrä on tuplaantunut jo kolmena vuotena peräkkäin. Traficomin mukaan Suomessa on noin 20 000 ladattavaa hybridiä ja 4 000 täyssähköautoa. (siirryt toiseen palveluun) Kahvipöytäkeskusteluissa kuulee joskus väitteitä, joiden mukaan sähköyhtiöiden kapasiteetti ei riitä sähköautokannan lisääntymiseen. Kantaverkkoyhtiö Fingridin asiantuntijoiden mukaan sähköautojen tuoma kulutuksen lisäys ei juuri hetkauttaisi sähköverkkoja. Samaa mieltä ollaan Pori Energia Sähköverkot Oy:ssä.

– Kyllä meillä kapasiteettia riittää, sanoo kehitysinsinööri Jussi Järvinen.

Järvinen korostaa älykkään lataamisen merkitystä. Se tarkoittaa esimerkiksi yösähkön hyödyntämistä ja kuormistushuipun tasaamista.

Asiantuntija Tuukka Heikkilä Energiateollisuus ry:stä sanoo, että olisi sekä sähköjärjestelmälle että kuluttajille edullisinta, jos autot ladattaisiin yöaikaan. Heikkilän laskelmien mukaan Suomen toistaiseksi suurimman kulutushuipun aikana olisi voitu ladata yöllä vähintään 655 000 sähköautoa.

Sampolan uudella parkipaikalla odotellaan vielä ensimmäistä sähköautoa.

– Ei ole vielä näkynyt yhtään sähköautoa. Odotetaan mielenkiinnolla koska tulee ensimmäinen, sanoo asunto-osakeyhtiö Hillervonpirtin Altti Aronen.

Juttuun lisätty klo 16.15 tieto ARA:n avustuksista.

