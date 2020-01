Niinistö: "Yhdysvaltain ja Iranin suhde on Bagdadin tapahtumien jälkeen kriittisessä tilassa"

Presidentin mukaan vaarana on kierre, jonka katkaiseminen ei ole helppoa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Yhdysvaltojen ja Iranin kiristyneitä välejä tasavallan presidentin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Taustalla on Yhdysvaltojen aamulla tekemä ilmaisku, joka tappoi korkea-arvoisen iranilaiskenraali Qassam Suleimanin. Iran on ilmoittanut kostavansa.

– Yhdysvaltain ja Iranin suhde on Bagdadin tapahtumien jälkeen kriittisessä tilassa. Vaarana on kierre, jota on vaikea katkaista. Sen vaikutukset uhkaavat ulottua myös alueen ulkopuolelle, lausunnossa lukee.

Niinistö on jo ollut yhteydessä Suomen ja Ruotsin pääministereihin.

– Olen ottanut yhteyttä pääministereihin Sanna Marin ja Stefan Löfven sekä keskeisiin ministereihimme. Sekä Suomella että Ruotsilla on OIR-joukkoja Irakissa ja maidemme Irakin-suurlähetystöt toimivat yhteisissä tiloissa, Niinistö kirjoittaa.

OIR on Yhdysvaltain johtama maiden välinen koalitio, jonka tehtävänä on koordinoida ja tehostaa äärijärjestö Isisin vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 80.

