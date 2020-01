Koston kierre huolestuttaa ulkoministeri Haavistoa: Sodan pilvet taivaan yllä eivät lupaa kenellekään mitään hyvää

Ulkoministeri Haaviston mukaan lennokki-isku kertoo siitä, että Yhdysvalloilla on tarkkaa tiedustelutietoa.

Ulkoministeri Haaviston mukaan lennokki-isku kertoo siitä, että Yhdysvalloilla on tarkkaa tiedustelutietoa. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Iranin ja Yhdysvaltojen välinen keskusteluyhteys on Haaviston mukaan tarpeellisempi kuin koskaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) toivoo, että presidentti Trumpin isku Bagdadissa ei aiheuta koston ja väkivallan kierrettä. Yhdysvallat surmasi viime yönä Bagdadissa vaikutusvaltaisen iranilaiskomentajan Qassem Suleimanin.

– Ennen kaikkea huolestuttaa tavallisten ihmisten tilanne. Tällaiset sodan pilvet taivaan yllä eivät lupaa kenellekään mitään hyvää, Haavisto sanoo.

Lennokki-isku kertoo Haaviston mukaan siitä, että Yhdysvalloilla on käytettävissään runsaasti tiedustelutietoa iranilaiskomentajan liikkeistä.

Haavisto on samaa mieltä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.Michel toivoi yhteisöpalvelu Twitterissä, että tilanne ei kärjisty.

– Lähi-idän alueen epävakauden lisääntyminen ei ole hyvä uutinen kenellekään. Irakin oma sisäinen tilanne on hauras. Siellä on ollut pitkään jatkunut konflikti, josta siviilit ovat kärsineet. Nyt on mahdollista, että kriisi vielä eskaloituu, Haavisto sanoo.

Suuret vaaran merkit näkyvissä

Mikäli tilanne pitkittyy ja kärjistyy, asiaa joutuvat puimaan myös EU:n ulkoministerit. Euroopan vaikutusvalta on kuitenkin vähäinen.

Haaviston mielestä keskusteluyhteys Iranin ja Yhdysvaltojen välillä olisi nyt tarpeellisempi kuin koskaan.

– Lähialueen maat, Israel, Arabiemiraatit ja saudit voivat kärsiä tilanteen kärjistymisestä. Siksi toivon, että Iranissa pidättäydyttäisiin väkivallan kierteen jatkamisesta. Muuten tilanne voi muuttua sellaiseksi, jossa kukaan ei voita.

Haaviston mukaan nyt on nähtävissä hyvin suuret vaaran merkit.

– Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen näkemysero on, että Eurooppa on halunnut ylläpitää keskustelua Iranin ydinaseohjelmaan vaikuttamisesta vaikeassakin tilanteessa.

Haavisto ei halua ennustaa, mihin Iranin mahdolliset kostotoimet suuntautuvat.