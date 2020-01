Puukkohyökkäys Pariisin esikaupunkialueella – Yksi uhreista kuollut, poliisi ampui tekijän

Yksi ihminen on kuollut puistossa tehdyssä puukkohyökkäyksessä Pariisin esikaupunkialueella. Lisäksi useita on loukkaantunut. Poliisi on ampunut tekijän.

Hyökkäys on tapahtunut Villejuifin kaupungissa, joka Google Mapsin mukaan sijaitsee noin yhdeksän kilometria Pariisista etelään.

Villejuifin pormestari Vincent Jeanbrun on kertonut tapahtumista ranskaiselle BFM-televisiokanavalle.

ALERTE - Attaque au couteau dans un parc de #Villejuif, près de Paris. Au moin un mort et deux blessés. L'assaillant a été neutralisé par balles par la police (Le Parisien). pic.twitter.com/h3UUZNy12z — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 3. tammikuuta 2020

Lähteet: AFP, Reuters