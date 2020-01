Nissanin ex-pomo olikin Tokiossa vain löyhässä vartioinnissa – Ghosn käveli pakopäivänä ulos asunnostaan omin jaloin

Japanista Libanoniin paenneen entisen Nissan-johtajan Carlos Ghosnin tapauksesta on saatu tietoja, jotka asettavat kyseenalaisiksi aiemmat raportit Ghosnin tiukasta vartioinnista Tokiossa.

Ghosnin asunnon ulkopuolelle viritettyjen valvontakameravideoiden taltioinneista käy ilmi, että pakopäivänä mies yksinkertaisesti käveli yksin ulos asunnostaan, eikä koskaan palannut sinne. Asiasta kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK, (siirryt toiseen palveluun)joka perustaa tietonsa tapaustatutkiviin lähteisiin.

Aiemmin on kerrottu, että useista talousrikoksista syytetty Ghosn oli ympärivuorokautisen valvonnan kohteena.

Nyt uusimmat tiedot kuitenkin antavat viitteitä siitä, että itse asiassa Ghosn sai liikkua melko vapaasti Tokiossa. Mies muun muassa vieraili säännöllisesti asianajajansa toimistolla keskustelemassa oikeusjutustaan, kertovat hänen asianajajansa Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Lisäksi Ghosnin asuntoa ulkopuolelta kuvaavien valvontakameravideoiden taltiointeja ei suinkaan seurattu reaaliaikaisesti, vaan nauhoitteet luovutettiin japanilaisviranomaisten tutkittavaksi kerran kuussa, aina kunkin kuukauden puolivälissä. Tieto käy ilmi yhden Ghosnia edustavan lakimiehen verkkosivuilta.

Japanilaisviranomaiset tarkastivat niin ikään tiedot Ghosnin tapaamisista, puheluista ja internetin käytöstä tämän lakimiehen toimistolla vain kerran kuukaudessa.

Perheen kanssa Kioton-lomalle

Ghosn sai odottaa oikeudenkäyntiään vapaalla jalalla 14 miljoonan dollarin takuita vastaan. Asianajajien mukaan takuuehtojen tarkoituksena oli estää se, että Ghosn yrittäisi peukaloida todisteita tai paeta maasta. Varsinaisesti takuuehdoilla ei pyritty pitämään miestä arestissa asunnossaan. Esimerkiksi viime vuonna Ghosn matkasi perheensä kanssa lomalle Japanin entiseen pääkaupunkiin Kiotoon.

Libanonilainen MTV-uutiskanava kertoi alkuviikosta – tosin todisteita esittämättä – että Ghosn olisi paennut tarkasti vartioidusta asunnostaan Hollywood-elokuvatyliin, soitinkotelon sisään piiloutuneena.

Nyt näyttää siltä, että Ghosnin ei oikeastaan tarvinnut tehdä muuta kuin avata ovi ja kävellä pois. Monet asiantuntijat ovat hämmästelleet sitä, miksei Ghosnia ollut määrätty käyttämään sähköistä valvontapantaa, mikä on yleistä lukuisissa maissa.

Japanin hallitus pysynyt paosta vaiteliaana

Ghosnilla oli runsaasti aikaa matkustaa sunnuntai-iltapäivänä Tokiosta Osakan kansainväliselle lentokentälle. Ruuhkasta riippuen matka kestää noin 6-8 tuntia.

Suurin mysteeri tällä hetkellä on se, miten Ghosn pääsi läpi passintarkastuksesta Osakan lentokentällä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan yksityiskoneilla lentävien matkustajien passintarkastus on löyhempää kuin kaupallisille matkustajalennoille lähtevien.

Toisaalta moni on sitä mieltä, että Ghosn on niin kuuluisa Japanissa, ettei tämän olisi missään nimessä pitänyt päästä läpi passintarkastuksesta.

Myös teoria, jonka mukaan Ghosn olisi siirtynyt kentällä yksityiskoneeseen jonkinlaisen laatikon sisällä, on pääosin torjuttu. Erityisesti sellainen kokoinen laatikko, jonka sisään mahtuisi ihminen, avataan ja tarkistetaan aina, totesi eräs lentokentän työntekijä japanilaismedialle.

Japanin kannalta Ghosnin pako on äärimmäisen kiusallinen asia muun muassa siksi, että maan hallitus on kertonut tehostaneensa lentokenttiensä turvallisuutta Tokion vuoden 2020 kesäolympialaisten alla.

Arvostelua on herättänyt myös se, että Japanin hallitus on ollut silmiinpistävän vaitelias koko tapauksesta. Samaan aikaan Turkissa on pidätetty useita ihmisiä paon takia.

Turkki käynnisti oman tutkinnan Ghosnin matkasta, koska hänen uskotaan vaihtaneen yksityiskoneesta toiseen Istanbulin lentokentällä.

