Varhaisaamulla Suomessa näkyi runsaasti tähdenlentoja – seuraavaksi voi bongata tavallista kirkkaampana loistavan Venuksen

Varhain aamulla taivaalla näkyi todella paljon tähdenlentoja, kun kvadrantidien tähdenlentoparvi kohtasi Maan kiertoradan. Tähdenlentoja näkyi ympäri Suomen siellä, missä pilvipeite ei peittänyt taivasta, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Seuraavan kerran iso, näyttävä tähdenlentoparvi perseidit saapuu Suomen ylle vasta elokuussa. Kolmas näyttävä meteoriparvi geminidit ajoittuu joulukuulle.

– Joka yö näkyy tähdenlentoja, jos vain malttaa olla ulkona riittävän pitkään, mutta ne eivät välttämättä kuulu parviin, kertoo Ursan tiedottaja Anne Liljeström STT:lle.

Sen sijaan jo nyt ja pitkälle kevääseen taivaalla on bongattavissa toisenlainen ilmiö.

– Se kirkas piste taivaalla, jonka moni on havainnut ja on koko kevään. Se on Venus, Liljeström kertoo.

Venus loistaa toki muulloinkin, mutta on tänä keväänä tavallista kirkkaampi.

