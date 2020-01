Herätys: Pankkiasiakkaat mieltyivät chatiin, antisemitismi nousee Saksassa, Kulttuurivieraana Anssi Kela

Chatin suosio pankkiasioinnissa on kasvanut hurjasti

Chat-palvelujen käyttö on moninkertaistunut pankkiasioinnissa lyhyessä ajassa. Chatin lisääntyneen suosion taustalla ovat sen nopeus ja vaivattomuus. Pankeille syntyy säästöjä, semminkin jos palvelua ohjailee tekoäly. Pankit kuitenkin vakuuttavat, että perinteistä palvelua pidetään yllä myös tulevaisuudessa.

Juutalaisvastaisuus vahvistuu Saksassa

Nainen toi lapsensa kanssa kukkia synagogan edustalle Hallessa. Filip Singer / EPA

Selvityksen mukaan joka neljännellä saksalaisella on juutalaisvastaisia ajatuksia. Berliinissä kasvanut juutalainen muusikko Ben Salomo sanoo, että juutalaisvihaa on ollut Saksassa koko hänen elämänsä. Salomo on pohtinut vaimonsa kanssa, pitäisikö heidän muuttaa maasta.

Trump: Yhdysvallat valmis vastaamaan Iranin mahdolliseen kostoiskuun

Brendan Smialowski / AFP

Trumpin mukaan Yhdysvallat on valmis iskemään "hyvin nopeasti ja hyvin lujaa", jos Iran kostaa Yhdysvalloille iskuilla iranilaiskomentajan Qassim Suleimanin surman. Trumpin mukaan kohteiden joukossa on Iranille kulttuurisesti arvokkaita paikkoja ja "korkean tason" kohteita.

Kulttuurivieras Anssi Kela säälii ihmisiä, jotka eivät osaa nauraa itselleen

Anssi Kela Katriina Laine / Yle

Laulaja-lauluntekijä Anssi Kela suunnitteli tekevänsä intiimin mies ja kitara -kiertueen, mutta päätyi toteuttamaan elämänsä isoimman tuotannon: elämäkertakonserttien sarjan. Yksityisyyttään varjeleva artisti esiintyy poikkeuksellisen avoimesti, muistuttaa kiltteyden merkityksestä ja on hyväksynyt sen, että hänet muistetaan ikuisesti Nummela-albumista.

Nuorille Leijonille täystyrmäys MM-kisojen välierässä

Kanada murskasi Nuoret Leijonat MM-kisojen välierässä. CTK Photobank / Multimedia / AOP

Nuoret Leijonat jäi täysin Kanadan jalkoihin alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen välierässä. Kanada ratkaisi ottelun jo ensimmäisillä minuuteilla kolmella peräkkäisellä maalilla. Nuorten MM-kisat huipentuvat tänään. Suomi kohtaa pronssiottelussa Ruotsin, Kanadan loppuotteluvastus on Venäjä.

Viikko päättyy aurinkoisessa pakkassäässä

Ilmatieteen laitos

Sunnuntaiaamu on laajalti selkeä ja koko maassa on pakkasta. Tuuli heikkenee jo yön aikana ja huomisen päivän mittaan tuuli heikkenee entisestään. Muuten säässä ei tapahdu suuria muutoksia, vaan päivä on aurinkoinen ja lämpötila pysyy koko maassa pakkasella. Illalla pilvisyys alkaa lisääntyä lännestä ja illan tai alkuyön aikana lännestä saapuu seuraava sadealue ja sää lauhtuu.

