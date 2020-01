Susanna, 54, vapautui seksuaalisesti 25-vuotiaan miehen kanssa: Tabuja rikkovat seksisuhteet voivat vahvistaa itsetuntoa

54-vuotias Susanna on oikea puuman perikuva. Erottuaan joitakin vuosia sitten itseään vanhemmasta miehestä hän on deittaillut itseään 10-25 vuotta nuorempia miehiä.

Seurasta ei ole ollut pulaa, pikemminkin päinvastoin. Susanna kokee, että nuoret miehet ovat hyvin kiinnostuneita kokeneemmista naisista. Hänen nuorin seksikumppaninsa oli 25-vuotias.

Tällä hetkellä Susanna on suhteessa hieman yli kolmikymppisen miehen kanssa ja kokee kukoistavansa naisena.

– On ihana kuulla kehuja, että ”sulla on tosi kaunis vartalo”. Suhtaudun omaan kehoonikin paljon positiivisemmin ja rohkeammin nykyään.

Susannan mukaan nuorten miesten myötä hänen silmänsä ovat auenneet myös monelle muulle asialle. Elämästä on tullut taas jännittävää.

Ikäeroon suhtaudutuaan eri tavoin sukupuolesta riippuen

Suuren ikäeron pariskuntia on ollut aina. Useimmiten kyseessä on ollut vanhempi mies ja nuorempi nainen. Tällaista parinvalintaa on selitetty lisääntymiskyvyllä: miehen iällä on vähemmän merkitystä lasten saamiseen kuin naisen iällä. Vanhemman miehen ja nuoremman naisen suhteet ovat olleet yhteiskunnan silmissä hyväksyttävämpiä kuin suhteet, joissa ikäero on toisin päin.

Tämä kaksinaismoralismi kukoisti pari vuotta sitten, kun maailma kohisi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja hänen 24 vuotta vanhemman vaimonsa Brigitten suhteesta. Monessa näennäisesti hyväksyvässäkin jutussa heidän suhteensa sopivuus asetettiin kyseenalaiseksi.

Toisaalta kohu toi puuma-ilmiön päivänvaloon, ja pakotti ihmiset miettimään miksi suhde herättää niin paljon tunteita ja kysymyksiä. Aiheesta käyty laaja keskustelu todennäköisesti muutti asenteita suvaitsevammiksi.

Puuman itsevarmuus vetää puoleensa

29-vuotias Niko on deittaillut muutamia itseään vanhempia naisia. Suurimmillaan ikäeroa on ollut 15 vuotta. Hän pitää siitä, että vanhempien naisten kanssa seksiä ei tarvitse ylenpalttisilla kehuilla ja huomiolla erikseen ”ansaita”.

– Minua kiinnostaa itsevarmuus. Jos vanhempi nainen haluaa seksiä, peli on aika selvä eikä kenenkään tarvitse leikkiä. Ei muuta kuin härkää sarvista kiinni ja asiaan, Niko kuvailee.

Niko kertoo saaneensa keski-ikäisiltä naisilta kehuja jaksamisestaan ja innokkuudestaan.

– Varmaan nuoremmat miehet ottavat naisen paremmin huomioon ja antavat itsestään enemmän.

Toisaalta nuoren miehen huomio imartelee, ja moni puuma tekeekin parhaansa tehdäkseen sängyssään olevan nuorukaisenkin tyytyväiseksi. Kaikki osapuolet voittavat.

Nuori mies vapauttaa naisen toteuttamaan itseään

Puuma-ilmiötä on tutkittu vasta vähän. Viime vuonna Kanadassa tehdyn tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan keski-ikäiset naiset ja nuoret miehet viihtyvät yhdessä varsinkin hyvän ja totuttuja sääntöjä rikkovan seksin takia.

Tutkija ja apulaisprofessori Milaine Alarie haastatteli perusteellisesti 55 naista, jotka olivat iältään 30-60 -vuotiaita. Heillä kaikilla oli kokemuksia seksisuhteista itseään huomattavasti nuorempien miesten kanssa.

Tutkimuksen tärkein löydös oli, että suuren ikäeron suhteet antoivat naisille mahdollisuuden rikkoa seksiin ja naisen rooliin liitettyjä ennakko-oletuksia ja rajoituksia. Tällainen normi on muun muassa ajatus, että naiset ovat seksuaalisesti passiivisia ja halun kohteita, eivät aktiivisia tekijöitä.

Nainen ei myöskään saisi olla liian tai väärällä tavalla seksikäs, kuten Susanna joutui kuulemaan.

– Tykkään kotioloissa pukeutua seksikkäästi. Avioliitossa sille tuli täystyrmäys, minut nähtiin vain vaimona ja lasten äitinä. Nykyinen nuori kumppani on itsekin tehnyt kaikenlaista, joten nyt voin tehdä mitä mieleen juolahtaa.

Keski-ikäinen nainen tuntee halunsa

Puuman ja pennun välisessä suhteessa vanhat roolit eivät kiristä. Puumanainen saa haluta ja olla aktiivinen. Toisaalta nuori mies ei aina ole yhtä yhdyntäkeskeinen kuin vanhemmat sukupolvet, joten häneltä saa paljon hyväilyjä ja suuseksiä. Ne puolestaan parantavat naisen orgasmeja (Psychology Today -lehden artikkeli englanniksi) (siirryt toiseen palveluun).

Susannalle on ollut suuri oivallus, että hän saa olla seksuaalisesti juuri sellainen kuin on.

– Parisuhteessa oli aina jotenkin pelko siitä, että näyttäydyn toisen silmissä epämiellyttävänä.

Myös valtadynamiikka voi seksissä muuttua, sillä moni nuori mies ottaa mielellään ohjeita vastaan kokeneelta naiselta. Susannakin on löytänyt itsestään uusia piirteitä, ja hän on alkanut ottaa aloitetta omiin käsiinsä.

– Yhden luokseni tulleen nuoren miehen vein suoraan makuuhuoneeseen ja tein mitä halusin. Hän oli aivan innoissaan, kun nainen kerrankin päätti mitä tehdään, Susanna muistelee nauraen.

Nuorelle miehelle voi olla hieno kokemus tulla halutuksi. Se vapauttaa arvailemasta ja kantamasta vetovastuuta seksissä.

– Keski-ikäinen on jo nähnyt maailmaa ja on sinut itsensä ja seksuaalisuutensa kanssa. Hän tietää, mitä haluaa ja myös mitä ei halua. Hän uskaltaa antaa mennä, kuvailee Niko.

Susanna ja Niko esiintyvät jutussa keksityillä nimillä aiheen arkaluonteisuuden takia.