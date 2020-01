Lux Helsingissä ensimmäisenä iltana ennätysyleisö – pahimmat ruuhkat alkuillasta

Valotaidefestivaali Lux Helsingin avajaisilta veti arviolta yli 80 000 kävijää. Määrä oli lähes kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Aiempien vuosien perusteella koko viiden päivän tapahtuman aikana kävijöitä on odotettu puolta miljoonaa, mutta aiemmat ennätykset voivat tätä vauhtia rikkoutua.

Large Fire Tornado -teos Kaisaniemen puistossa. Petri Anttila/Lux Helsinki

Avajaispäivä on perinteisesti ollut festivaalin vilkkain, mutta eilinen yleisöinnostus ylitti kaikki odotukset. Pahimmat ruuhkat sattuivat alkuiltaan.

Lux Helsinki laajenee jo Itäkeskukseen asti – valokarnevaali kirkastaa kaupungin viideksi päiväksi

Muinakin festivaalipäivinä ihmisiä on liikkeellä eniten heti kun teokset on valaistu kello 17. Tuottaja Susa Nokelaisen mukaan viimeiset tunnit kahdeksasta kymmeneen sujuvat yleensä sujuvammin ja vähemmällä jonottelulla. Yleensä arki-iltaisin on väljempää kuin viikonloppuna.

The Bridge -teoksessa kuljetaan punaisen tunnelin läpi. Jyrki Lyytikkä / Yle

Sisäpihat pullonkauloja

Nokelainen arvelee, että optimaalinen päivä ruuhkan suhteen on luultavasti tiistai. Keskiviikkona, festivaalin viimeisenä päivänä pääreitillä saattaa olla taas enemmän väkeä.

Pahimmat sumput reitillä muodostuivat kahteen sisäpihateokseen, punaiseen naruvalotunneli The Bridgeen Topelian sisäpihalla ja Metsätalon The Colour Out of Spaceen. Jälkimmäiseen mahtuu vain tuhat ihmistä kerralla.

Festivaali on kasvanut niin suureksi, että tulevina vuosina sisäpihateoksia tuskin enää nähdään, Nokelainen toteaa.

– Kyllä tämä on nyt tunnistettu ongelmaksi. Tuollaisia lokaatioita ei jatkossa oteta mukaan, koska niihin syntyy väkisin pitkiä jonoja.

Lux Helsinki lisää reitille tänään opasteita. Festivaali pyrkii tiedottamaan jonotilanteesta sometileillään Instagramissa, Twitterissä ja Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).