Julkkiksilta suuria avustuksia Australian palojen sammutustöihin – palomiehillle suitsutusta

Maailmanlaajuinen rahankeräys Australian massiivisten metsäpalojen sammustustöihin on kerryttänyt miljoonia euroja. Jo kuukausia riehuneet palot ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja, ja viikonloppuna tilanne on ollut poikkeuksellisen paha. Kuolonuhrien määrä on tällä hetkellä 24.

Koomikko Celeste Barber on järjestänyt Facebookissa varainkeräyksen, johon on lahjoitettu muutamassa päivässä lähes 17 miljoonaa euroa. Uutistoimisto AFP:n mukaan yhdysvaltalainen poptähti Pink ja australialaisnäyttelijä Nicole Kidman ovat molemmat luvanneet lahjoittaa puoli miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. AFP kertoo myös tennistähti Ash Bartyn luvanneen lahjoittaa palkintorahansa – mahdollisesti neljännesmiljoona Yhdysvaltain dollaria – tämän viikon Brisbanen kansainvälisestä tennisturnauksesta Punaiselle Ristille.

Sunnuntaina riehui edelleen noin 200 paloa, joista moni ei ole vieläkään hallinnassa. Viikonlopun aikana satoja taloja on tuhoutunut.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministerin Gladys Berejiklianin mukaan tuli on jyrännyt alleen monia seutuja, joilla ei koskaan aikaisemmin ole koettu edes maastopalojen uhkaa.

– Emme voi teeskennellä, että tämä olisi jotain sellaista, jota olemme kokeneet aikaisemmin. Se ei ole, Berejiklian sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ilmanlaatua seuraava AirVisual listasi Australian pääkaupungin Canberran ilmanlaadun sunnuntaina maailman huonoimmaksi.

Osavaltion energiaministeri Matt Kean kehotti ABC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan ihmisiä rajoittamaan sähkönkulutusta, koska palot ovat vahingoittaneet paikoin sähkönjakelujärjestelmää. Viranomaiset ovat varoitelleet, että myös maan suurimmassa kaupungissa Sydneyssä saatetaan kärsiä sähkökatkoista. Sähkökatkot ja katkot viestintäyhteyksissä ovat vaikeuttaneet asukkaiden tilannetta maastopaloalueilla jo pitkään.

Palokuntalaiset saavat suitsutusta

Paloista kärsivät ihmisten lisäksi myös Australian ihmiset ja eläimet. Maan luonnon palautuminen voi kestää hyvinkin kauan. Esimerkiksi tuhansia eukalyptuspuita on tuhoutunut ja asiantuntijoiden arvion mukaan puolet Kangaroo Islandin koalapopulaatiosta on menetetty.

Palovammoja saanutta koalaa hoidetaan Port Macquarien koala -sairaalassa. Nathan Edwards / BACKGRID / AOP

Olosuhteet palojen sammuttamiseksi helpottivat sunnuntaina hieman, kun lämpötilat laskivat. Vielä lauantaina paloja vastaan taisteltiin monin paikoin yli 40 asteen lämpötiloissa. Esimerkiksi Sydneyn länsipuolen lähiössä Penrithissä mitattiin lauantaina Australian historian korkein lämpötila, 48,9 astetta.

Sydneyssä lämpötila putosi sunnuntaina parillakymmenellä asteella lauantain huippulukemista. Kaupunkia viikkokausia riivanneet savusumut eivät kuitenkaan ole hälvenneet, vaan ulkona liikkuessa savun pystyi jälleen selvästi haistamaan. STT:llä on Sydneyssä yötoimitus, jossa työskentelee neljä toimittajaa.

Kymmenettuhannet tulipaloja sammuttavat vapaapalokuntalaiset ovat saaneet osakseen valtakunnallista ja kansainvälistä suitsutusta, ja Australiassa heille on osoitettu kiitollisuutta monin tavoin. Esimerkiksi Uuden Etelä-Walesin alueella tienvarsiravintoloiden edessä on näkynyt kylttejä, jossa palomiesten kerrotaan syövän ilmaiseksi.

Lauantaina Sydneyssä pelatussa Sydney FC:n ja Adelaide Unitedin välisessä jalkapallo-ottelussa sammutustöihin osallistuneita kunnioitetiin minuutin mittaisilla aplodeilla seisaaltaan.

Pääministeri saa yhä kipakampaa palautetta

Samalla kun palo- ja pelastusväki kerää toimistaan kehuja, Australian pääministeri Scott Morrison on joutunut yhä kiivaamman arvostelun kohteeksi.

Sunnuntaina arvostelijoiden joukkoon liittyi yllättäen myös Uuden Etelä-Walesin johtava palopäällikkö Shane Fitzsimmons, josta on maastopalojen myötä tullut tunnettu tv-kasvo. Fitzsimmons on esiintynyt viikosta toiseen väsymättä televisioiduissa tiedotustilaisuuksissa kertomassa viimeisimpiä tilannetietoja palojen etenemisestä.

Fitzsimmonsin mukaan pääministerin kanslia ei informoinut palopäällikköä pääministerin päätöksestä määrätä 3 000 reserviläistä apuun maastopalokriisin selättämisessä. Palopäällikkö kertoo saaneensa tiedon asiasta median uutisoitua siitä.

– Olin pettynyt ja turhautunut, kun tämä sattui samaan aikaan erittäin pahan palopäivän kanssa ja kun valtava määrä ihmisiä oli laitettu liikkeelle. Käytimme aika paljon aikaa eilen saadaksemme asiaan selvyyden, Fitzsimmons sanoi sunnuntaina.

Taivas värjäytyi perjantaina keltaiseksi savun peittämässä Merimbulassa. Sampsa Kallinen

Pääministeri Morrison myönsi sunnuntaina, että viestintäkatkoja on ollut, mutta asia on selvitetty.

Tyrmistystä on aiheuttanut myös video, joka julkaistiin lauantaina pääministerin Twitter-tilillä. Vauhdikkaassa videossa luetellaan rytmikkään musiikin tahtiin, millä tavoin maan hallitus lisää ponnistelua maastopalojen selättämiseksi. Arvostelijoiden mielestä kyseessä on kampanjavideo, jolla Morrison yrittää tavoitella omaa poliittista hyötyä maastopalojen avulla.

Pääministeri itse on aiemmin arvostellut, että osa poliitikoista yrittää valjastaa maastopalot poliittisen pelin välineiksi. Morrison on ilmoittanut, että maastopaloista kärsineiden tueksi perustetaan erillinen toimija, jota pidetään yllä vähintään kahden vuoden ajan.

Lähteet: AFP