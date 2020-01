Harvey Weinsteinin rikosoikeudenkäynti seksuaalirikoksista alkaa New Yorkissa – elokuvatuottajaa uhkaa jopa elinkautinen vankeustuomio

WASHINGTON Elokuvatuottaja Harvey Weinstein on jättänyt pysyvät jäljet Hollywoodiin. Hänen vuosikymmeniä kestänyt työuransa hakee vertaistaan, mutta hän on jäämässä historiaan myös ikävässä valossa.

The New York Times- ja The New Yorker-lehdet paljastivat runsaat kaksi vuotta sitten ensimmäiset epäilyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sen jälkeen kaikkiaan 80 naista on syyttänyt Weinsteinia hyväksikäytöstä. Vanhimmat tapaukset ovat vuosikymmenien takaa.

Weinstein sopi viime kuussa 25 miljoonan dollarin eli reilun 22 miljoonan euron korvauksien maksamisesta kymmenille häntä syyttäneistä naisista. Tämä suututti monia, jotka haluavat nähdä Weinsteinin saavan tuomion oikeudessa.

Perjantaina Weinsteinia väärinkäytöksistä syyttävien naisten joukko julkaisi yhteisen lausunnon.

– Maailma seuraa, kun Harvey Weinsteinin kävelee oikeuden eteen vastaamaan murto-osasta tekemistään rikoksista, 25 naisen yhteislausunnossa sanotaan New Yorkissa järjestettävästä oikeudenkäynnistä.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet muun muassa tunnetut näyttelijät Rose McGowan ja Rosanna Arquette.

Edellisen tutkinnan hylännyt tuomari

Oikeudenkäynti alkaa maanantaina valamiehistön valinnalla, Weinsteinille luetaan syytteet törkeästä raiskauksesta, pahoinpitelystä ja seksiin pakottamisesta. Kyseiset tapaukset ovat vuosilta 2006 ja 2013. Niistä voi saada enimmillään elinkautisen vankeustuomion.

Weinstein kiistää kaikki syytteet. Hän sanoi CNN:lle sähköpostilla antamassaan haastattelussa, että media on sensaatiohakuisesti paisutellut syytöksiä häntä vastaan.

Harwey Weinstein juhli Gwyneth Paltrow'n ja Cameron Diazin kanssa vuonna 1999. Paltrow on kertonut julkisuudessa kokemastaan Weinsteinin seksuaalisesta häirinnästä. Alex J. Berliner / AOP

Puolustusasianajaja Donna Rotunno sanoi pystyvänsä todistamaan, että Weinstein ei pakottanut kumppaneitaan seksiin, vaan se perustui kyseisissä tapauksissa yhteisymmärrykseen.

Tuomarina on Manhattanin piirikunnan tuomari Cyrus Vance Jr., joka hylkäsi Weinsteiniin vuonna 2015 liittyneen tutkinnan. Weinsteinin epäiltiin tuolloin kourineen italialaista mallia.

Avioero, selkäleikkaus, firma kaatui

Yksi oikeudenkäynnin mahdollisista todistajista on Sopranos-televisiosarjasta tunnettu näyttelijä Annabella Sciorra. Hän on väittänyt joutuneensa Weinsteinin raiskaamaksi 1990-luvun alussa.

Tapaus on jo vanhentunut mahdollisten syytteiden nostamisen kannalta, mutta Sciorra todistaisi Weinsteinin sopimattomasta käyttäytymisestä, jota elokuvapiireissä katsottiin vuosikymmeniä läpi sormien.

67-vuotias Weinstein on odottanut oikeudenkäyntiä toipilaana selkäleikkauksen jäljiltä. Hänen on nähty liikkuvan rollaattorin avulla.

Weinsteinin filmiyhtiö The Weinstein Company, jonka hän oli perustanut vuonna 2005 yhdessä veljensä Bobin kanssa, on ajautunut konkurssiin. Weinstein erosi vaimostaan Georgina Chapmanista pian #metoo –liikkeen käynnistymisen jälkeen.

Lue myös:

Analyysi: Harvey Weinstein -kohua 2 vuotta ja 2 kuukautta – useita syytöksiä eikä vielä yhtään rangaistusta