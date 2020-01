Golden Globe -gaala on käynnissä, Yle seuraa – varmoiksi voittajiksi ennakoidut Quentin Tarantino ja eteläkorealainen Parasite-elokuva palkittiin

Brad Pitt ja Leonardo di Caprio näyttelevät Quentin Tarantinon elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood.

Viime vuoden parhaita elokuvia ja tv-sarjoja palkitaan parhaillaan Los Angelesissa Golden Globe -gaalassa. Palkinnot jakaa Yhdysvalloissa asuvista ulkomaisista toimittajista koostuva Hollywood Foreign Press Association jo 77. kertaa.

Yle seuraa palkintojenjakoa ja kertoo palkitut tässä jutussa.

Parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon voitti odotetusti eteläkorealaisen Bong Joon-honin ohjaama Parasite, joka voitti viime keväänä Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun.

Parasite päihitti muun muassa ranskalaisen debyyttiohjaaja Ladj Lyn Les Miserablesin sekä espanjalaisen Pedro Almodovarin elokuvan Kärsimys ja kunnia.

Parhaasta käsikirjoituksesta palkittiin Quentin Tarantino elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood.

Parhaasta ohjauksesta palkittiin Sam Mendes sotaelokuvasta 1917. Ennakkoon palkinnon ennustettiin menevän niin ikään Parasitelle.

Parhaan miessivuosan palkinto meni odotetusti Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa näytelleelle Brad Pittille.

Elokuvanäyttelijöistä on palkittu vasta paras naissivuosa, jonka pystin sai Laura Dern Netflixin elokuvasta Marriage Story.

Parhaan animaatioelokuvan palkinto jaettiin Missing Link -elokuvalle.

Paras musiikki palkittiin elokuvasta Joker, jonka musiikin on säveltänyt Hildur Guðnadóttir. Parhaasta kappaleesta palkittiin kappale I'm Gonna Love Me Again elokuvasta Rocketman. Elokuva kertoo poptähti Elton Johnin elämästä, ja Elton John oli myös kappaleen toinen tekijä.

Elämäntyöstä viihteen parissa jaettavan Cecil B. DeMille -palkinnon sai näyttelijä Tom Hanks. Carol Burnett -palkinto elämäntyöstä televisiossa annettiin stand up -koomikko, juontaja Ellen DeGeneresille.

Suoratoistopalvelut näkyvät tv-sarjojen palkinnoissa

Parhaan draamasarjan palkinnon sai HBO:n Succession, ja parhaan komediasarjan palkinnon vei Fleabag.

Parhaan minisarjan tai televisioelokuvan palkinto meni myös HBO:lle, menestyssarja Chernobylille.

Paras miespääosa draamasarjassa meni Successionin Brian Coxille.

Rami Yousef palkittiin parhaasta miespääosassa musikaali- tai komediasarjassa suorituksestaan sarjassa Rami.

Parhaasta miespääosasta minisarjassa tai televisioelokuvassa palkittiin Russell Crow HBO:n sarjassa The Loudest Voice.

Paras miessivuosa sarjassa, minisarjassa tai televisioelokuvassa myönnettiin ruotsalaiselle Stellan Skarsgårdille HBO:n hittisarjassa Chernobyl.

Paras naispääosa draamasarjassa meni Netflixin The Crownin näyttelijälle Olivia Colmanille, joka voitti viime vuonna parhaan naispääosan Oscarin. The Crown kertoo Britannian kuningatar Elisabetin elämästä.

Parhaasta naispääosasta musikaali- tai komediasarjassa palkittiin Phoebe Waller-Bridge suorituksestaan Fleabagissa, joka palkittiin parhaana komediasarjana.

Parhaasta naispääosasta minisarjassa tai televisioelokuvasta palkittiin Michelle Williams sarjasta Fosse/Verdon.

Paras naissivuosa sarjassa, minisarjassa tai televisioelokuvassa myönnettiin Patricia Arquettelle sarjassa The Act.

Netflixin odotetaan olevan illan suurin voittaja

Eniten ehdokkuuksia on kerännyt Noah Baumbachin elokuva Marriage Story, joka on ehdolla kuuden palkinnon saajaksi. Viiteen ehdokkuuteen ovat yltäneet puolestaan Martin Scorcesen The Irishman ja Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood.

Tv-sarjoista voittajiksi povataan sarjoja Chernobyl ja The Crown, jotka molemmat ovat ehdolla neljän palkinnon saajaksi.

Palkintogaalan suurimmaksi voittajaksi on etukäteen ennakoitu suoratoistopalvelu Netflixiä, jonka tuottamat elokuvat valloittivat muun muassa kolme viidestä parhaan elokuvan ehdokkuudesta. Yhteensä ehdokkuuksia Netflixillä on 34: näistä puolet elokuville ja puolet tv-sarjoille.

Golden Globe -palkintoja on pidetty suunnannäyttäjinä myöhemmin jaettaville Oscareille. Tänä vuonna voittajilla arvellaan olevan vähän vaikutusta varsinaiseen Oscar-kisaan, sillä elokuva-akatemian jäsenet ovat voineet äänestää voittajista jo ennen Golden Globe -gaalaa.

Uutinen päivittyy.

