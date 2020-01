Saksan liittokansleri Kremliin puhumaan kriiseistä Putinin kanssa

Saksan liittokansleri Angela Merkel matkustaa Moskovaan ensi lauantaina. Kremlin eli Venäjän presidentinhallinnon mukaan vierarilu tapahtuu presidentti Vladimir Putinin kutsusta.

Tapaamisen aiheena on Lähi-Idän kriisi, eli Iranin, Irakin ja Yhdysvaltojen välinen kireä tilanne. Lisäksi puhutaan erikseen Syyriasta, Libyasta ja Ukrainasta, kertoo Kreml.

Venäjällä on oma roolinsa kaikissa mainituissa konflikteissa. Iranille Venäjä on toimittanut ydinteknologiaa, Syyriassa sen joukot ovat sotimassa presidentti Bashar al-Assadin tukena, Libyassa Venäjä on tukenut maan hallitusta vastaan sotivaa Khalifa Haftaria ja Ukrainassa Venäjä miehittää Krimin niemimaata ja osallistuu sotaan Itä-Ukrainassa.

Saksa on yhdessä Ranskan kanssa pyrkinyt neuvottelemaan Venäjän ja Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi.

Lähteet: AFP, Reuter