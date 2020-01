Tänään selviää, saadaanko Espanjaan hallitus Katalonian separatistien tuella – pääministeri Sánchez haluaa nyt dialogia, oikeisto syyttää maanpetturiksi

BarcelonaUusi vuosikymmen on uuden alku myös Espanjan politiikassa.

Kaksipuoluejärjestelmä on lopullisesti historiaa, kun maahan saadaan todennäköisesti tänään demokratian ajan ensimmäinen koalitiohallitus.

Kyseessä olisi historiallinen hetki, sillä viimeksi Espanjaa on hallinnut monipuoluehallitus ennen Francisco Francon diktatuuria vuonna 1939.

Marraskuussa maassa järjestettiin neljännet vaalit neljän vuoden sisään. Voittajaksi selviytyi sosialistipuolue PSOE, joka ei kuitenkaan saanut enemmistöä parlamenttiin.

PSOE sopi nopeasti yhteistyöstä vasemmistolaisen Podemosin kanssa, jonka kanssa se neuvotteli pitkään, mutta tuloksetta jo huhtikuisten vaalien jälkeen.

Puolueiden kiistakapulana oli muun muassa viime vuosina kärjistynyt Katalonian itsenäistymishankkeesta alkanut kriisi ja suhtautuminen siihen.

Sosialisteille Podemosin kriisin neuvotteluratkaisua korostava lähestymistapa oli vielä keväällä liikaa – mutta nyt Podemosin ja sosialistien vasemmistohallitus muodostettaisiin Katalonian tasavaltalaisen vasemmistopuolue ERC:n avulla.

Pienpuolueiden rooli merkittävä

Varmaa hallituksen syntyminen ei vielä ole, sillä äänestyksestä on tulossa erittäin tiukka.

Pääministeri Pedro Sánchez on päässyt sopimukseen ERC:n kanssa, joka on luvannut äänestää tyhjää tänään pidettävässä toisessa luottamusäänestyksessä. Vastineeksi Sánchez on luvannut istua samaan neuvottelupöytään Katalonian separatistien kanssa.

Ratkaiseva rooli on kuitenkin myös pienpuolueiden tuella. Viime viikolla järjestetyssä ensimmäisessä luottamusäänestyksessä Sánchez jäi ilman yhtä ääntä muun muassa sairaustapauksen vuoksi. Lisäksi Kanarian koalition edustaja veti viime hetkellä tukensa pois.

Tänään pidettävässä äänestyksessä hänellä ei ole varaa menettää yhtäkään ääntä.

Katalonian kriisi on leimannut pitkään valtakunnanpolitiikkaa ja jättänyt tavallisten espanjalaisten arkea koskevat teemat varjoonsa.

Pitkään ilman hallitusta olleen maan kansalaisista suurin osa vaikuttaa toivovan ennen kaikkea toimivaa hallitusta. Täysivaltaisen hallituksen puuttuessa maassa ei kyetty viime vuonna sopimaan esimerkiksi budjetista.

Paljon tehtävää on myös esimerkiksi työllisyyden parantamisessa. Pelkästään maan nuorisotyöttömyys on Euroopan korkeimpia. Espanja ei ole myöskään selvinnyt kunnolla sitä koetelleesta talouskriisistä.

Espanjalaiset toivovat uudelta hallitukselta ennen kaikkea konkreettisia toimia maan tulevaisuuden parantamiseksi.

Katalonian kriisistä sai vetoapua myös äärioikeistolainen Vox-puolue, joka nousi huhtikuisissa vaaleissa ensi kertaa parlamenttiin. Puolueen Francon ajan diktatuurista muistuttava ohjelma pelottaa monia maassa, jossa äärioikeisto ei perinteisesti ole menestynyt samalla tavalla kuin muualla Euroopassa.

Merkittävä muutos

Katalonian kriisin ratkaisu on vielä kaukana, mutta tulevan hallituksen linja olisi merkittävä muutos etenkin edellisen pääministerin, oikeistopuolue PP:n Mariano Rajoyn linjaan.

Ilman Rajoyta Katalonian kriisi tuskin olisi edes kärjistynyt nykyisenlaiseksi konfliktiksi.

Entinen pääministeri vesitti Katalonian itsehallintolain estatuton aikoinaan perustuslakituomioistuimessa, minkä jälkeen pienestä joukosta kasvoi muutaman vuoden aikana raivokkaasti itsenäisyyttä vaativa massaliike.

Tilanne kulminoitui vuonna 2017 järjestettyyn Espanjan perustuslain vastaiseen kansanäänestykseen Katalonian itsenäisyydestä, jonka Espanjan keskushallinnon Kataloniaan lähettämät poliisivoimat yrittivät estää väkivallalla.

Oikeusjärjestelmä kritiikin kohteena

Äänestyksen ja sitä seuranneen yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen vuoksi katalaanijohtajat tuomittiin viime syksynä Espanjassa eri pituisiin vankeusrangaistuksiin. Osa elää maanpaossa.

Tuomioita on arvosteltu poliittisiksi, sillä Espanjan korkeimman oikeuden tuomarit nimittää tuomarien neuvosto, jonka valitsevat poliitikot. Enemmistö tuomareista on tällä hetkellä välillisesti oikeistolaisen PP:n nimittämiä.

Vastikään maan oikeusjärjestelmä joutui entistä kyseenalaisempaan valoon kun EU-tuomioistuin linjasi, että Katalonian entisellä varajohtajalla, ERC:n puheenjohtajalla Oriol Junquerasilla oli immuniteetti, kun hänet valittiin vielä tutkintavankeudessa ollessaan EU-parlamenttiin.

Häntä ei kuitenkaan päästetty noutamaan valtakirjaansa Espanjasta, ja ERC vaatiikin nyt Junquerasin vapauttamista.

Itsenäisyysliikettä katalaanijohtajien tuomiot lietsoivat entisestään ja protestit sytyttivät Barcelonan kadut viime syksynä.

Oikeistolle maanpetturi

Jos hallitus saadaan tänään, sekä Sánchezin sosialisteilla että Katalonian separatisteilla on edessä myönnytyksiä.

Sánchezin ja separatistipuolue ERC:n tekemän sopimuksen sisältö on kuitenkin edelleen hämärän peitossa.

Sánchezin mukaan separatistien kanssa on neuvoteltu ”Espanjan perustuslain sallimissa rajoissa”.

ERC on puhunut neuvotteluista, joiden tuloksesta järjestetään kansanäänestys.

Molempien osapuolten tulkinnat sopimuksen sisällöstä ovat olleet osittain ristiriidassa keskenään eikä kummankaan tilanne ole helppo.

Viime viikolla Espanjan keskusvaalilautakunta pidätti tottelemattomuudesta syytetyn Katalonian aluejohtajan Quim Torran virasta, mikä hankaloittaa tilannetta entisestään. Asiaa käsitellään seuraavaksi Espanjan korkeimmassa oikeudessa.

ERC taas on joutunut sosialistien kanssa tehdyn sopimuksen myötä muiden Katalonian separatistipuolueiden kritiikin kohteeksi.

Sánchezilla taas on vastassaan oikeisto, joka syyttää häntä maanpetturuudesta.

Katalaaneja mahdoton hiljentää

Katalaaneista suurin osa kannattaa sitovaa äänestystä itsenäisyydestä, ja noin puolet itsenäisyyttä.

Siksi uuden hallituksen on viimein uskottava, että itsenäisyyttä kannattavien suureksi kasvanutta joukkoa on mahdoton hiljentää painostamalla. Sen on otettava opiksi menneisyydessä tehdyistä virheistä ja kyettävä lupausten mukaiseen vuoropuheluun.

Mikäli se ei onnistu, mahdollinen uusi hallitus voi jäädä lyhytikäiseksi.

Jos hallitusta ei synny, espanjalaiset joutuvat jälleen uurnille. Sitä maassa vaikuttaa toivovan vain harva.

Hallituksen syntymisestä päättävä luottamusäänestys pidetään noin klo 13 Suomen aikaa.