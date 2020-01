Omistajaohjausministeri linjaa pian ilmastovelvoitteista ja hallituspalkkioista – Tuppurainen yritysjohtajien palkkiopaineista: Viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen

Hallituksen omistajaohjauspoliittisen periaatepäätöksen on syystalvesta asti kuvailtu olevan loppusilausta vaille valmis. Julkistamista ounasteltiin jo vuodenvaihteessa.

Uusi periaatepäätös viimeistellään viimeistään helmikuussa, kun eduskunta on palannut istuntotauolta, kertoo eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.).

– Omistajapoliittinen periaatepäätös tarvitsee mielestäni lujan tuen ennen kaikkea hallituspuolueilta, mutta mahdollisesti laajemminkin eduskunnasta. Tavoitteenani on valmistella se huolellisesti, jotta tätä tukea löytyy, Tuppurainen sanoo.

Päätös linjaa niin valtion omistamien yritysten ilmastovelvoitteista kuin yritysjohdon palkitsemisperiaatteista.

Tuppuraisen mukaan omistajaohjauksessa korostuvat ilmastovastuu sekä yritysten yhteiskuntavastuu. Niiden tulee olla osa liiketoimintaa.

– Yhtiöiden on tunnistettava ilmastovaikutuksensa ja laadittava toimenpidesuunnitelmat. Suomella on erittäin kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 ja sen täytyy heijastua kaikessa.

Parlamentaarinen neuvottelukunta pystyyn

Tukea ministeri hakisi kaikista eduskuntapuolueista koostuvasta, erillisestä omistajaohjauksen neuvottelukunnasta. Päätös sen asettamisesta tehdään piakkoin.

– Tavoitteena on löytää eduskunnasta laajempaa yhteistä tahtoa, miten omistajaohjausta kehitetään. Tällainen parlamentaarinen omistajaohjauksen neuvottelukunta on toiminut viime vaalikaudella ja on syytä harkita, että tällainen perustetaan myös tälle vaalikaudelle, Tuppurainen sanoo.

Tähän asti laaja yhteinen tahto ei juuri ole luonnehtinut omistajaohjauspolitiikkaa. Antti Rinteen (sd.) hallituksen omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) erosi joulukuussa Postin jupakan takia, Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa salkku siirtyi 2017 pääministeriltä elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.), ja vuonna 2013 Heidi Hautala (vihr.) erosi omistajaohjausministerin tehtävästä.

Jopa palkkioiden tuplaamista eli yli sadan prosentin korotusta on väläytetty.

Kova paine yritysjohtajien palkkioiden korotuksiin

Periaatepäätös linjaa suuntaviivat myös kohutuista valtion enemmistöomisteisten pörssiyritysten johdon palkkioista. Valtio omistaa esimerkiksi yli puolet Fortumista ja Finnairista (siirryt toiseen palveluun), ja Nesteestä vajaat 45 prosenttia.

Ylen tietojen mukaan paine kymmenien prosenttien, ja jopa yli sadan prosentin korotuksiin on erittäin kova. Osa palkkioista on ollut jäissä ja jäänyt kilpailijoiden tasosta jälkeen.

Sirpa Paatero torppasi vuonna 2015 Fortumin nimitystoimikuntien esittämät, yli kymmenien prosenttien ehdotetut korotukset. Silloisen hallituksen puheenjohtajan Sari Baldaufin palkkio olisi noussut 75 000 eurosta 90 000 euroon.

Yhtiöissä nimitystoimikunnat tekevät palkkioratkaisuja alkuvuodesta. Tytti Tuppurainen ei kommentoi, tuleeko omistaja ohjaamaan toimikuntien palkkiopäätöksiä, mikäli periaatepäätös ei ehdi valmistua ennen niitä.

– En lähde millään tavalla ennakoimaan tulevia ratkaisuja. Tämän kevään yhtiökokoukset ovat viimeinen etappi, jolloin jonkinlaiset linjaukset on oltava tiedossa, Tuppurainen sanoo.

Yhtiökokoukset (siirryt toiseen palveluun) pidetään (siirryt toiseen palveluun) maalis (siirryt toiseen palveluun)-huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun).

Tuppurainen: Tosiasiat pitää tunnustaa

Tulevan periaatepäätöksen mahdollisia muutoksia Tuppurainen ei avaa, niiden valmistelu on hänen mukaansa vielä kesken.

Kohujen yhteydessä on keskusteltu myös siitä, minkä tasoisilla palkkiolla valtio-omisteisten yritysten hallituksiin on mahdollista saada osaavia ihmisiä, ja sitä kautta valtio-omistajalle mahdollisimman hyvää tuottoa.

Esimeriksi Kauppalehti selvitti, että yritysten hallitusten (siirryt toiseen palveluun)puheenjohtajien palkkiot ovat jääneet jälkeen valtion enemmistöomisteisissa Fortumissa, Altiassa ja Nesteessä, kun niitä verrattiin muihin samankokoisiin pörssiyrityksiin. Finnairin palkkiot olivat Kauppalehden mukaan pysyneet samalla uralla.

Mitä mieltä Tuppurainen on arvioista, joiden mukaan palkkiotaso on jäänyt suhteellisen matalaksi?

– Tulen käymään asian lävitse myös omistajaohjausyksikön kanssa, ja kaiken viisauden alku on aina tosiasioiden tunnustaminen, ministeri muotoilee.

