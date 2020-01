Pohjoisessa Sodankylässä on eniten lunta sataan vuoteen – "Jos saman verran vielä nakataan lisää, ollaan keväällä ihmeissään"

Kalle Kosonen on aura-auton kuljettaja. Tänä lumisena talvena hänelle ei ole paljon lepohetkiä suotu.

Kalle Kosonen on aura-auton kuljettaja. Tänä lumisena talvena hänelle ei ole paljon lepohetkiä suotu. Kaija Länsman / Yle

Aura-auton kuljettajalle on kertynyt alkutalven aikana saman verran ajoa kuin normaalina talvena keskimäärin.

Inarilainen Kalle Kosonen on hypännyt aura-auton rattiin samoihin aikoihin kuin hänen perheensä on käynyt yöpuulle. Kososen tehtävänä on aurata Ylä-Lapissa Inarin ja Pokan kylien välistä tietä.

Tänä talvena hän on saanut nukkua enimmäkseen koiranunta. Säätietoja on pitänyt seurata tarkasti ja elämä suunnitella niin, että ratin taakse on voinut tarpeen vaatiessa hypätä.

Tänä talvena aurattavaa onkin riittänyt. Ylen käydessä Kososen kyydissä ilta-aikaan hän on päivän toisella aurausreissulla.

– Lähdin ensimmäiselle reissulle aamuneljältä ja olin kotona kymmenen jälkeen. Nyt kello on 22:30 ja pitää käydä vielä toinen reissu.

Kosonen ohjaa rattia oikealla kädellä. Vasemmalla hän painelee nappeja, joilla ohjataan itse auraa, nostetaan tai lasketaan sitä.

Huomaa, ettei hän ole ensimmäistä kertaa ison auton ratissa. Kapean syrjätien auraaminen sujuu vaivattomasti kuin voileivän voiteleminen.

– Aika paljonhan tuota lunta on jo tullut, talven lumimäärä alkaa olla täynnä. Alkutalvena on kertynyt saman verran kilometrejä kuin normaalisti koko talvena, kertoo Kosonen ratin takaa.

Tutkija: Sodankylässä on lunta enemmän kuin koskaan

Sodankylän Tähtelän observatorion ympäristöstä löytyy jos jonkinlaista mastoa ja mittaria. Täällä on mitattu lumen syvyyttä jo yli sata vuotta.

Mittaushistorian aikana asemalla ei ole koskaan aiemmin mitattu tähän aikaan vuodesta näin paksua lumikerrosta, kertoo tutkija Anna Kontu. Tiistaiaamun virallinen mittaustulos oli 74 senttimetriä.

– Oikeastaan koko Lapissa, ihan pohjoisimpia osia lukuunottamatta, on nyt keskimääräistä enemmän lunta, kertoo Kontu.

Tähän aikaan vuodesta Sodankylän ympäristössä on tavallisesti satanut lunta keskimäärin 40 senttimetriä, mikä on noin puolet talven keskimääräisestä lumimäärästä.

Tutkija Anna Kontu kertoo, että tavallisesti tähän aikaan vuodesta on satanut vasta puolet talven lumimäärästä. Kaija Länsman / Yle

Lapissa saa kahlata polvia, jos ei jo reisiä myöten lumessa, kun taas etelässä paistaa musta maa.

– Lumiraja menee suunnilleen Kokkolasta Tampereen kautta Lappeenrantaan, Kontu kertoo.

Kahvin voimalla yön pimeinä tunteina

Kun Kalle Kosonen kulkee päiväsaikaan auraamassa, pienessä Lisman kylässä Inarin kunnan länsirajalla hänelle keitetään aina kahvit. Näillä teillä kahviloita tai huoltoasemia ei ole.

Tällä kertaa auraus sattuu yöaikaan. Radiossa soi mollivoittoinen ja melankolinen yöradioon sopiva laulu. Toimistotyölaiset vetävät tähän aikaan peittoa tiukemmin korville.

Kosonen kaivaa termospullon esille ja kaataa itselleen kupillisen.

– Liekö tästä kahvista edes oikeasti apua.

Aura-auton kuljettaja Kalle Kosonen on keittänyt kahvit mukaan, edessä on pitkä yö. Kaija Länsman / Yle

Aura-auton valot välkkyvät pimeässä yössä. Ajatus siirtyy talviyöstä kevääseen.

– Jos saman verran vielä nakataan lunta lisää, keväällä sitä ollaan ihmeissään. Kaikki joet ovat varmaan silloin äyriään täynnä.

On aika juoda tällä levikkeellä viimeinen huikka kahvista, laskea aura alas ja suunnata jälleen kohti Pokan kylää, joka on tänäkin talvena ollut yksi Suomen lumisimmista paikoista.

Kolaaminen kyllästyttää, vaikka kalorit kuluvatkin

Kun Kosonen aukoo teitä vahvalla moottorivoimalla, inarilainen Eevi Korva käyttää lihasvoimiaan.

– Nyt saisi pitää jo pienen tauon lumen tulossa. Talvi ei ole edes puolessavälissä, mutta lunta on kuin keväällä, huikkaa Korva kolan varresta.

Inarilainen Eevi Korva kolaa pihaa toivoen, että lumisateisiin saataisiin jo pieni tauko. Jouni Aikio

Vaikka lumitöissä kalorit kuluvatkin, kolaaminen ei ole Korvan mielestä se kaikista nautinnollisin liikuntamuoto.

Pohjoisen turisteille sen sijaan lumi on varmasti mieleen. Se on kuitenkin hyväksi myös kasveille, on Korva huomannut.

– Lumi on kasveille hyväksi. Kasvit ovat hyvässä suojassa, kun päällä on runsaasti lunta lämmittämässä niitä, tietää Korva ja tarttuu taas kolaan.

Puoli metriä lunta katolla tarkoittaa sataa kiloa neliöllä

Runsaalle lumelle on selitys.

Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen kertoo, että syypää on tullut lännestä.

– On ollut lauha ja sateinen säätyyppi. Matalapaineita tulee lännestä koko ajan. Etelässä se tietää vesisateita, pohjoisessa lumisadetta. Siihen plussataan päälle vielä ilmastonmuutos, kiteyttää Vehviläinen.

Runsaslumisen talven aikana kannattaa kohottaa katse kohti kattoja. Kun katolla on lunta noin puoli metriä, kiloissa sitä on sata per neliömetri.

– Se on sellainen raja, jolloin kannattaa jo hieman huolestua. Lapissa voi paikoin olla lunta jopa 150 kiloa neliömetrillä.

Inarissa oli 3.1.2020 runsaasti lunta talojen katoilla. Pekka Aikio

Vehviläisen mukaan Lapissa ei ole kuitenkaan syytä panikoida kattojen lumikuormien kanssa. Lapin katot, kuten ihmisetkin, ovat tottuneet kestämään lunta.

– Omakotitalon katolta putoaminen on aina suurempi riski kuin se, että katto romahtaisi, toteaa Vehviläinen.