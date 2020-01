Elina Levijoki vastaa jatkossa hätäpuheluihin suomeksi ja ruotsiksi – kaksikieliseltä kurssilta valmistui 15 uutta hätäkeskuspäivystäjää

Tarve kaksikielisille päivystäjille on ollut suuri. Ruotsia taitavat hätäkeskuspäivystäjät ovat vuosi vuodelta vähentyneet.

Kaksikieliset hätäkeskuspäivystäjät aloittivat tänään työnsä Vaasan hätäkeskuksessa. Historian ensimmäiseltä kaksikieliseltä hätäkeskuspäivystäjäkurssilta on valmistunut 15 päivystäjää, joista 12 työskentelee Vaasassa.

Alussa on kolmen viikon perehdytys, jonka jälkeen työt alkavat toden teolla. Suurimmalla osalla valmistuneista äidinkieli on ruotsi. Elina Levijoki on suomenkielisenä poikkeus.

– Ihan kouluruotsilla mennään, olen aina tykännyt ruotsinkielestä. Tällä hetkellä en vielä tosi murteellisista puheluista selviä, mutta jos puhutaan kirjakielistä ruotsia niin sitten kyllä onnistuu.

Hän opetteleekin aluksi järjestelmät suomeksi, ja alkaa hoitaa puheluita ruotsiksi sitten, kun homma on hallussa. Työt on mukava aloittaa, kun lähes koko tuttu opiskeluporukka aloittaa työt kerralla samassa työpaikassa.

Kielitaito kasvaa reippaasti

Kurssin valmistumisen myötä koko Hätäkeskuslaitoksen kyky palvella asiakkaita ruotsin kielellä paranee. Hätäpuhelu voidaan ohjata vapaana olevalle ruotsinkielentaitoiselle hätäkeskuspäivystäjälle, riippumatta siitä, missä hätäkeskuksessa hän työskentelee.

Tarve kaksikielisille päivystäjille oli suuri. Ruotsia taitavat hätäkeskuspäivystäjät ovat vähentyneet samalla, kun tarve myös ruotsin osaamiselle on kasvanut.

– Erittäin suuri merkitys jos ajatellaan kaksikielisiä palveluita koko valtakunnassa, ja totta kai lisätyövoimaa myös suomenkieliselle puolelle, iloitsee Vaasan hätäkeskuksen apulaispäällikkö Kai Paldanius.

Kurssilla haluttiin vastata erityisesti Vaasan hätäkeskuksessa vuosina 2015-2016 vallinneeseen heikkoon työvoimatilanteeseen.

Kurssia markkinoitiin Vaasan seudulla tavoitteena se, että valmistujat jäisivät Vaasaan töihin. Näin kävikin, sillä valmistuneista 15 hätäkeskuspäivystäjästä 12 jäi töihin Vaasaan.

Elina Levijoki odottaa innolla, että pääsee perehdytysjakson jälkeen tositoimiin.

– Ei haittaa vaikka ei aina saa suoraa kiitosta. Jos vaikka puhelun aikana saa rauhoitettua soittajan, ratkaistua ehkä jotain ongelmia, se riittää.

Lue seuraavaksi:

Suomi on edelläkävijä hätäkeskustoiminnassa – ruuhka-aikoinakin 112 vastaa alle puolessa minuutissa

Hätäkeskuspäivystäjistä tehty tutkimus kertoo työstä, jota ei arvosteta eikä ymmärretä – Kova henkinen kuormitus yllätti

Hätäkeskuspuhelussa jokainen kysymys on tarkkaan harkittu – vastaa niihin rauhallisesti ja luota päivystäjään