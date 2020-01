Miksi unessa ei koskaan pääse perille ja kännykkä on aina mykkä? Unien terveysvaikutukset yhä osin mysteeri myös tutkijoille

Kaverini alkoi käydä tankotanssitunneilla. Hän kertoi asiasta hieman nolostellen, koska epäili uuden harrastuksensa herättävän paheksuntaa.

Seuraavana yönä näin kaveristani unta. Hän ei unessa esiintynyt tankotanssijana yökerhossa, vaan lauloi kirkkokuorossa. Kirkas valonheitin häikäisi hänen silmiään ja hän varjosti kämmenellä kasvojaan kuin häpeillen itseään.

Uniin perehtynyt kirjailija ja vapaa toimittaja Anna Tommola ilahtuu pyhää ja paheellista yhdistävästä unesta.

– Mainio esimerkki unen kyvystä yhdistellä luovasti eri asioita. Unet ovat harvoin täysin sattumanvaraisia, vaan niihin tulee hyvässä ja pahassa asioista, jotka ovat herättäneet tunteita.

Onko unellani sitten muuta merkitystä kuin viihdearvo? Nukkumisen tärkeydestähän puhutaan nykyään joka käänteessä. Fyysinen lepo on tärkeää sekä keholle että aivoille. Sen sijaan unien näkemisen merkitystä hyvinvointiin on alettu tutkia vasta viime vuosina.

Unissa mokaillaan ja joudutaan vaaraan

Anna Tommolan vastikään kirjoittama Yöllinen elämämme -kirja kertoo perinpohjaisesti, miksi me näemme unia. Nykyään unia tutkitaan sekä aivotutkimuksen että psykologian avulla.

Unien on pitkään ajateltu olevan terveyden kannalta merkityksettömiä. Niitä on pidetty joko aivojen yöllisen puhdistautumisen sivutuotteena tai alitajunnan tuottamina symboleina, joita on sitten eri tavoin tulkittu.

Edelleenkään ei varmuudella tiedetä minkälaisia terveysvaikutuksia unilla voisi olla, mutta viime vuosina tutkijat ovat kehittäneet erilaisia teorioita unien merkityksestä.

– Esimerkiksi jotkut psykologit ajattelevat, että unet ovat kuin yöllistä terapiaa. Heidän mukaansa unen aikana käsitellään päivittäisiä tunnekokemuksia. Se lievittää hankalia tunteita ja auttaa sopeutumaan kokemuksiin, Tommola valaisee.

Eri puolilla maailmaa nähdään samankaltaisia unia. Yleisimpiä unia ovat kaikenlaiset vaaratilanteet ja sellaiset unet, joissa unennäkijä yrittää päästä ajoissa jonnekin tai saada jonkin asian tehtyä, mutta se ei millään onnistu.

– Hyvin tyypillistä on erilainen ponnistelu, joka ei johda mihinkään. Usein kohdataan itsestä riippumatonta epäonnea tai kadotetaan esineitä ja perheenjäseniä, kuvailee Anna Tommola.

Monenlaiset unohdukset muistuvat myös mieleen unissa. Joku saattaa yhtäkkiä tajuta unohtaneensa lemmikkinsä hoidon vuosiksi. Ahdistus voi olla melkoinen, kun jostain kaapin perukoilta löytynyttä nääntynyttä eläintä sitten unessa turhaan yrittää elvyttää.

Nukkumistavat vaikuttavat unten näkemiseen. Henrietta Hassinen / Yle

Unessa harjoitellaan oikeaa elämää varten

Anna Tommolan kirjan mukaan Turun yliopistossa tutkijat ovat kehittäneet uhkasimulaatioteorian, joka perustuu siihen, että unet eivät vaikutakaan lievittävän päivällä koettuja tunnekokemuksia vaan pikemminkin korostavan niitä. Tällöin pienikin koettu uhka saattaa unessa paisua suuremmaksi.

– Tässä teoriassa uni on ikään kuin uhkasimulaattori, jonka avulla voi turvallisesti harjoitella valve-elämässä vastaan tulevia vaikeita tilanteita.

Toinen tapa tulkita unia on sosiaalisen simulaation teoria. Me olemme unessa sosiaalisempia kuin valveilla, ja tapaamme enemmän ihmisiä kuin valveilla.

– Unessa yritetään ymmärtää muita ihmisiä. Ihminen on laumaeläin, ja taito tulla toimeen toisten kanssa on meille niin tärkeää, että sitä harjoitellaan unessakin, Anna Tommola sanoo.

Me kaikki näemme unia, toiset vaan muistavat niitä aamuisin paremmin kuin toiset. Kauhun tunteeseen herättävät painajaiset kyllä muistetaan, mutta tavallisemmat unet haihtuvat pian muistista.

Muistettujen unien määrään voi vaikuttaa paitsi ihmisen synnynnäinen herkkyys, myös elämäntilanne. Stressi ja suuret elämänmuutokset kuten opiskelujen aloitus, lapsen syntymä tai parisuhderiidat voivat näkyä öisin voimakkaina unina.

– Myös nukkumistavat vaikuttavat unten näkemiseen; nukkuuko riittävästi, että pääsee aamuyön vilkkaisiin unennäkövaiheisiin, ja saako herätä ilman herätyskelloa, jolloin unet muistuvat paremmin.

Unien symbolitulkinta voi johtaa harhaan

Entä sitten unissa esiintyvien asioiden ja esineiden tulkinta symboliikan kautta? Auttaako sellainen ymmärtämään itseä ja muita paremmin? Symboleillahan on paljon jaettuja kulttuurisiakin merkityksiä.

Tommola suhtautuu unien symbolitulkintaan vähän kuin horoskooppeihin.

– Jos siitä saa iloa, niin antaa mennä vaan. Yleispätevillä symbolitulkinnoilla ei kuitenkaan ole tieteellistä pohjaa, eivätkä ne ota huomioon jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta.

Unien tulkinta kannattaakin tehdä omaa elämää peilaten. Unet kun kumpuavat aina jossain määrin henkilökohtaisista kokemuksista ja tunteista. Usein paras selitys löytyy aika arkijärkisesti.

Ehkä siis uni, jossa näin kaverin kirkkokuorossa tankotanssimisen sijaan, kertoo elämän eri puolien hyväksymisestä. Silloin sama ihminen voi olla illalla korostetun aistillinen ja päivällä ylevästi hengellinen.

Kuuntele:

Kuin Levyraati, mutta unilla: Uniraati arvioi kuulijoiden oikeita unia. Podcastit Yle Areenassa.