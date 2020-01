Poliisi ja syyttäjä koettavat saada rikollisjärjestön polvilleen – United Brotherhoodin lopettamisilmoitus "ei vaikuta oikeudessa mitenkään"

Syyttäjä ja poliisi hakevat rikollisjengiä lakkautettavaksi oikeudessa Porvoossa. United Brotherhoodin (UB) katsotaan olevan jykevästi aseistettu lukuisiin rikoksiin ja talousrikoksiin syyllistynyt ryhmä.

Poliisihallituksen ja syyttäjän vaatimus United Brotherhoodin ja siihen kuuluvan Bad Union -järjestön lakkauttamisesta olisi toteutuessaan merkittävä ennakkopäätös.

Huolimatta siitä, että rikollisjärjestö UB ehti lähettää loppiaisena tiedotusvälineille ilmoituksen, että se on itse lopettanut toimintansa, syyttäjä ja poliisihallitus pitävät kiinni vaatimuksestaan lakkauttaa rikollisjärjestö oikeudessa.

Syyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoo, ettei lukuisista rikoksista tuomitun ryhmän vastaisku muuta syyttäjän ja poliisihallituksen kannetta UB:n saattamiseksi toimintakieltoon.

– Ei vaikuta mitenkään.

UB on mediatietojen mukaan perustellut poikkeuksellista tiedonantoaan oman toimintansa lopettamisesta väitteellä, että lakkautus omin voimin ja omasta aloitteesta säästäisi veronmaksajien rahoja.

Syyttäjän vastaus tähänkin väitteeseen on lyhyt.

– UB voi itse laskea, miten paljon aikaisemmat oikeudenkäynnit ja UB:n rikollisuus on tullut maksamaan veronmaksajille.

Poliisi: Aseistautunut ja sotilaallinen järjestö

Syyttäjä hakee United Brotherhoodin lakkauttamista hyvien tapojen vastaisuudella ja rikostehtailulla.

Lopettamiskanteen mukaan UB myös käyttää ulkoisia tunnuksia, joilla on merkittävä pelotevaikutus ulkopuolisiin

– Tunnuksia käytetään tehostamaan rikollisten päämäärien saavuttamista ja pyrkimyksenä saada esimerkiksi vankilayhteisö yhdistyksen haltuun, kanteessa sanotaan.

Järjestön tarkoituksena on kanteen mukaan tehdä erityisesti taloudellista hyötyä tuottavia rikoksia. Näitä ovat etenkin huumausaine- ja kiristysrikollisuus.

– UB on oikeuskäytännössä todettu useiden vuosien ajan järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Sen jäsenten tekemisiin on useita kertoja sovellettu koventamisperustetta, koska rikokset on tehty UB:n jäsenenä, lopettamiskanteessa huomautetaan.

Syyttäjä ja poliisihallitus vetoavat kanteessa yli 50 rikokseen. Kanteen mukaan UB on sotilaallisesti johdettu järjestö.

– Pelkästään takavarikoitujen ampuma-aseiden ja patruunoiden perusteella järjestö on aseellisesti varustautunut, kanteessa arvioidaan.

Nokkamies kiistää – jopa johtajuutensa

Jengin pomoksi väitetty kiistää vastauksessaan oikeudelle syyttäjän ja poliisihallituksen kannevaatimukset kaikilta osin.

Lisäksi mies pyytää käräjäoikeudelta keskeytetystä käsittelyssä. Keskeytystä pyydetään siihen saakka, kunnes mies vapautuu tutkintavankeudesta.

Hän myös kiistää olevansa järjestön johtaja sekä sen, että UB tai Bad Union olisi "osinkaan sotilaallisesti johdettu".

Väitteet siitä, että vankilaan joutuvien UB:n jäsenten tukeminen osoittaisi rikollisen menettelyn hyväksymistä, on jengipomoksi väitetyn mukaan virheellinen.

– Vankilaan joutuvan ihmisen tai tämän perheen tukeminen osoittaa pikemminkin lähimmäisen rakkautta ja hyvää tahtoa kuin mitään muuta.

Järjestön oikeusavustaja ei halunnut kommentoida oikeudenkäyntiä Yle Uutisille millään tavoin.

"On lihaa luitten ympärillä"

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio seuraa kiinnostuneena kahden erilaisen järjestön lakkauttamisaikeita. UB-päätöksen lisäksi korkeimmassa oikeudessa lopullista ratkaisuaan odottaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkautus (PVL).

Professori Kimmo nuotio arvioi, että poliisilla on lakkautuskanteessa melko vahva "case" UB-ryhmää vastaan. Yle

Molemmissa perusteluina lakkautukselle on käytetty muun muassa liikkeen väkivaltaa. PVL:n kohdalla perustelut lakkauttamiselle ovat olleet kuitenkin UB:ta enemmän ideologis-poliittisia. UB on perinteisen järjestäytyneen rikollisuuuden ilmentymä.

Professori Nuotio pohtii perustuslaillista suojaamme. Professorin mukaan Suomen lain turvaamaa yhdistymisvapautta ei ole tarkoitettu suojaamaan rikollista toimintaa.

– Katson, että poliisilla on aika vahva case UB-ryhmää vastaan. Sanotaanko, että tässä on nyt lihaa luitten ympärillä.

Nuotio sanoo myös, että oikeuden päätös linjannee poliisin ja syyttäjän tulevaa käytäntöä.

– Lakkautus tekisi muiden järjestyneitten rikollisryhmien toiminnan lopettamisen helpommaksi tulevaisuudessa.

Lakkautuskanne vain osa UB:n toiminnan murtamista

United Brotherhoodia vastaan on käynnissä useita poliisitutkintoja sekä oikeudenkäynteja eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Turussa käydään parhaillaan oikeutta Turun vankilassa pyöritetystä huumekaupasta.

Ennakkopäätös UB-järjestön lakkauttamisesta merkitsisi sitä, että viranomaiset pystyisivät päätöksen nojalla ajamaan myös muiden vastaavien rikollisjärjestöjen lakkauttamista.

Rikollisjärjestöjä ovat muualla Euroopassa lakkauttaneet muun muassa Saksa, Tanska ja Alankomaat.

Lue lisää:

Maalittaminen ja pahoinpitelyt vaanivat vanginvartijaa – Syyttäjä hakee vankiloissakin toimivan, aseistautuneen UB-jengin lopettamista

Syyttäjä: United Brotherhoodin jäsenet pyörittivät rahakasta huumekauppaa vankiloissa – laajasta pillerivyyhdistä vaaditaan kovia tuomioita

Poliisin viimeviikkoiset operaatiot olivat harvinaisen iso isku United Brotherhoodia vastaan – katso video poliisin tiedotustilaisuudesta