Jutta Urpilainen jätti Kokkolan taakseen ja totuttelee arkeen Brysselissä: "Ennen kaikkea tässä ajassa toivon rauhaa"

Jutta Urpilainen aloitti EU-komissaarina joulukuussa. Hänen työkenttäänsä kuuluu 120 valtiota ja työn painopistealue on Afrikka.

Kokkolan työväentalolla muisteltiin lauantaina 4. tammikuuta menneitä ja katsottiin tulevaan, kun Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen kahvitti keskipohjalaisia kumppaneitaan kiitoksena vuosien yhteistyöstä.

Urpilainen valittiin eduskuntaan Kokkolasta, Vaasan vaalipiiristä keväällä 2003. Kansanedustajuus päättyi komissaariuteen marraskuussa 2019.

Kiitoskahvitilaisuus oli Urpilaiselle haikea hetki, sillä hän kertoo nauttineensa kansanedustajuudesta ja pitää työtä arvokkaana.

– Elämässä ei voi koskaan kiittää liikaa. Kukaan ei voi omin voimin tulla valituksi kansanedustajaksi, vaan mukana on iso joukko ihmisiä tekemässä vaalityötä ja äänestäjät, Urpilainen toteaa.

3800 alaista, 120 valtiota

Jutta Urpilainen nimettiin Euroopan Unionin kansainvälisten kumppanuuksien komissaariksi joulukuun alusta alkaen. Heti kuudentena työpäivänään, kuudes joulukuuta, hän suuntasi työmatkalle Afrikkaan yhdessä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

– Voi sanoa, että se oli kuin hyppy liikkuvaan junaan.

Urpilaisen vastuulla on EU-komission suurin pääosasto. Hallinnonalana se on EU:n budjetissa kolmanneksi suurin maatalouden ja aluepolitiikan jälkeen. Alaisia hänellä on 3800, joista noin kaksi kolmasosaa edustustoissa eri puolilla maailmaa, ja vastuullaan 120 maailman valtiota, pääpainopistealueena Afrikka.

– Arki on paljon tapaamisia, kokouksia, asioiden valmistelua ja puheita. Motivaatiota ja innostusta riittää, Urpilainen sanoo.

Entinen kansanedustaja- ja kunnallispoliitikkokollega Bjarne Kallis tervehtimässä EU-komissaarina aloittanutta Jutta Urpilaista tämän kiitoskahveilla Kokkolassa 4.1.2020 Petri Kuikka / Yle

"Tieto lisää tuskaa"

Vuodesta 2003 vuoteen 2019 jatkunut kansanedustajuusjakso (siirryt toiseen palveluun), johon sisältyvät myös muun muassa SDP:n puheenjohtajuus ja valtiovarainministeriys, on leimannut Jutta Urpilaisen koko aikuisikää.

– Vaikea sanoa, mitä olisin ihmisenä ilman kokemuksia politiikassa.

Urpilainen vakuuttaa, että vaikka näkökulma on vaihtunut Vaasan vaalipiiristä 500 miljoonan ihmisen etujen ajamiseen Brysselissä, palo politiikkaan ja asioiden hoitamiseen demokratian keinoin on säilynyt.

– Olen optimisti ja uskon, että politiikalla voi muuttaa asioita ja demokraattinen parlamentaarinen järjestelmä on paras tapa hallita ja hoitaa asioita.

Nuorena maailma ja asiat olivat kuitenkin mustavalkoisempia kuin nyt. Tieto lisää tuskaa, Urpilainen lainaa vanhaa sanontaa.

– Mitä enemmän tietää asioita, sitä monimutkaisemmalta maailma ja asiat näyttävät. Kokemuksen ja tiedon myötä tulee enemmän vivahteita ajatteluun.

Vastakkainasettelun kulttuuriin muutosta

32-vuotiaana SDP:n puheenjohtajaksi valittu ja 35-vuotiaana valtiovarainministeriksi noussut Urpilainen muistaa, miten sai nuorena naispoliitikkona seurata mediassa käytävää keskustelua kynsistään, vaatteistaan ja kyvystään hoitaa tehtävää. Hän arvelee, että asenteet politiikassa työskenteleviä naisia kohtaan ovat muuttuneet.

– Kun katson nykyistä hallitusta, missä on useita naisia, on myönteistä kehitystä tapahtunut. Enää samanlaista keskustelua ei käydä, Urpilainen arvelee.

Muuten poliittinen keskusteluilmapiiri ja keskusteluilmapiiri yleensäkin on kärjistynyt niin, että Urpilainen toivoisi vastakkainasettelun kulttuuriin muutosta. Vastakkainasettelun sijaan hän toivoisi haettavan ihmisiä yhdistäviä asioita. Mielipiteet riitelevät, eivät ihmiset.

– Jokaista pitäisi kunnioittaa samalla tavalla. Keskinäinen kunnioitus on politiikassa vähentynyt.

"Ennakoitavuutta, vakautta – ja rauhaa"

Urpilainen muutti perheensä kanssa Brysseliin syksyllä. Kaksilapsisen perheen arkea on siellä nyt opeteltu jonkin aikaa.

Tulevaisuudelta Urpilainen toivoo perheelleen ja läheisilleen terveyttä, mutta toiveet ulottuvat myös laajemmalle.

– Ennen kaikkea tässä ajassa toivon rauhaa. Ennakoitavuutta, vakautta – ja rauhaa, komissaari sanoo.

