Juuri nyt: Poliisi tutkii ampuma-aserikosta ja törkeää rikoksen valmistelua Kangasalla

Poliisi on vaitonainen tilanteesta.

Sisä-Suomen poliisi tutkii tänään Kangasalan Tredun yksikössä sattunutta tilannetta, johon liittyy ampuma-ase.

Poliisi on toistaiseksi hyvin vaitonainen, mutta kertoo, että tapahtumaa Kangasalla tutkitaan törkeänä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna.

Tilanne Finnentiellä on ohi eivätkä sivulliset ole vaarassa. Tapauksen esitutkinta on aivan alkuvaiheissaan. Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta kerrotaan, että koululla on jatkettu työpäivää normaalisti. Muuten tilannetta ei tässä vaiheessa kommentoida.

Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin.

Tredun Kangasalan toimipisteessä Finnentiellä opiskelee noin 520 ammatillista opiskelijaa. Toimipisteessä on 50 työntekijää, joista osa työskentelee myös muissa Tredun toimipisteissä.

