Uutta tietoa Kangasalan välikohtauksesta: Oppilas uhkasi sanallisesti ja toi aseita repussaan kouluun

Poliisi on kertonut lisää tietoa Kangasalan Tredun toimipisteen tiistaisesta välikohtauksesta. Sisä-Suomen poliisi sai hälytystehtävän Kangasalan Tredun toimipisteelle puoli kahdentoista jälkeen tiistaina. Ilmoituksessa kerrottiin, että eräältä koulun oppilaalta oli otettu pois reppu, jossa on aseita.

Epäillyllä oli mukanaan käsi- ja kaasuase. Hän oli myös varautunut sytyttämään tulipalon. Oppilas oli uhannut suullisesti ja esittänyt reppunsa sisältöä henkilökunnalle. Henkilökunta otti repun pois ja hälytti poliisin paikalle.

Poliisin mukaan kuvatunlaiset tapahtumat ovat hyvin harvinaisia Suomessa. Kukaan koulussa ei ehtinyt joutua konkereettiseen hengen tai terveyden vaaraan. Koulu järjestää tarvittaessa kriisiapua henkilökunnalle ja oppilaille.

Poliisin esitutkinta on käynnistynyt ja poliisi on puhuttanut epäiltyä kerran. Tapahtumista on muodostunut selkeä kuva. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

