Sveitsin yleisradioyhtiö kävi salakuvaamassa pohjalaisilla turkistarhoilla – kuvissa näkyy ylisuuria kettuja

Dokumentti suomalaisen turkistarhauksen epäkohdista on julkaistu Sveitsin Yleisradion nettisivuilla.

Sveitsin yleisradioyhtiö SRF on julkaissut suomalaisen turkistarhauksen epäkohtiin pureutuvan dokumentin. Kuvissa näkyy ylisuuria kettuja, joista nousi kohu muutama vuosi sitten.

Kahdenkymmenen minuutin mittaisessa dokumentissa vieraillaan pohjalaisilla turkistiloilla. Muutamalta turkistarhalta kysytään lupa kuvaamiseen ja jutun tekemiseen, mutta kun sitä ei saada, käydään tarhoilla kuvaamassa yöllä salaa. Kuvasta käy ilmi, että matkaan lähdetään Vaasasta ja tarhat ovat jossain Pohjanmaalla. Ohjelman toimittajat kävivät Suomessa joulukuun alussa.

Oikeutta eläimille -järjestön mukaan ohjelman tarkoituksena on paljastaa jättikettujen kasvatuksen jatkuvan Suomen turkistarhoilla. Asiasta kertoivat ensimmäisenä Ilkka (siirryt toiseen palveluun) ja Pohjalainen (siirryt toiseen palveluun).

Dokumentti ilmeisesti esitetään Sveitsin televisiossa tänään, netissä se on jo julkaistu. Juttu löytyy tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

Turkiskasvattajat pitää asenteellisena

Suomen Turkiskasvattajien viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen kertoo, että SRF on ollut yhteydessä liittoon ja esittänyt kysymyksiä. Ne eivät kuitenkaan lopputuloksessa juuri näy.

– Tämä on asenteellista missiojournalismia, jossa on jo etukäteen päätetty, että turkistarhaus on huono, sanoo Nissinen.

Dokumentissa näkyy myös kohuttuja ylisuuria sinikettuja, joita siis edelleen löytyy suomalaisilta turkistarhoilta. Nissinen sanoo, että kyse on sadan vuoden jalostuksen tuloksesta ja asiat eivät muutu nopeasti.

– Sinikettujen painoindeksin seuranta on osa sertifiointia. Nyt on systemaattisesti seurattu, että sinikettujen koko on kasvanut ja uusilla ruokintaohjeilla niitä pyritään pienentämään. Muutos kestää kuitenkin useiden sukupolvien ajan, sanoo Nissinen.

Sveitsissä turkiseläinten häkkikasvatus on kielletty. Turkisten myynti siellä on kuitenkin sallittua.