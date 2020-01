Oma koodikieli, tullimaksut, Kinder-munien uusiokäyttöä – näin rikollisjengit pyörittävät huumekauppaa vankilan muurien sisäpuolella

Vankiloiden muurien sisäpuolella tapahtuva huumekauppa on isoa bisnestä, selviää tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaneen rikosvyyhdin käsittelystä.

Kahtakymmentä miestä ja naista syytetään pillerikaupan pyörittämisestä Turun ja Riihimäen vankiloissa. Toiminnasta vastasi syyttäjän mukaan rikollisjärjestö United Brotherhood, mutta kaikki syytetyt eivät ole sen jäseniä.

Syytteen perusteella vankiloihin salakuljetettiin tai yritettiin salakuljettaa jopa tuhansia Subutex-tabletteja sekä muita huumeeksi kelpaavia aineita. Yhden Subutex-tabletin hinta vankilassa on 150 euroa.

Pelkästään Riihimäen vankilassa takavarikoitiin viime vuoden aikana 91 000 euron edestä Subutex-tabletteja, kertoi oikeudenkäynnissä videoyhteydellä todistanut Riihimäen vankilan vartija.

– Subutex on suhteellisen tasalaatuista tavaraa. Se on kannabikseen ja amfetamiiniin verrattuna hajutonta, eli sitä on vaikeampi löytää. Siitä saa myös paremman rikoshyödyn kuin esimerkiksi rauhoittavista lääkkeistä, vartija luonnehti.

Rikosseuraamuslaitos on aiemmin arvioinut, että vain 10–20 prosenttia vankiloiden huumelähetyksistä saadaan pysäytettyä.

"Mirva", "CD-levyt", "Japanin kirjat"...

Riihimäen vankilassa on suhteellisen paljon United Brotherhoodin jäseniä vankeina. Osin tästä syystä vankilassa tapahtuva huumekauppa on vahvasti järjestön kynsissä.

– Jos vankilaan tuo lastin, siitä joutuu maksamaan 5–20 prosentin tullimaksun United Brotherhoodille. Tosin osa tuo lasteja sisään kenenkään tietämättä, eikä maksa, vartija kertoi.

Syyttäjän mukaan rikolliset ovat kehittäneet oman koodikielensä, jolla huumetilauksista vaihdetaan tietoja. Subutexista on käytetty nimityksiä Mirva, Eurodvd- tai CD-levyt ja niiden tuotantokaudet, leffat, Japanin kirjat ja opiskelumateriaalit. Diapameista on puhuttu lähinnä vain "sinisinä".

– Asiayhteydestä kyllä selviää, mistä tosiasiassa oli kysymys, erikoissyyttäjä Petri Vaaja sanoi oikeudessa.

Siellä saa pitää tuuletusräppänää auki. Tieto kulkee sitä kautta joko suoraan kohteelle tai välikäden kautta. Ja välikädet tietävät kyllä, mistä on kysymys. Erikoissyyttäjä Petri Vaaja

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tiistaina käsitellyn syytteen mukaan huumeita on salakuljetettu vankilaan monin tavoin. Yksi huumelähetys löytyi Turun vankilan liikuntasalin juoksumaton alta. Lisäksi huumeita on jätetty ainakin hammaslääkärin ja sairaalan tiloihin, joista vankien oli tarkoitus niitä noutaa poistumisluvan saatuaan. Yksi huumelähetys päätyi vangille tämän ollessa luvan kanssa hautajaisissa.

Myös perhetapaamisia on hyödynnetty salakuljettamiseen. Yksi 98 tabletin lähetys takavarikoitiin perhetapaamisen jälkeen vangin peräsuolesta Kinder-suklaamunien koteloista.

"Keltainen kinderillinen" on vankilan huumekaupassa tavallinen mittayksikkö. Näitä tyhjiä suklaamunan koteloita löytyi myös yhden epäillyn kotoa.

"Siellä saa pitää tuuletusräppänää auki"

Yksinkertaisimmillaan huumelähetyksiä on toimitettu vankilaan heittämällä muurien yli. Yksi käräjäoikeudessa kuultu United Brotherhoodin jäsen myönsi tällaisen toiminnan, mutta ei halunnut kertoa tarkemmin esimerkiksi siitä, miten "yliheitot" ajoitetaan.

– Valvonta ei ole koskaan aukotonta. Kyllä ne aina keinot keksii, oikeudessa kuultu vartija sanoi.

Syyttäjän mukaan huumetilaukset kulkivat jopa tilanteissa, joissa vankien keskinäistä yhteydenpitoa oli rajoitettu.

– Siellä saa pitää tuuletusräppänää auki. Tieto kulkee sitä kautta joko suoraan kohteelle tai välikäden kautta. Ja välikädet tietävät kyllä, mistä on kysymys, erikoissyyttäjä Petri Vaaja sanoo.

Vaikka vankilassa liikkuu paljon päihteitä, vangit eivät vartijan mukaan juurikaan esiinny päihtyneinä.

– Se on myös huumeiden käyttäjien halu, että kukaan ei olisi niin päihtynyt, että henkilökunta havaitsisi asian ja puuttuisi toimintaan.

United Brotherhoodiin kytkeytyvän huumeringin käsittely jatkuu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa keskiviikkona. Juttuun on varattu yhteensä seitsemän käsittelypäivää.

Lisäksi keskiviikkona alkaa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa United Brotherhoodin ja sen alaosasto Bad Unionin lakkauttamiskanteen käsittely.

