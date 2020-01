Toimittajalta: Suomen pääministeri vierailee keskiviikkona Ruotsissa ja on poikkeuksellisen suuren huomion kohteena

TUKHOLMA Kansainvälinen uutistoimisto AFP on ilmoittautunut tulevansa keskiviikkona paikalle Harpsundiin noin kahden tunnin ajomatkan päähän Tukholmasta, kun Suomen pääministeri Sanna Marin tapaa ruotsalaiskollegansa Stefan Löfvenin.

Suomalaisen pääministerin vierailu Ruotsiin ei ole yleensä kansainvälisen median huomion kohteena, mutta tällä kertaa on toisin.

Ruotsalaiset tiedotusvälineet ovat lähettäneet etukäteen vimmatusti uuden pääministerin haastattelupyyntöjä valtioneuvoston kanslian viestintäosastolle.

Marin ei ole antanut vielä yhdellekään ruotsalaiselle tiedotusvälineelle omaa haastattelua ja kaikki haluavat ehtiä ensimmäisenä. Moni toivoo, että se onnistuisi tänään Tukholmassa.

Marin on kutsuttu studiovieraaksi illan suoraan pääuutislähetykseen.

Marin kiinnostaa tiedotusvälineitä, koska hänestä puhutaan turuilla ja toreilla myös Ruotsissa.

Hänen valintansa aikoihin ottivat koirapuistotuttavani hänet spontaanisti puheeksi useana iltana: "Teillä on uusi, todella nuori pääministeri", he totesivat innostuneesti ja kerääntyivät ympärilleni kyselemään hänestä.

Eräs haastateltava puolestaan halusi välttämättä keskustella uudesta pääministeristä ennen varsinaista haastattelua. "Olen niin ylpeä, että Ruotsi on Suomen naapurimaa", hän sanoi. Hänestä on hienoa, että Suomessa nuorella on mahdollisuus näyttää kykynsä.

Marinin saama huomion määrä on ollut poikkeuksellisen suurta suomalaiselle pääministerille Ruotsissa. Suomen nykyinen hallitus ja Marin erottuvat siitä, mihin on totuttu.

Otsikoihin on nostettu Marinin ikä ja sukupuoli. Suomea pidetään Ruotsissa miehisenä maana ja tuskin kukaan olisi lyönyt vetoa sen puolesta, että Suomesta tulee maailman nuorin pääministeri, joka on nainen.

Myös sitä on hehkutettu, että hän johtaa hallitusta, jonka kaikkien hallituskumppanipuolueiden puheenjohtajat ovat naisia. "Suomen tie on meidän tie", on otsikoitu.

Marinin tausta on puitu tarkkaan, ja kun Viron sisäministeri kutsui häntä kassatytöksi, keikkui uutispätkä pitkään katsoituimpien joukoissa Ruotsin television verkkopalvelussa.

Kohtelussa oli ehkä ruotsalaisille jotain tuttua. Pääministeri Stefan Löfven on ammatiltaan hitsaaja ja on saanut kuulla uransa varrella taustastaan.

Marinin pääministeriys on aiheuttanut Ruotsissa myös vakavampaa itsetutkiskelua. Se on ollut samantyyppistä kuin oli Suomessa käyty keskustelu komissaarinimityksen ympärillä viime keväänä. "Miksi meillä ei ole ollut vielä naista komissaarina?" kysyttiin.

On hyvä muistaa, että Ruotsin kaikki komissaarit ovat olleet naisia.

Löylyä on tullut lisää siitä, että kaikissa muissa Pohjoismaissa on tällä hetkellä nainen pääministerinä, paitsi Ruotsissa. On myös pohdittu, onko naisille olemassa lasikatto, jonka vuoksi he joutuvat eroamaan tehtävästään miehiä herkemmin.

Heikko kannatus on tiputtanut viime vuosina maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Anna Kimberg Batran ja vuonna 2011 sosialidemokraattien Mona Salinin.

Ruotsissa on myös kysytty, olisiko sosialidemokraateilla rohkeutta tehdä yhtä raju liike kuin Suomessa ja vaihtaa Löfven kolmekymppiseen?

On myös muistutettu, että saattoi olla lähellä, että Ruotsi olisi saanut naispääministerin samoihin aikoihin kun Suomi sai ensimmäisen, keskustan Anneli Jäätteenmäen.

Anna Lindh oli lähes varma seuraaja pääministeri Göran Perssonille, mutta hänet murhattiin vuonna 2003.

Marin ja Löfven puhuvat tapaamisessaan EU:n rahoituskehyksestä, arktisen alueen vakaudesta ja Itämerestä monien muiden asioiden lisäksi.

Ellei yllätystä tapahdu, ruotsalaismedian huomio on kuitenkin asiakysymysten sijaan Suomen pääministerissä.