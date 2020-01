Ääriliikkeet voivat hyötyä Yhdysvaltojen iskusta Irakissa – Suomen Bagdadin suurlähettiläs: “On selvää, että Isis käyttää tilannetta hyväkseen”

Yhdysvaltojen perjantaisella iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin surmanneella ohjusiskulla on suuria vaikutuksia myös Iranin naapurimaassa Irakissa.

Isku tehtiin Irakissa, lähellä Bagdadin lentokenttää. Irak katsoo Yhdysvallat loukanneen iskulla Irakin suvereniteettia.

– Jännitys kasvaa kaikkien osapuolten kesken. Tällä on mullistavia vaikutuksia Lähi-Idän tasapainoon, kertoo Suomen Irakin suurlähettiläs Vesa Häkkinen.

Yksi hyötyjä iskun aiheuttamasta poliittisesta kaaoksesta voi olla Isis.

Suurlähettiläs Häkkisen mukaan jo kertaalleen lyöty terroristijärjestö on lisännyt toimintaansa Irakissa viime aikoina.

– On selvää, että Isisin olemassa olevat solut käyttävät tilannetta hyväkseen ja aktivoivat toimintaansa. Heillä on taas mahdollisuus näyttää voimaansa.

Yhdysvallat tuskin vetää joukkojaan Irakista

Sunnuntaina Irakin parlamentti vaati amerikkalaisjoukkojen vetämistä maasta. Yhdysvalloilla on Irakissa noin 5000 sotilasta auttamassa taistelussa Isisiä vastaan.

Suurlähettiläs Häkkinen ei usko amerikkalaisjoukkojen nopeaan vetäytymiseen, sillä moni tekijä vaikeuttaisi joukkojen lähtöä maasta.

– Nyt vaikuttaisi, ettei tämä tule olemaan ihan niin nopea päätös. Toki on nähty, niin yhdellä twiitilläkin on tehty päätöksiä.

Irakissa on myös 78 suomalaista sotilasta. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi maanantaina Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), ettei Suomella ole suunnitelmia vetäytyä maasta.

Suomen suurlähetystö Bagdadissa avattiin lähes 29 vuoden jälkeen viime joulukuussa.

Sisäisen konfliktin vaara olemassa

Irakin tilanne on jo valmiiksi erittäin epävakaa. Maassa on järjestetty laajoja mielenosoituksia jo lokakuusta lähtien. Irakin hallitus on vastannut mielenosoituksiin kovin ottein.

Maan sisällä syntyy nyt uusia jakolinjoja ja Häkkisen mielestä sisäisen konfliktin vaara on ilmeinen. Samalla naapurimaan Iranin vaikutusvalta maassa kasvaa.

– On mahdollista, että Iranin Irakissa usein tukemat puoli- tai täysin sotilaalliset joukot joutuvat jollain tavalla vastakkainasetteluun mielenosoittajien kanssa. Niitä on syytetty mielenosoittajien tappamisesta aikaisemminkin.

A-studio: USA heitti dynamiittia ruutitynnyriin. Miten räjähdysarka Lähi-idän tilanne on juuri nyt? Studiossa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Katso A-studio Areenassa ja TV1 klo 21. #yleastudio

LUE LISÄÄ:

Irak haluaa ajaa Yhdysvaltain johtaman liittouman sotilaat maasta

Erikoinen kirje-episodi: USA:n puolustusministeri kiistää maan valmistautuvan vetämään joukkoja Irakista

Analyysi: Lähi-idässä pelätään ja iloitaan iranilaiskenraalin kuoleman jälkeen – Iranin kostoisku voi seuraavaksi syöstä Irakin entistä syvempään sekasortoon

Syttyykö Iranin ja Yhdysvaltain välille sota? Mitä siitä seuraisi? Lue lyhyet vastaukset