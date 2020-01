Herätys: Iran ampui amerikkalaisia ohjuksilla Irakissa, matkustajakone putosi Teheranissa, amisten puutteellinen lukutaito saa keskeyttämään opintoja

Yhdysvaltain ja Iranin konflikti Lähi-idässä kiristyy – Iran ampui yöllä ohjuksia

Iranin vallankumouskaarti on ampunut useita ohjuksia kahteen Irakin armeijan lentotukikohtaan, Ain al-Asadiin ja Erbiliin. Tukikohtiin on sijoitettu amerikkalaissotilaita ja muita liittouman joukkoja. Myös suomalaisjoukkoja on Erbilin tukikohdassa. Puolustusministeriön mukaan suomalaiset rauhanturvaajat ovat kunnossa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, ovatko iskut vaatineet henkilövahinkoja.

Ukrainalainen matkustajakone syöksynyt maahan Iranissa

Kone nousi ilmaan Teheranista. Yle Uutisgrafiikka

Ukrainalainen matkustajakone on syöksynyt maahan Iranissa pian nousuun lähtönsä jälkeen, kertovat iranilaiset viestimet. Kone oli lähtenyt Teheranin kansainväliseltä lentokentältä, ja se syöksyi maahan Teheranin lounaispuolella.

Heikko lukutaito näkyy amisopiskelijoiden opintojen keskeytyksissä

Monet ammatillisten oppilaitosten opiskelijat tarvitsevat tukea perustaidoissa. Antti Kolppo / Yle

Osalla ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista on heikot perustaidot, esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidot. Erityisopetusta ammatillisissa oppilaitoksissa saaneiden määrä on kasvanut selvästi. Tällä hetkellä yhdeksän prosenttia (siirryt toiseen palveluun)ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista saa erityistä tukea. Huonot perustaidot eivät vaikuta käytännön työn opiskeluun. Sen sijaan teoriaopinnoissa pärjääminen on erityistä tukea tarvitseville hankalaa.

Poliisi ja syyttäjä koettavat saada UB:n lopetuskanteella polvilleen

UB kertoo itse lopettaneensa toimintansa, mutta syyttäjän mukaan sillä ei ole merkitystä. Poliisi

Porvoossa alkavasta lakkauttamiskannekäsittelystä odotetaan ennakkopäätöstä, joka avaisi poliisille ja syyttäjälle tietä myös muiden rikollisjärjestöjen murskaamiseen. Rikollisjärjestön lakkautusta haetaan muun muassa sotilaallisen järjestäytymisen ja jykevän aseistautumisen perusteella. Järjestö on myös ilmoittanut lopettaneensa toimintansa itse, mutta sillä ei ole syyttäjän mukaan merkitystä.

Saksassa puhkesi riita satiirin rajoista

Mielenosoitus WDR-yleisradioyhtiön edustalla 4. tammikuuta Kölnissä sen jälkeen, kun WDR oli julkaissut kohua herättäneen satiirilaulun. AOP

Lapsikuoron esittämän pilkkalaulun aiheuttama kohu jatkuu Saksassa jo toista viikkoa. Paikallisen yleisradioyhtiö WDR:n julkaisemalla ja sittemmin poistamalla videolla lapset arvostelevat kuvitteellista isoäitiä saastuttamisesta. Loppiaisviikonloppuna WDR:n toimituksen eteen marssi satoja mielenosoittajia sekä vastustamaan että puolustamaan yleisradioyhtiön päätöstä poistaa video sivuiltaan.

Miksi Suomeen ei tule maksutonta joukkoliikennettä?

Maksuton joukkoliikenne ei välttämättä vähennä autoilua. Jyrki Lyytikikä / Yle

Useissa maailman metropoleissa on kokeiltu maksutonta joukkoliikennettä. Luxemburg siirtyy kokonaan maksuttomaan joukkoliikenteeseen maaliskuun alusta. Maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia on selvitetty myös Suomessa. Tutkimusten ja kokeilujen mukaan autoilu ei ole kuitenkaan merkittävästi vähentynyt maksuttoman joukkoliikenteen vuoksi ja vaikutukset liikenteen päästöjen vähentämiseen ovat olleet vähäisiä.

Tänään on tuulista ja sateista

Yle

Melko voimakas sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sataa vettä, pohjoisempana räntää tai lunta. Keski-Lapissa lumipeite voi keskiviikon aikana karttua jopa 10–15 senttiä. Etelässä lämpötila kohoaa laajalti viiden asteen yläpuolelle, pohjoisessa lämpötila on nollan vaiheilla. Sää on hyvin tuulinen.

Sää on poikkeuksellisen lämmintä vuodenaikaan nähden. Ahvenanmaalla ja lounaissaaristossa saatetaan hätyytellä ennätyslukemia.

