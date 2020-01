Juha Miedon elämänasenne ihastuttaa maailmalla: kaurapuuro, ajoissa nukkumaan, pihatöitä ja "ittensä voittaminen riittäköön"

Juha Mieto kertoo eläkepäivistään: 32 kantoa on revitty irti maasta - "Tuntuu, että on puhtia"

70 vuotta loppuvuodesta 2019 täyttänyt Juha Mieto on puhtia täynnä. Syksyn aikana kotipihasta on kaadettu kuusiaita ja maasta revitty lihasvoimalla 32 kantoa irti.

– Eilen tuli otettua viimeinen. Rautakanki, kirves pokasaha – näiden kanssa on toimittu, Mieto kertoo Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Loppuvuodesta Mietaata kävi tapaamassa myös uutisryhmä Britannian yleisradioyhtiö BBC:stä. Toimittaja oli huomioinut Miedon leppoisan elämänasenteen.

– Oli kuulemma oikein positiivinen juttu ja paljon on videolla tirkistelijöitäkin ollut, Mieto kommentoi.

BBC:n jakamassa videossa (siirryt toiseen palveluun) on nostettu esiin Juha Miedon yksinkertaisia asioita arvostavaa filosofiaa.

– En yleensä ole peräpeiliin kauan katsonut. Se on huiraastu mikä on huiraastu ja oman itsensä voittaminen riittäköön. Ja jos toinen on parempi, sillä sipuli. Katse eteenpäin!

Mieto kertaa myös muita hyviksi kokemiaan tapoja:

– Nukkuminen on vuorokauden tärkein aika ja aamu alkaa aina kaurapuurolla.

"Auta miestä mäessä"

Juha Mieto palkittiin aikoinaan Unescon Fair play -palkinnolla. Se myönnettiin kilpaladulla sattuneen tilanteen vuoksi.

Mieto oli huomannut, kuinka kilpakaveri oli tuupertua ladulle kesken mäkiosuuden. Hän reagoi tilanteeseen työntämällä miehen ylös kesken oman kilpasuorituksensa.

– Sellainen sanonta on, että auta miestä mäessä, Mieto totesi vaatimattomana.

Juha Mieto esitteli illan Puoli seitsemän ohjelmassa myös lukuisia mestaruuksiaan, joita hän on napannut muun muassa puukon potkaisussa, perunannostossa ja puujaloilla kävelyssä.

Koko lähetys katsottavissa Yle Areenasta.