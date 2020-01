Yliopistosairaalat tarjoavat taas hedelmöityshoitoja – naisparit ja yksinäiset naiset uusi potilasryhmä: "Spermanluovuttajia tarvitaan lisää"

Turun yliopistollisen keskussairaalaan spermapankissa on jonkin verran siittiöitä jäädytettynä.

Suomen viisi yliopistosairaalaa alkaa tarjota lahjasukusoluhoitoja muutaman vuoden tauon jälkeen.

Helsingin ja Tampereen yliopistolliset sairaalat aloittivat lapsettomuushoidot lahjoitetuilla siittiöillä ja munasoluilla viime vuoden puolella.

Turun yliopistollinen keskussairaala alkoi tarjota lahjasiittiöhoitoja tämän vuoden alusta. Turussa ennakoitiin tulevaa jo viime vuoden lopulla ja uusia spermanluovuttajia haettiin.

Kun uusina potilasryhminä ovat heteroparien rinnalla naisparit ja yksin lasta haluavat naiset, lahjoitussiittiöiden tarpeen arvioidaan kasvavan.

– On ihan itsestään selvää, että spermanluovuttajia tarvitaan lisää, jotta voimme riittävän kattavalla valikoimalla palvella uutta potilasryhmää. Kuinka paljon lopulta on kysyntää, selviää vuoden aikana. sanoo Tyksin naistenklinikan osastonylilääkäri Antti Perheentupa.

Asiaa valmistellaan Kuopiossa ja Oulussa

Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloissa hedelmöityshoitoja ei vielä saa. Molemmissa paikoissa asiaa valmistellaan ja lahjasukusoluhoidot on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana.

– Tällä hetkellä haastatellaan ja kerätään saajapotilaita. Kunhan luvat on saatu, aletaan rekrytoida ja haastatella sukusolun luovuttajia. Tarvetta on sekä sperma- että munasoluluovuttajista, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan hallinnollinen apulaisylilääkäri Kati Ojala.

Kuopion yliopistosairaalan naisten poliklinikan erikoislääkäri Paula Kuivasaari-Pirinen kertoo, että Kuopiossa lahjasukusoluhoitojen valmistelu on käynnissä. Tarkoituksena on tämän vuoden aikana käynnistää sekä lahjamunasolu- että lahjasiittiöhoidot.

Sukusolujen luovutuksesta Munasoluja voi luovuttaa perusterve 22–35-vuotias nainen

Siittiöiden luovuttajan tulisi olla perusterve 20–45-vuotias mies

Suomessa luovutetusta sukusolusta syntyneellä henkilöllä on 18 vuotta täytettyään oikeus saada selville luovuttajan henkilöllisyys

Tiedon saannin edellytyksenä on, että vanhemmat ovat kertoneet lapselle, miten hän on saanut alkunsa

Sukusolun luovuttajalla ei ole juridisia oikeuksia eikä velvollisuuksia liittyen syntyvään lapseen Lähde: HUS

Helsingissä ja Tampereella luovuttajat hyvin liikkeelle

Helsingin ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa sukusolujen luovuttajien rekrytointi alkoi viime vuoden lokakuussa.

HUSin erikoislääkärin Kaisa Randellin mukaan ihmisten halukkuus luovuttaa sukusoluja on yllättänyt. Etenkin munasolunluovuttajia on ilmoittautunut enemmän kuin spermanluovuttajia.

Randellin mukaan spermanluovuttajista on pula, koska tarve lahjasiittiöhoitoihin tulee olemaan suuri.

– Lähetteitä ja toiveita lahjasoluhoitoihin on tullut paljon, noin 100. Suurin osa uusista lähetteistä koskee naispareja ja itsellisiä naisia, kertoo erikoislääkäri Kaisa Randell.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on samanlainen kokemus kuin Helsingissä. Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan osastonyliääkäri Katja Ahinko sanoo, että sukusolulahjoittajia on saatu erittäin hyvin.

– Ensimmäiset lahjasoluhoidot on aloitettu, sanoo Ahinko.

Vaikka lahjoittajia on tullut kiitettävästi, on lahjasolujen tarve jatkuva. Tampereellakin lahjasiittiöiden tarve on tällä hetkellä suurempi.

– Lähetteitä lahjasoluhoitoihin on tullut kohtalaisen paljon, eniten naispareilta ja itsellisiltä naisilta, kertoo Ahinko.

Tyksin Naistenklinikan ivf-biologi Harri Mankonen ja osastonylilääkäri Antti Perheentupa uskovat, että lahjoitussiittiöiden tarve kasvaa. Petra Ristola / Yle

Turussa saa vain lahjasiittiöhoitoa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on käynnistynyt pelkästään spermanluovuttajien rekrytointi. Tyks tarjoaa ainoastaan lahjasiittiöhoitoja.

– Tarkoitus on arvioida tilanne uudelleen, kun Naistenklinikka muuttaa uuteen valmistuvaan sairaalarakennukseen parin vuoden kuluttua, sanoo Tyksin naistenklinikan osastonylilääkäri Antti Perheentupa.

Luovuttajiksi kaivataan erilaisista etnisistä taustoista tulevia. Myös seksuaalivähemmistöjä halutaan muistuttaa luovuttamisen mahdollisuudesta.

– Kun nyt aletaan hoitaa seksuaalivähemmistöjä, voisi ajatella, että sieltä löytyisi lahjoittajiakin, sanoo Perheentupa.

Julkisen puolen hedelmöityshoidot jäissä monta vuotta

Missään yliopistosairaalassa ei ole annettu hedelmöityshoitoja viimeisten vuosien aikana edes heteropareille.

Yliopistosairaalat keskeyttivät kaikki lahjasukusoluhoidot, kun taustalla oli kiista siitä voidaanko hoitoa antaa naispareille.

Viiden yliopistosairaalan johtajaylilääkärit linjasivat naisparit hedelmöityshoitojen ulkopuolelle. Tämä todettiin syrjiväksi.

Nyt heteroparien ohella lahjasukusoluhoitoja voivat saada naisparit tai itselliset naiset.

