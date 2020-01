UPI:n Salonius-Pasternak: Trumpin vastaus Iranille riippuu amerikkalaisten sotilaiden kohtalosta

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak uskoo, että presidentti Donald Trumpin vastaus Iranin iskulle riippuu amerikkalaisten sotilaiden kohtalosta.

Tutkijan vieraillessa Ylen aamussa ei ollut vielä selvää, oliko Yhdysvaltain sotilaita kuollut ohjusiskussa. Trump oli tviitannut sanoen, että kaikki on hyvin. Se saattaa viitata siihen, ettei iskussa ollut amerikkalaisia uhreja.

– Se, että jos yksikin amerikkalainen on kuollut, on hyvin keskeistä. Silloin ei ole kyse vain Trumpista, vaan kuka tahansa Yhdysvaltain presidentti joutuisi jollakin tavalla reagoimaan, Salonius-Pasternak sanoo.

Jos yhdysvaltalaisia kuolonuhreja ei ole, Trump saattaa Salonius-Pasternakin mukaan jättää asian sikseen.

– Jos hän kokee, ettei tässä kokonaisuuden eskaloimisessa ole enää mitään saavutettavaa.

Salonius-Pasternakin mukaan Iran haluaa iskun yhteydessä rakentaa tarinan, joka on puolustettavissa.

– Iran toimii YK:n peruskirjan mukaisesti puolustaen itseään, iskee avoimesti käyttäen omia ballistisia ohjuksiaan ja iskee sotilaskohteeseen, joista isku (sitä kohtaan) on tullut. Halutaan siis kertoa hyvin selvä tarina.

Mika Aaltola: "Yhdysvaltain kunnia on tässä liossa"

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola uskoo, että Irakin isku johtaa toimiin Yhdysvaltain puolelta.

– Ne voivat olla jonkinlaisia hybridikeinoja. Trumphan ei ole ollut kovin halukas suoriin sotilaallisiin toimenpiteisiin, eli hän on yleensä perääntynyt tällaisissa tilanteissa. Toisaalta Yhdysvalloissa on presidenttivuosi, ja myös maan kunnia on tässä liossa. Se on melko monimutkainen yhtälö, joka Trumpin on ratkaistava, Aaltola arvioi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Hänen mukaansa Yhdysvallat vaikuttaa kyllästyneen siihen, että Iran on levittänyt voimakkaasti intressejään Syyriaan ja Irakiin. Myös Iranin pyrkimys rakentaa ydinase on vastoin Yhdysvaltain tahtoa ja vaatii toimia.

