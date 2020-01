Sahaava talvisää laittaa talojen katot koville – katon kunto kannattaa tutkia säännöllisesti vuotovahinkojen välttämiseksi

Kattoremontti on tullut ajankohtaiseksi jyväskyläläisen Jarmo Pudaksen itse rakentamassa omakotitalossa. Ikää talolla on jo yli 40 vuotta, joten katto on tullut käyttöikänsä päähän.

Katon kanssa ei ole ollut erityisiä ongelmia, sillä omistaja on seurannut katon kuntoa säännöllisesti ja tehnyt jo aiemmin tarvittavia korjauksia.

– Enää ei kannattanut korjata vaan uusia kokonaan. Hyvällä huolenpidolla entinen katto kesti tähän saakka. Toivottavasti uudella katolla mennään seuraavat 40 vuotta.

Jyväskyläläisen Jarmo Pudaksen omakotitalon katto on tullut käyttöikänsä päähän. Vanha katto kesti hyvin hoidettuna yli 40 vuotta. Tenho Tornberg / Yle

Katon kunto tulisi tarkastaa kaksi kertaa vuodessa. Riskialttiimpia ovat yli 30 vuotta sitten rakennetut katot, jolloin esimerkiksi aluskate ei ollut pakollinen ja käytetyt materiaalit poikkesivat nykyisistä.

Viime vuosina yleistynyt sahaava talvisää on rasite kattojen rakenteille, kertoo kattoasiantuntija Jukka Pollari Vesivek Oy:stä.

– Vuotoja huomataan, kun katolle satanut lumi sulaa sään lauhtuessa. Sulan ja lumisateen vaihtelu laittaa rakenteet koville.

Uudelleen jäätyessään vesi laajenee ja voi esimerkiksi nostattaa katemateriaalin irti alustastaan. Myös työnjohtaja Sampo Korkatti Kattokeskus Oy:stä toteaa, että viimeiset talvet ovat olleet kattojen rakenteille hankalia.

– Viime vuosina olemme korjanneet paljon vuotokohteita. Viime vuonna oli useampiakin taloja, joissa vesi oli päässyt tupaan asti.

Vakuutusyhtiöt eivät juurikaan korvaa kattovuotoja. Pollarin mukaan katto-ongelmat tulevat monelle odottamatta.

– Vesivekin Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan 60 prosenttia omistajista osaa ennakoida remontin tarpeen. Lopuille vahinko tulee yllätyksenä.

Valtaosa omistajista osaa ennakoida kattoremontin tarpeen. Jarkko Riikonen / Yle

Kattoremontti on iso kustannus ja sen hintaan vaikuttavat katon koko ja muoto sekä purkutöiden ja uuden rakentamisen laajuus. Hintahaarukka vaihtelee tyypillisesti 13 000 - 23 000 euron välillä. Remontissa kattorakenteet uusitaan siten, että kosteus saadaan pysäytettyä ja riittävä tuuletus toteutuu.

Kattoremontti valmistuu nopeasti, varsinaiseen työhön kuluu aikaa vain pari päivää.

Myös uusitun katon kuntoa tulee seurata säännöllisesti. Ohjeita löytyy esimerkiksi Omakotiliiton verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun). Roskien, kuten puista pudonneiden lehtien poistamisesta tulee huolehtia säännöllisesti. Lumen poistossa kannattaa olla varovainen, ettei kattopinnoite pääse vaurioitumaan.

Kattomateriaalin kunto tulee tarkastaa keväällä ja syksyllä. Samalla kannattaa varmistaa erilaisten läpivientien, esimerkiksi piippujen ja putkien, tiiviys. Jos mahdollista, varmista myös yläpohjan kunto.