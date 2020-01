Kielten opetus aikaistui, mutta kielitaito on vaarassa yksipuolistua – liian harva ekaluokkalainen saa valita ensimmäisen vieraan kielen

Valtaosalla ainoa vaihtoehto on englanti, kun esimerkiksi Tampereella vieraan kielen voi valita 7 kielen joukosta.

Vuodenvaihteessa ensimmäisen vieraan kielen opetus alkoi kaikilla Suomen ekaluokkalaisilla. Kielten opetuksen aikaistumisesta huolimatta suomalaisten kielitaito on vaarassa yksipuolistua.

Ongelma on se, että suurimmalla osalla heistä ei ole kuntien taloudellisten resurssien vuoksi mahdollisuutta valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi mitään muuta kieltä kuin englantia.

Opetushallituksen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n mukaan tämä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan.

– Suomi on iso maa ja meillä on eri puolilla erilaisessa tilanteessa olevia kuntia. Tästä seuraa se, että lapset eivät ole samalla lähtöviivalla lähtiessään jatko-opintoihin tai hakeutuessaan työelämään, toteaa erityisasiantuntija Pauliina Viitamies OAJ:sta.

Monipuolista kielitaitoa tarvitaan muun muassa liike-elämässä. Opetushallituksen mukaan Suomen kielivaranto ei rikastu, jos kunnissa ei ole laajaa kielivalikoimaa.

– Sen lisäksi myös vanhemmilla pitäisi olla rohkeutta vaatia ja valita muita kieliä kuin englanti, muistuttaa opetusneuvos Terhi Seinä Opetushallituksesta.

Lohtajan kirkonkylän koulun ekaluokkalaiset oppivat kieltä toistaen, leikkien ja laulaen.

Tampereella voi lukea vaikka kiinaa

Opetushallituksen mukaan kielivalikoiman laajentaminen vaatii kunnilta halua panostaa kielitaitoon. Käytännössä se tarkoittaa opettajien täydennyskoulutusta, yhteistyötä päiväkotien kanssa ja ehkä myös mahdollisuutta aloittaa opetus nykyistä pienemmällä ryhmäkoolla. Samalla pitää myös varmistaa, että lapsi pystyy jatkamaan vieraan kielen opiskelua myös kolmannelta luokalta eteenpäin.

Kielten opetuksessa Tampere on edelläkävijä Suomen kuntien joukossa. Siellä kielitaito on kirjattu kaupungin strategiaan ja siihen on panostettu jo kymmenen vuoden ajan.

Tampereella ekaluokkalaiset voivat esimerkiksi valita ensimmäisen vieraan kielen 7 kielen joukosta. Vaihtoehtoina ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, venäjä ja kiina. Tutustuminen kieliin alkaa vielä aikaisemmin.

– Päiväkodeissa järjestetään kielisuihkua ja leikkihetkiä eri kielillä. Esiopetuksessa lapsilla on tunti viikossa "kikatusta". Eli he tutustuvat aina kahdeksan viikkoa yhteen kieleen. Sen jälkeen kieli vaihtuu, kertoo koordinaattori Outi Verkama.

Verkaman mukaan tutustumisella on saavutettu tuloksia. Tampereella joka kolmas koululainen valitsee ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi jonkun muun kielen kuin englanti.

Luokanopettaja Saara Tölli on opettanut sekä saksaa että englantia. Kalle Niskala / Yle

Satoja opettajia koulutettu

Varhennetun kielten opetuksen tavoitteena on hyödyntää lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää ja vähentää alueiden ja sosioekonomisen taustan vaikutusta. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n mukaan opettajat ovat suhtautuneet varhennettuun kielten opetukseen myönteisesti ja innostuneesti.

Täydennyskoulutuksia on järjestetty sekä luokanopettajille että kielten opettajille. Niihin on osallistunut satoja opettajia.

Kokkolalaisen Lohtajan kirkonkylän koulun ekaluokan opettaja Saara Tölli opettaa luokalleen englantia. Aiemmassa työpaikassa Lahdessa hän työskenteli saksa-virikkeisessä luokassa.

– Olisi hyvä, että kieliä opeteltaisiin monipuolisesti. Englanti on tärkeä kieli, mutta myös monet muut kielet ovat tärkeitä, Tölli sanoo.

Ekaluokkalaiset Lenni Lukkarila ja Leevi Palola valitsisivat joka tapauksessa englannin.

– Se on ehkä helpointa, Lenni toteaa.

– Englanti on ihan hyvä, mutta ruotsi kanssa, Leevi jatkaa.

Aiheesta voi keskustella 9.1. klo 22 saakka.

