Tätä on päiväkotiahdinko Pyhärannassa: lastenhoitoa puutteellisissa oloissa jo 2 vuotta – vessat ruokasalin vieressä ja hoitajia liian vähän

Lounais-Suomen aluehallintovirastoon on huomautettu puutteista useasti. Kunnalla oli aikaa asioiden korjaamiseen vuodenvaihteeseen.

PyhärantaPyhärannan Ihoden päiväkodissa lapsia hoidetaan yhä puutteellisissa oloissa Ihoden koulussa. Aluehallintovirasto on saanut hoidosta lukuisia huomautuksia, ja kunnalla oli aikaa asioiden korjaamiseen vuodenvaihteeseen. Vieläkään puutteita ei ole korjattu.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lisäselvityksiä ja pohtii uuden tarkastuskäynnin tekemistä. Lapsia hoidetaan väistötiloissa, sillä entinen päiväkoti tuhoutui tulipalossa joulukuussa 2017. Päätös uuden päiväkodin rakentamisesta on viivästynyt pahoin.

– Ongelma on puutteellisen väistötilan pitkäaikainen käyttö. Kunta olisi voinut järjestää kevään 2018 ajaksi vaikka parakkitilat siksi ajaksi, kun uusi päiväkoti valmistuu. Nuo tilat eivät ole soveltuvat, etenkin, kun vasta nyt ruvetaan suunnittelemaan uutta päiväkotia, kertoo ylitarkastaja Ulla Soukainen.

Ylitarkastaja Ulla Soukainen toivoo pikaisia parannuksia päiväkotilasten oloihin.

Vakava puute on päiväkodin johtajan puuttuminen

Aluehallintovirasto pitää Ihoden päiväkodin tiloja koulussa läpikulkupaikkana. Ylitarkastaja Ulla Soukainen on itse käynyt tarkastuskäynnillä väistötiloissa.

Vessat ovat ruokasalin vieressä, huonekalut ovat sopimattomia pienille päiväkotilapsille. Henkilökuntaa ei ole riittävästi, ja se on puutteellisesti koulutettua.

– Varhaiskasvatuslain 25. pykälän mukaan päiväkodissa pitää olla toiminnasta vastaava johtaja, jota Ihoden päiväkodissa ei ole. Lisäksi joka kolmannen henkilökunnan jäsenen pitää olla joko kasvaustieteen kandidaatti tai sosionomi, kertoo Soukainen.

Hän kertoo ymmärtävänsä, että varhaiskasvatuksen opettajia on vaikea saada, mutta Soukaisen mukaan myöskään henkilökunnan rekrytointia ei ole suoritettu.

– Kunta on vastannut, että osaamispalvelupäällikkö tullaan rekrytoimaan. Asia oli esillä kunnanvaltuustossa ennen joulua, mutta rekrytointi siirtyi tämän vuoden puolelle. Lasten eteen pitäisi tehdä nyt jotakin ja äkkiä, painottaa Soukainen.



Päiväkodissa yritetään parantaa oloja

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Ulla Soukainen on tyytyväinen päiväkodin työntekijöiden asenteeseen. Hän on saanut viestejä ja kysymyksiä sieltä, miten asioita voitaisiin parantaa.

– He ovat menossa oikeaan suuntaan. Yritämme yhdessä saada varhaiskasvatusta laadukkaammaksi, kertoo Soukainen.

Lapsia hoidetaan luokkahuoneissa.

Myös kahden päiväkotilapsen äiti Tiia Niemi kiittää työntekijöiden asennetta, mutta pitää hoitotiloja epäasianmukaisina.

– Tilojen puolesta tilanne ahdistaa varsinkin kuopuksen osalta. Luotan hoitohenkilökuntaan, mutta he joutuvat työskentelemään epäinhimillisissä oloissa, pohtii Niemi.

Koululaisten istuimet ovat liian korkeita päiväkotilapsille.

Alueen asukkaat perustavat yhdistyksen

Uusi päiväkoti rakennetaan Ihoden koulun viereen. Sen pitäisi olla valmis aikaisintaan keväällä 2021. Tiia Niemen kuopus on 9 kuukauden ikäinen. Hän pelkää, että lapset joutuvat vaaraan liian lähellä työmaan isoja työkoneita.

Päiväkotilasten äidit toivoivat hirsipäiväkotia, sillä se olisi ollut heidän mielestään tarpeeksi iso kunnan tarpeisiin. Hirsipäiväkodille ehdittiin tehdä jo perustukset.

Niemi puolusti vahvasti hirsipäiväkodin rakentamista Pyhärantaan. Sen rakentaminen aloitettiin, mutta työ keskeytyi. Kunnassa pelättiin, että isoon päiväkotiin ei riitä lapsia. Niemi arvioi, että tuleva päiväkoti saattaa olla liian pieni.

– Meidän varhaiskasvatuksen erityisopettajamme on sanonut, että tämän vuoden maaliskuussa täällä on laskennallisesti yli 40 lasta. Uusi päiväkoti on 30-paikkainen.

Naulakot ovat niin korkealla, ettei lapsi voi pukeutua omatoimisesti.

Niemi kertoo, että kunnan toimintaan tuskastuneet perustavat yhdistyksen ajamaan muutosta Pyhärannan päätöksentekoon.

– Sen nimeksi tulee Yhteinen Pyhäranta, ja se on täysin puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Tarkoituksena on edistää Pyhärannan päätöksenteon avoimuutta ja sitä, että päätöksenteko on perusteltua.

Kaappisänkyjä on saatu entisestä päiväkodista.

